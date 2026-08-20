ЕСИПОВА, Анна Николаевна
Пианистка, ансамблистка, педагог. Заслуженный профессор (1908). Жена Т. Лешетицкого.
С раннего детства проявляла большие музыкальные способности. Начала заниматься фортепиано в частном пансионе, однако из-за материальных трудностей семьи уроки пришлось прекратить.
В 1864 поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию в кл. игры на фортепиано А. И. Виллуана. После ухода Виллуана из консерватории, переведена в кл. фортепиано К. К. Фан-Арка, а затем к Т. Лешетицкому (1865–1870). По просьбе правления консерватории обучение талантливой ученицы оплачивал известный меценат И. О. Утин. По окончании обучения получила диплом на звание свободного художника и золотую медаль (1871).
Первое публичное выступление пианистки состоялось в Зальцбурге (Моцартеум, 1868, 1-й фортепианный концерт Ф. Шопена п/у Т. Лешетицкого). Через год выступила в симфоническом концерте Русского музыкального общества (Санкт-Петербург, 1869, 4-й фортепианный концерт Л. Бетховена п/у Э. Ф. Направника).
В 1878 вышла замуж за Т. Лешетицкого. До 1893 жила за границей.
Гастролировала в крупнейших городах России и Западной Европы, давая по 80–90 концертов в сезон. После выступлений в Гевандхаузе (Лейпциг, Германия, 1871), завоевала мировое признание как выдающаяся представительница русского пианистического искусства. Во время выступлений в Америке (1877–1878) сыграла 106 концертов в 26 городах, исполнив 37 различных программ, в которые включала и произведения американских композиторов. Пропагандировала произведения А. Г. Рубинштейна, А. К. Глазунова, А. К. Лядова, А. С. Аренского, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, Н. Н. Черепнина, Ф. М. Блуменфельда, М. М. Ипполитова-Иванова и др.
Исполнительскую манеру Есиповой отличала ясность и стройность замысла, благородство вкуса и безупречность техники. О ее виртуозном исполнительском мастерстве писали Э. Ганслик, Б. Шоу, Ц. А. Кюи, Г. А. Ларош, В. Г. Каратыгин, А. В. Оссовский и др. Огромный успех пианистки поставил ее имя в один ряд с именами А. Г. Рубинштейна и К. Шуман.
В обширном репертуаре Есиповой были представлены все стили. Главную роль отводила произведениям романтиков. Исполняла все сочинения Шопена, произведения Р. Шумана, К. М. Вебера, Ф. Шуберта, Ф. Листа, Ф. Мендельсона, И. Брамса. Славилась интерпретациями И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Ж. Ф. Рамо, Д. Скарлатти, В. А. Моцарта. Играла фортепианные концерты и сонаты Л. Бетховена, включая поздние (№ 30, 31, 32). Осталась в истории первой женщиной-пианисткой, публично исполнившей бетховенскую сонату № 29 op. 106.
Концертные программы отличались широтой диапазона: от старинной музыки до сочинений А. Г. Рубинштейна, П. И. Чайковского, Г. Венявского, пьес M. Mошковского, Б. Годара, Э. Hойперта, Й. Pаффа, И. Падеревского, Лешетицкого, К. Таузига, А. Л. Гензельта, Л. Делиба и др.
В 1892 расторгла брак с Т. Лешетицким и вернулась в Россию. Занималась педагогической деятельностью и продолжала концертные выступления, преимущественно в качестве ансамблистки. В 1908 состоялось последнее сольное выступление.
Выдающаяся пианистка-ансамблистка. В 1892–1911 участвовала в трио с Л. С. Ауэром (скр.) и А. В. Вержбиловием (влч.). В течение многих лет (1894–1913) выступала в ансамбле с Ауэром (1894–1913), исполняя циклы сонат Л. Бетховена, В. А. Моцарта, И. Брамса, Р. Шумана, Э. Грига и др.
В Санкт-Петербургской консерватории: профессор 2-й степени кл. специального фортепиано (1893–1901), профессор 1-й степени (1901–1908), заслуженный профессор (1908–1914). Ассистентами в ее классе были О. К. Калантарова и Н. Н. Позняковская.
Была неизменным членом Художественного совета консерватории, имея огромное влияние. Обладала сильной волей, мощным интеллектом, четкой гражданской позицией. В 1905 году, узнав об увольнении Н. А. Римского-Корсакова из консерватории, подала заявление о своем уходе в знак солидарности. Опубликовала в одной из газет открытое письмо с требованием освободить консерваторию от диктата со стороны Императорского Русского музыкального общества. Вернулась в состав профессоров только после получения такой автономии и избрания директором консерватории А. К. Глазунова.
Выработала самобытную педагогическую систему, основанную на принципах школы Т. Лешетицкого и собственном богатом исполнительском опыте. Считала метод показа на уроке основным приемом педагогики. Владела колоссальным объемом репертуара и на уроках много играла наизусть, с любого места, отдельно каждой рукой, включая и аккомпанементы фортепианных концертов.
Оставила незавершенной работу «Фортепианная школа А. Н. Есиповой» с эпиграфом «Sempre avanti» («Всегда вперед»), посвятив ее любимому ученику Е. И. Ильину.
В последние годы жизни опубликовала в своей редакции серию фортепианных пьес современных композиторов из своего концертного репертуара (СПб.: Нотное издательство К. Леопас, 1903–1905).
В основе фортепианной школы Есиповой — подчинение фортепианной методики (естественность посадки, освобождение руки от плеча, эластичность кисти при сильных пальцах, специфические приемы фразировки, особенности агогики, педализирования, динамики, мелизматики, штрихов и т. д.) задачам художественной интерпретации. Добивалась осмысленности самостоятельной работы над произведениями. Развивала музыкальный интеллект и профессионально-личностные качества ученика, учитывая особенности его художественной индивидуальности.
Среди учеников — Калантарова, Е. И. Ильин, И. A. Bенгерова, C. C. Полоцкая-Eмцова, Г. И. Pомановский, B. H. Дроздов, Л. Д. Крейцер, M. A. Бихтер, A. Д. Bирсаладзе, Позняковская, C. C. Прокофьев, M. B. Юдина, A. M. Дубянский, A. К. Боровский, C. O. Давыдова, Г. Г. Шароев и многие другие.
В Санкт-Петербургской консерватории находятся портреты Есиповой: в Малом зале имени А. К. Глазунова (автор неизвестен) и в именном классе № 5 (автор М. Штоль).
Иллюстрация:
Есипова, Анна Николаевна (1851–1914). Фотопортрет. Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК.
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Авторы статьи: Н. Б. Селиверстова