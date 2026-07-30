ЕСИПОВ САВВА
ЕСИПОВ САВВА - русский писатель, дьяк Тобольского архиерейского дома.
Впервые упоминается в официальных документах в 1635 году, а последний раз в 1643 году, когда по поручению архиепископа Тобольского Герасима привёз в Москву документы о восстании служилых людей в Нарыме. Автор Есиповской летописи (1636), а также, возможно, «Сказания о явлении Абалацкой иконы Богородицы» (1641) и «Повести о городах Таре и Тюмени» (между 1636 годом и 1642 годом). Эти произведения близки стилистически и идеологически, отличаются философией провиденциализма, стремлением прославить становление христианства в Сибири и донести до читателя основы православия. Есиповская летопись - один из основных источников сведений о присоединении Сибири к Русскому государству, она начинается с появления казаков Ермака Тимофеевича на реке Тавда и заканчивается известием о гибели сибирского хана Кучума. По убеждению Есипова, отряд Ермака - орудие Бога в борьбе с неверными. Описание похода вполне реально: в хронологическом порядке следуют рассказы о битвах, победах и поражениях, построении городков (острожков) и т. п. В заключении говорится об основании Тобольской епархии и приезде первого архиепископа - Киприана, там же указаны непосредственные источники летописи - «Синодик Ермаковым казакам» и «Написание» Ермаковых казаков. Летопись Есипова стала основой Сибирского летописного свода (2-я половина XVII века), главным источником для С.У. Ремезова и И.Л. Черепанова, в переработанном виде попала в хронографы, общерусские летописные своды, Окладную книгу Сибири 1696-1697 годов.
Сочинения:
Сибирские летописи. СПб., 1907;
Полное собрание русских летописей. М., 1987. Т. 36: Сибирские летописи.