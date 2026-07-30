ЭШЛИМАН АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ

Российский учёный-механик швейцарского происхождения.

Происхождение и образование.

Отец – гл. архитектор Южного берега Крыма, приехал в Россию из Швейцарии. В 1858 г. Э. окончил симферопольск. гимназию с золотой медалью, в 1863 – мат. отд-е физ.-мат. ф-та СПбУ, в 1865 – С.-Петерб. практич. технол. ин-т и был определен чиновником при Департаменте сельского хозяйства. В 1866 командирован за границу, в Европу и США, для совершенствования в обл. практич. механики.

По возвращении в 1868 назначен ассист. и в том же г. – приват-доц. Петровск. земледельч. и лесной акад.; в 1873—93 – проф. практич. механики там же. Разработал курс практич. механики, ориентир. на с/х технику. Под его руководством на каф. практич. механики были введены практич. занятия и летняя учеб. практика, на кот. студенты занимались разборкой и сборкой с/х машин, знакомились с их работой на опытн. поле, принимали участие в испытаниях техники.

Одновременно в 1869—93 преподавал в ИМТУ: доц. каф. составления проектов и смет; с 1871, после защиты дисс. «Теория центробежного насоса», – проф. Читал в уч-ще почти все курсы по машиностроению: детали машин, грузоподъемн. машины, воздуходувки, водяные двигатели, котлы и паровые машины, земледельч. механика и пр. В 1893—98 – директор Костромск. пром. уч-щ им. Ф.В. Чижова.

Активно работал во многих ученых обществах: по поручению Моск. общ-ва с. х. изучал устройство и работу земледельч. техники, принимал участие в подготовке Политехн. выставки, организ. ОЛЕАЭ в М. (1872), был секр., затем пред. Общ-ва по распространению техн. знаний, пред. Политехн. общ-ва. Неоднократно откомандировывался на Всемирные выставки: в Вену, в 1876 году — в Филадельфию, в 1878 году — в Париж. В 1882 году был распорядителем машинного отдела Всероссийской промышленной выставки в Москве. Действительный статский советник с 1890 г. Жил в соб. доме по Б. Афанасьевскому пер., 6 (не сохр.).