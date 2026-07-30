ЕСИПОВ САВВА

ЕСИПОВ САВВА - русский писатель, дьяк Тобольского архиерейского дома.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в официальных до­ку­мен­тах в 1635 году, а по­след­ний раз в 1643 году, ко­гда по по­ру­че­нию ар­хи­епископа То­боль­ско­го Ге­ра­си­ма при­вёз в Мо­ск­ву до­ку­мен­ты о вос­ста­нии слу­жи­лых лю­дей в На­ры­ме. Ав­тор Еси­пов­ской ле­то­пи­си (1636), а так­же, воз­мож­но, «Ска­за­ния о яв­ле­нии Аба­лац­кой ико­ны Бо­го­ро­ди­цы » (1641) и «По­вес­ти о го­ро­дах Та­ре и Тю­ме­ни» (ме­ж­ду 1636 годом и 1642 годом). Эти про­из­ве­де­ния близ­ки сти­ли­сти­че­ски и идео­ло­ги­че­ски, от­ли­ча­ют­ся фи­ло­со­фи­ей про­ви­ден­циа­лиз­ма, стрем­ле­ни­ем про­сла­вить ста­нов­ле­ние хри­сти­ан­ст­ва в Си­би­ри и до­не­сти до чи­та­те­ля ос­но­вы пра­во­сла­вия. Еси­пов­ская ле­то­пись - один из основных ис­точ­ни­ков све­де­ний о при­сое­ди­не­нии Си­би­ри к Русскому государству, она на­чи­на­ет­ся с по­яв­ле­ния ка­за­ков Ер­ма­ка Ти­мо­фее­ви­ча на реке Тав­да и за­кан­чи­ва­ет­ся из­вес­ти­ем о ги­бе­ли си­бир­ско­го ха­на Ку­чу­ма. По убе­ж­де­нию Есипова, от­ряд Ер­ма­ка - ору­дие Бо­га в борь­бе с не­вер­ны­ми. Опи­са­ние по­хо­да впол­не ре­аль­но: в хро­но­ло­гическом по­ряд­ке сле­ду­ют рас­ска­зы о бит­вах, по­бе­дах и по­ра­же­ни­ях, по­строе­нии го­род­ков (ост­рож­ков) и т. п. В за­клю­че­нии го­во­рит­ся об ос­но­ва­нии То­боль­ской епар­хии и при­ез­де пер­во­го ар­хи­епи­ско­па - Ки­приа­на, там же ука­за­ны не­по­средственные ис­точ­ни­ки ле­то­пи­си - «Си­но­дик Ер­ма­ко­вым ка­за­кам» и «На­пи­са­ние» Ер­ма­ко­вых ка­за­ков. Ле­то­пись Есипова ста­ла ос­но­вой Си­бир­ско­го ле­то­пис­но­го сво­да (2-я половина XVII века), главным ис­точ­ни­ком для С.У. Ре­ме­зо­ва и И.Л. Че­ре­па­но­ва, в пе­ре­ра­бо­тан­ном ви­де по­па­ла в хро­но­гра­фы, об­ще­рус­ские ле­то­пис­ные сво­ды, Ок­лад­ную кни­гу Си­би­ри 1696-1697 годов.

Сочинения:

Си­бир­ские ле­то­пи­си. СПб., 1907;

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 1987. Т. 36: Си­бир­ские ле­то­пи­си.