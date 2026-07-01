ЕСФИРЬ (Эсфирь)
Супруга царя Артаксеркса, героиня одноимённой книги Ветхого Завета, избавившая еврейский народ от истребления.
Изложение истории Е. начинается с описания роскошного пира, устроенного Артаксерксом в Сузах (Есф. 1:1–9). На 7-й день пира Артаксеркс пожелал, чтобы его супруга – царица Астинь предстала перед пирующими (Есф. 1:11); получив отказ, оскорблённый царь приказал лишить Астинь царского достоинства и начать поиски новой супруги (Есф. 1:12–22). В числе прочих ко дворцу была доставлена и Е., которой со временем удалось приобрести благоволение царя и стать его женой (Есф. 2:17). Е. была сиротой, по смерти её матери и отца воспитывалась как дочь в доме родственника, Мардохея, сына Иаира, из колена Вениаминова (Есф. 2:5–7). Укреплению положения Мардохея при царском дворе способствовало раскрытие им заговора евнухов Гавафы и Фарры, замышлявших убить царя (Есф. 2:21–23). Одновременно Артаксеркс возвеличил Амана, сына Амадафова, потомка царя амалекитян Агага (Есф. 3:1–2). Отказ Мардохея безропотно подчиняться разгневал Амана, и он задумал уничтожить всех иудеев, «как народ Мардохеев» (Есф. 3:5–6). Аман убедил Артаксеркса, что иудеи не признают его власти, и по его наущению царь издал указ о поголовном их истреблении (Есф. 3:8–15). Узнав об этом, Мардохей, облекшись во вретище, явился к воротам царского дворца и призвал Е. заступиться за свой народ (Есф. 4:1–9). После трёхдневного поста Е., не будучи призванной, вошла в царские покои и, обретя милость царя, просила его вместе с Аманом присутствовать на приготовленном ею пире (Есф. 5:1–5), а затем и на пире следующего дня (Есф. 5:6–8). На втором пиру, устроенном Е., Артаксеркс пообещал выполнить любое её желание, и Е. попросила царя защитить её и весь её народ от козней Амана (Есф. 7:1–6). Разгневанный царь приказал казнить Амана, который был повешен на виселице, приготовленной им для Мардохея (Есф. 7:7–10). Мардохей был назначен «вторым после царя» (Есф. 10:3), к нему перешло всё имущество Амана (Есф. 8:1–3). Тогда же по просьбе Е. Артаксеркс издал новый указ, разрешавший иудеям «собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними» (Есф. 8:11; см. также 8:4–17). В произошедших после этого столкновениях, в которых иудеи одержали верх, было убито 500 чел., в т. ч. все сыновья Амана, а по стране в целом – 75 тыс. чел. (Есф. 9:1–17). В память об этих событиях Е. и Мардохеем был установлен ежегодный праздник Пурим, отмечаемый иудеями и поныне. Согласно древнейшей традиции, ему предшествует пост Е. (Таанит Эстер) 13-го дня месяца Адара. В пост Е. читаются особые молитвы (слихот) и отрывки из Книги Исход (32:11–14, 34:1–10). Книга Есфирь входит в ветхозаветный канон у всех христиан, также в число Писаний (кетувим) канонич. евр. Библии, являясь её 21-й книгой.
Иконография.
Наиболее ранние сохранившиеся изображения Е. – в настенной росписи синагоги в Дура-Европосе («Есфирь и Артаксеркс на троне», 245–256). В ср.-век. христианской иконографии (иллюстрации к «Библии для неграмотных», «Зерцалу человеческого спасения» и др.) Е., ходатайствующая за свой народ, выступает как прообраз Богоматери, молящейся о роде человеческом. История Е. представлена в витражах собора Нотр-Дам в Шартре (13 в.). В эпоху Возрождения образ Е. сохраняет черты иконографии Богоматери, при этом история Е., воспринятая сквозь призму гуманистич. идей о женском воспитании, становится популярным сюжетом росписей свадебных сундуков (кассоне), где Е. выступает воплощением женских добродетелей (Якопо дель Селлайо, 1470-е гг., Музей изобразит. искусств, Будапешт; Филиппино Липпи, там же). Андреа дель Кастаньо в том же качестве включил Е. во фресковый цикл «Выдающиеся люди древности» на вилле Кардуччи в Леньяйе (ок. 1450, ныне галерея Уффици, Флоренция) наряду с легендарной царицей Томирис, Кумской сивиллой, тремя кондотьерами и тремя тосканскими поэтами. В росписи потолка Сикстинской капеллы (1508–12) на одном из парусов Микеланджело разместил в общем поле три эпизода из истории Е.: «Наказание Амана» обрамляют сцены «Артаксеркс повелевает Аману воздать почести Мардохею» и «Есфирь раскрывает Артаксерксу злой умысел Амана». В иск-ве 16–18 вв. наиболее часто иллюстрируется эпизод «Есфирь перед Артаксерксом», причём Е. нередко изображается лишающейся чувств: флам. шпалера (ок. 1510–25, Музей И. Стюарт Гарднер, Бостон), картины Я. Тинторетто (1547–48, Виндзорский замок), Н. Пуссена (1640-е гг., Эрмитаж, С.-Петербург), А. Джентилески (1628–35, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), С. Риччи (1730-е гг., Нац. галерея, Лондон), а также П. Веронезе, К. Лоррена, П. П. Рубенса и др. Встречаются также сюжеты «Есфирь и Мардохей» (Арт де Гельдер, 1685, Музей изобразит. искусств, Будапешт), «Гнев Артаксеркса» (Я. Стен, 1660, Ин-т изобразит. искусств Барбера, Бирмингем, Великобритания). К образу Е. неоднократно обращался Рембрандт: «Есфирь готовится просить Артаксеркса» (1633, Нац. галерея Канады, Оттава), «Мардохей умоляет Есфирь» (1655, Музей изобразит. искусств, Будапешт), а также «Артаксеркс, Аман и Есфирь» (1660, ГМИИ) – одна из лучших картин художника, лаконично и без внешнего драматизма раскрывающая кульминац. момент истории Е. Позднее образ Е., лишённый привычных сюжетных атрибутов, входит в репертуар франц. ориентализма: «Туалет Есфири» Т. Шассерио (1841, Лувр, Париж). В рус. иконописи тема Е. приобрела актуальность в последней четв. 17 в., после брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, которую уподобляли Е.: «подволоки» с историей Е. в царских палатах в Кремле (1674), изображение Е. на раме к иконе «Богоматерь Донская» из Благовещенского собора Московского Кремля (кон. 17 в.), икона в иконостасе Петропавловского собора в С.-Петербурге работы Андрея Меркурьева (Поспелова) с товарищами (1728–29).
Авторы статьи: И. Л. Бусева-Давыдова и О. А. Назарова (иконография).