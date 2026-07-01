ЕСИПОВ Владислав Витальевич

Родился 19 февраля 1956, г. Иркутск. Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета в 1978. Аспирант Ленинградского государственного университета (ЛГУ) в 1979–1982.

Кандидатскую диссертацию "Мезолит иркутского района " защитил в ЛГУ в 1982. Докторская диссертация "Политика германского фашизма в области культуры (1929–1945 гг.)" (Московский педагогический государственный университет, 1999).

В 1982–1987 – преподаватель, старший преподаватель, доцент Иркутского сельскохозяйственного института. С 1987 – доцент Иркутского педагогического института. С 1999 – заведующий кафедрой всемирной истории.

С 2002 года по настоящее время заведующий кафедрой искусствоведения Института изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук Иркутского национального исследовательского технического университета

Тематика исследований : история европейской культуры, культурная политика в тоталитарных государствах, история изобразительного искусства.

Сочинения: Творчество военнопленных интернированных как социально-ист. феномен // Иностранцы в России: интернирование, плен, ссылка: Научно-информационный бюллетень гуманитарного общественно-науч. центра. Иркутск, 1994;

Восточное напправление в культурной политике германского фашизма 1939–1944 г. // Взаимоотношения народов России, Сибири и стран Востока: история и современность: Сб. докл. Международной научно-практической конференции. Иркутск, 1995;

Культурно-политические организации национал-социалистов в период борьбы за власть (1929- 1933) // Актуальные вопросы истории,филологии и философии ХIХ-ХХ века: Сб. ст. М., 1996.;

Геббельс-Розенберг: политическая борьба в области культурной жизни Германии конца 20-х – начала 30-л гг. ХХ в. // Научные труды МПГУ. Серия социально-исторические науки. М., 1997.