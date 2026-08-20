ЁСИДА СИГЭРУ
ЁСИДА СИГЭРУ - японский государственный деятель, дипломат.
Из семьи самурая, зять виконта Макино, игравшего заметную роль при дворе императора Муцухито (смотри Мэйдзи). В 1906 году окончил Токийский императорский университет и поступил на дипломатическую службу. Работал в Тяньцзине, Мукдене, Лондоне, Риме, Вашингтоне, Цзинане, Стокгольме и др., а также в аппарате МИД в Токио. В 1930-1932 годах посол в Швеции, в 1936-1939 годах - в Великобритании. Во время 2-й мировой войны Ёсида Сигэру, имевший репутацию западника и либерала, находился в отставке. Весной 1945 года несколько недель провёл в заключении по обвинению в государственной измене. В 1946-1948 годах президент Японской либеральной партии, в 1948-1950 годах - Демократическо-либеральной партии, в 1950-1954 годах - Либеральной партии. В сентябре 1945 года - сентябре 1946 года занимал пост министра иностранных дел в кабинете принца Хигасикуни, затем - в правительстве Сидэхара Кидзюро. В мае 1946 года - мае 1947 года, октябре 1948 года - декабре 1954 года премьер-министр. Время нахождения у власти Ёсида Сигэру вошло в историю Японии под названием «эра Ёсиды». Под руководством Ёсида Сигэру была принята демократическая конституция, проведена земельная реформа, заложены основы японского «экономического чуда». В то же время велось активное преследование левых сил и профсоюзов. Ёсида Сигэру подписал Сан-Францисский мирный договор 1951 года, по условиям которого Япония вновь обрела государственный суверенитет и установила тесные союзнические отношения с США. В условиях «холодной войны» кабинеты Ёсида Сигэру неуклонно следовали в фарватере внешнеполитического курса Вашингтона. Выйдя в отставку, Ёсида Сигэру оставался лидером консервативного крыла Либерально-демократической партии Японии. В 1967 году выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. В том же году посмертно удостоен высшей японской награды - ордена Хризантемы на Большой ленте.
Сочинения:
Memoirs; the story of Japan in crisis. Westport, 1973;
Last Meiji man / Ed. by H. Nara. Lanham, 2007.