ЁСИХИТО

Ёсихито (31.08.1879, Токио — 25.12.1926, Хаяма) — 123-й император Японии (30 июля 1912 — 25 декабря 1926), девиз правления Тайсё — «великая справедливость».

Сын императора Муцухито (Мэйдзи) и фрейлины Янагихара Наруко. Вскоре после рождения перенес менингит и отличался слабым здоровьем. Получил домашнее образование. В управлении страной участия не принимал. После 1918 не появлялся на публике; в 1921 его старший сын, наследный принц Хирохито был официально назначен регентом.

Лит.: Фурукава Т. Тайсё Тэнно. (Император Тайсё). Токио, 2007 (на яп. яз.); Хара Т. Тайсё Тэнно. (Император Тайсё). Токио, 2015 (на яп. яз.).