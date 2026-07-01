ЭСХИН (др.-греч. Ἀἰσχίνης)

Афинский оратор и политический деятель.

Эсхин был сыном Антромета из дема Кофотиды. Его отец ушел в изгнание при Тридцати тиранах и вернулся после их свержения, но потерял свое состояние. Эсхин не был ни знатным, ни богатым. Но в юности он был сильным и статным, занимался разными видами спорта. Имея красивый голос, он выступал вместе со знаменитым актером Аристодемом как тритагонист в постановках старой трагедии на Дионисиях , но не имел большого успеха. Одно время служил писцом у известного тогда оратора и политика Аристофонта, а потом у Эвбула , и с этих пор он стал его политическим единомышленником.

Исполняя обязанности писца, он основательно изучил законы и познакомился с ходом государственных дел. О своей военной службе он сам рассказывает в речи «О преступном посольстве». Став эфебом, он два года охранял страну, в первый поход он отправился в составе призванных по очередному набору и сопровождал конвой во Флиунт на Пелопоннесе . Он сражался при Мантинее в 362 г. до н.э., а в 348 г. до н.э., в отряде отборных воинов при Таминах на Эвбее. В 347 г. до н.э. Эсхин и Демосфен оба были членами Совета Пятисот (Буле) и их разногласия привели к шестнадцатилетней вражде. В 348 (как многие датируют) или в 346 гг. до н.э., когда в Афинах узнали о растущем влиянии Македонии в Аркадии, Эвбул, поддержанный Эсхином, убедил афинян отправить послов в Аркадию и вести переговоры об общем мире для совместного противодействия Македонии. Эсхин был послан в Мегалополь, где он должен был убедить аркадян не вступать в отношения с Филиппом .

В 347 г. до н.э. для выработки условий мирного договора с Македонией к Филиппу было отправлено посольство из десяти человек во главе с Филократом. В состав посольства вошли Эсхин и Демосфен. Во время переговоров Филипп сумел привлечь на свою сторону некоторых послов, в том числе Эсхина и Филократа. Участвуя в новом посольстве для подписания договора и принесения клятв, Эсхин, по мнению Демосфена, проявил медлительность и это позволило Филиппу захватить до заключения мира ряд новых территорий. Демосфен и его друг Тимарх возбудили против Эсхина судебное преследование, обвинив его в недобросовестном выполнении поручения и в сговоре с Филиппом. Однако Эсхин представил встречное обвинение против Тимарха, как человека опозорившего себя безнравственной жизнью и нарушившего закон, так как человек с запятнанной репутацией не мог выступать с речами перед народом. Несмотря на защиту Демосфена Тимарх процесс проиграл. Тем самым дело о посольстве было отложено. Но в 343 г. до н.э. Демосфен возобновил обвинение против Эсхина. Формально процесс был возбужден по обвинению за должностные преступления в связи с неудовлетворительным отчетом. Эсхина поддержали Эвбул и Фокион и он был оправдан, хотя и с незначительным перевесом голосов, всего в 30.

В 340/39 г. до н.э. Эсхин был послан пилагором вместе с другими представителями Афин в Дельфийской амфиктионии на совет амфиктионов. Там он в своем выступлении призывал совет амфиктионов наказать святотатцев – жителей Амфиссы за то, что они заняли часть священной земли Аполлона. После этого заседания началась Четвертая Cвященная война при активном участии Филиппа Македонского, поводом для которой стала необходимость наказать нечестивцев – жителей Амфиссы. А последствием её была битва при Херонее в 338 г. до н.э., решившая судьбу Греции. В 336 г до н.э. Эсхин выступил с обвинением против Ктесифонта, сделавшего предложение дать Демосфену золотой венок за его заслуги перед отечеством. Но дело поступило на рассмотрение суда только в 330 г. до н.э. По форме это было обвинение против Ктесифонта, а по существу дела против Демосфена. Эсхин и Демосфен произнесли свои речи. Речь Эсхина «Против Ктесифонта» имела много достоинств, однако речь Демосфена «О венке» произвела такое впечатление на судей, что в пользу Эсхина не оказалось и пятой доли голосов. Не пожелав уплатить штраф в размере тысячи драхм, Эсхин покинул Афины и уехал сначала в Эфес, а потом на Родос.

Здесь он открыл школу риторики. Как рассказывает Цицерон, по просьбе родосцев он прочел им свою речь против Ктесифонта, на другой день его попросили прочесть и речь Демосфена в защиту Ктесифонта. В ответ на всеобщее восхищение он сказал: «Насколько вы бы ещё больше восторгались, если бы слышали его самого». Умер он на Родосе или на Самосе, как говорят, на 75-м году рождения. В древности говорили о трех грациях и девяти музах Эсхина, т.е. о его трех речах и девяти письмах. Писем дошло 12, но все они считаются подложными.

Сочинения :

Aeschines. Speeches / Transl. by C. D. Adams. Cambridge, MA, 1988 (Loeb Classical Library, 106);

Эсхин. Речи. / Пер. Л. М. Глускиной (III), Н. И. Новосадского (II), Э. Д. Фролова (I) // Вестник древней истории. 1962. № 3-4;

Эсхин. О предательском посольстве (II) / Пер. С. Ошерова. Против Ктесифонта о венке (III) / Пер. С. Ошерова, М. Гаспарова // Ораторы Греции. М., 1985. С. 127—210.

Исторические источники :

Демосфен. XVIII;

Плутарх (Псевдо-Плутарх). Жизнеописания десяти ораторов;

Цицерон. Об ораторе. Брут. Оратор.