ЕСФИРЬ (Эсфирь)

Супруга царя Артаксеркса, героиня одноимённой книги Ветхого Завета, избавившая еврейский народ от истребления.

Из­ло­же­ние ис­то­рии Е. на­чи­на­ет­ся с опи­са­ния рос­кош­но­го пи­ра, уст­ро­ен­но­го Ар­так­сер­ксом в Су­зах (Есф. 1:1–9). На 7-й день пи­ра Ар­так­серкс поже­лал, что­бы его суп­ру­га – ца­ри­ца Ас­тинь пред­ста­ла пе­ред пи­рую­щи­ми (Есф. 1:11); по­лу­чив от­каз, ос­корб­лён­ный царь при­ка­зал ли­шить Ас­тинь цар­ско­го дос­то­ин­ст­ва и на­чать по­ис­ки но­вой суп­ру­ги (Есф. 1:12–22). В чис­ле про­чих ко двор­цу бы­ла дос­тав­ле­на и Е., ко­то­рой со вре­ме­нем уда­лось при­об­ре­сти бла­го­во­ле­ние ца­ря и стать его же­ной (Есф. 2:17). Е. бы­ла си­ро­той, по смер­ти её ма­те­ри и от­ца вос­пи­ты­ва­лась как дочь в до­ме род­ст­вен­ни­ка, Мар­до­хея, сы­на Иа­и­ра, из ко­ле­на Ве­ниа­ми­но­ва (Есф. 2:5–7). Ук­ре­п­ле­нию по­ло­же­ния Мар­до­хея при цар­ском дво­ре спо­соб­ст­во­ва­ло рас­кры­тие им за­го­во­ра ев­ну­хов Га­ва­фы и Фар­ры, за­мыш­ляв­ших убить ца­ря (Есф. 2:21–23). Од­но­вре­мен­но Ар­так­серкс воз­ве­ли­чил Ама­на, сы­на Ама­да­фо­ва, по­том­ка ца­ря ама­ле­ки­тян Ага­га (Есф. 3:1–2). От­каз Мар­до­хея без­ро­пот­но под­чи­нять­ся раз­гне­вал Ама­на, и он за­ду­мал унич­то­жить всех иу­де­ев, «как на­род Мар­до­хе­ев» (Есф. 3:5–6). Аман убе­дил Ар­так­сер­кса, что иу­деи не при­зна­ют его вла­сти, и по его нау­ще­нию царь из­дал указ о по­го­лов­ном их ис­треб­ле­нии (Есф. 3:8–15). Уз­нав об этом, Мар­до­хей, об­лек­шись во вре­ти­ще, явил­ся к во­ро­там цар­ско­го двор­ца и при­звал Е. за­сту­пить­ся за свой на­род (Есф. 4:1–9). По­сле трёх­днев­но­го по­ста Е., не бу­ду­чи при­зван­ной, во­шла в цар­ские по­кои и, об­ре­тя ми­лость ца­ря, про­си­ла его вме­сте с Ама­ном при­сут­ст­во­вать на при­го­тов­лен­ном ею пи­ре (Есф. 5:1–5), а за­тем и на пи­ре сле­дую­ще­го дня (Есф. 5:6–8). На вто­ром пи­ру, уст­ро­ен­ном Е., Ар­так­серкс по­обе­щал вы­пол­нить лю­бое её же­ла­ние, и Е. по­про­си­ла ца­ря за­щи­тить её и весь её на­род от коз­ней Ама­на (Есф. 7:1–6). Раз­гне­ван­ный царь при­ка­зал каз­нить Ама­на, ко­то­рый был по­ве­шен на ви­се­ли­це, при­го­тов­лен­ной им для Мар­до­хея (Есф. 7:7–10). Мар­до­хей был на­зна­чен «вто­рым по­сле ца­ря» (Есф. 10:3), к не­му пе­ре­шло всё иму­ще­ст­во Ама­на (Есф. 8:1–3). То­гда же по прось­бе Е. Ар­так­серкс из­дал но­вый указ, раз­ре­шав­ший иу­де­ям «со­брать­ся и стать на за­щи­ту жиз­ни сво­ей, ис­тре­бить, убить и по­гу­бить всех силь­ных в на­ро­де и в об­лас­ти, ко­то­рые во вра­ж­де с ни­ми» (Есф. 8:11; см. так­же 8:4–17). В про­изо­шед­ших по­сле это­го столк­но­ве­ни­ях, в ко­то­рых иу­деи одер­жа­ли верх, бы­ло уби­то 500 чел., в т. ч. все сы­но­вья Ама­на, а по стра­не в це­лом – 75 тыс. чел. (Есф. 9:1–17). В па­мять об этих со­бы­ти­ях Е. и Мар­до­хе­ем был ус­та­нов­лен еже­год­ный празд­ник Пу­рим, от­ме­чае­мый иу­дея­ми и по­ны­не. Со­глас­но древ­ней­шей тра­ди­ции, ему пред­ше­ст­ву­ет пост Е. (Та­анит Эс­тер) 13-го дня ме­ся­ца Ада­ра. В пост Е. чи­та­ют­ся осо­бые мо­лит­вы (сли­хот) и от­рыв­ки из Кни­ги Ис­ход (32:11–14, 34:1–10). Кни­га Ес­фирь вхо­дит в вет­хо­за­вет­ный ка­нон у всех хри­сти­ан , так­же в чис­ло Пи­са­ний (ке­ту­вим) ка­но­нич. евр. Биб­лии, яв­ля­ясь её 21-й кни­гой.

Ико­но­гра­фия.

Наи­бо­лее ран­ние со­хра­нив­шие­ся изо­бра­же­ния Е. – в на­стен­ной рос­пи­си си­на­го­ги в Ду­ра-Ев­ро­по­се («Ес­фирь и Ар­так­серкс на тро­не», 245–256). В ср.-век. хри­сти­ан­ской ико­но­гра­фии (ил­лю­ст­ра­ции к «Биб­лии для не­гра­мот­ных», «Зер­ца­лу че­ло­ве­че­ско­го спа­се­ния» и др.) Е., хо­да­тай­ст­вую­щая за свой на­род, вы­сту­па­ет как про­об­раз Бо­го­ма­те­ри, мо­ля­щей­ся о ро­де че­ло­ве­че­ском. Ис­то­рия Е. пред­став­ле­на в вит­ра­жах со­бо­ра Нотр-Дам в Шар­тре (13 в.). В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния об­раз Е. со­хра­ня­ет чер­ты ико­но­гра­фии Бо­го­ма­те­ри, при этом ис­то­рия Е., вос­при­ня­тая сквозь приз­му гу­ма­ни­стич. идей о жен­ском вос­пи­та­нии, ста­но­вит­ся по­пу­ляр­ным сю­же­том рос­пи­сей сва­деб­ных сун­ду­ков (кас­со­не), где Е. вы­сту­па­ет во­пло­ще­ни­ем жен­ских доб­ро­де­те­лей (Яко­по дель Сел­лайо, 1470-е гг., Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств, Бу­да­пешт; Фи­лип­пи­но Лип­пи, там же). Ан­д­реа дель Кас­та­ньо в том же ка­че­ст­ве вклю­чил Е. во фре­ско­вый цикл «Вы­даю­щие­ся лю­ди древ­но­сти» на вил­ле Кар­дуч­чи в Лень­я­йе (ок. 1450, ны­не га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция) на­ря­ду с ле­ген­дар­ной ца­ри­цей То­ми­рис, Кум­ской си­вил­лой, тре­мя кон­доть­е­ра­ми и тре­мя тос­кан­ски­ми по­эта­ми. В рос­пи­си по­тол­ка Сик­стин­ской ка­пел­лы (1508–12) на од­ном из па­ру­сов Ми­ке­ланд­же­ло раз­мес­тил в об­щем по­ле три эпи­зо­да из ис­то­рии Е.: «На­ка­за­ние Ама­на» об­рам­ля­ют сце­ны «Ар­так­серкс по­ве­ле­ва­ет Ама­ну воз­дать по­чес­ти Мар­до­хею» и «Ес­фирь рас­кры­ва­ет Ар­так­сер­ксу злой умы­сел Ама­на». В иск-ве 16–18 вв. наи­бо­лее час­то ил­лю­ст­ри­ру­ет­ся эпи­зод «Ес­фирь пе­ред Ар­так­сер­ксом», при­чём Е. не­ред­ко изо­бра­жа­ет­ся ли­шаю­щей­ся чувств: флам. шпа­ле­ра (ок. 1510–25, Му­зей И. Стю­арт Гард­нер, Бос­тон), кар­ти­ны Я. Тин­то­рет­то (1547–48, Винд­зор­ский за­мок), Н. Пус­се­на (1640-е гг., Эр­ми­таж, С.-Пе­тер­бург), А. Джен­ти­ле­ски (1628–35, Мет­ро­по­ли­тен-­му­зей, Нью-Йорк), С. Рич­чи (1730-е гг., Нац. га­ле­рея, Лон­дон), а так­же П. Ве­ро­не­зе, К. Лор­ре­на, П. П. Ру­бен­са и др. Встре­ча­ют­ся так­же сю­же­ты «Ес­фирь и Мар­до­хей» (Арт де Гель­дер, 1685, Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств, Бу­да­пешт), «Гнев Ар­так­сер­кса» (Я. Стен, 1660, Ин-т изо­бра­зит. ис­кусств Бар­бе­ра, Бир­мин­гем, Ве­ли­ко­бри­та­ния). К об­ра­зу Е. не­од­но­крат­но об­ра­щал­ся Рем­брандт: «Ес­фирь го­то­вит­ся про­сить Ар­так­сер­кса» (1633, Нац. га­ле­рея Ка­на­ды, От­та­ва), «Мар­до­хей умо­ля­ет Ес­фирь» (1655, Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств, Бу­да­пешт), а так­же «Ар­так­серкс, Аман и Ес­фирь» (1660, ГМИИ) – од­на из луч­ших кар­тин ху­дож­ни­ка, ла­ко­нич­но и без внеш­не­го дра­ма­тиз­ма рас­кры­ваю­щая куль­ми­нац. мо­мент ис­то­рии Е. Позд­нее об­раз Е., ли­шён­ный при­выч­ных сю­жет­ных ат­ри­бу­тов, вхо­дит в ре­пер­ту­ар франц. ори­ен­та­лиз­ма : «Туа­лет Ес­фи­ри» Т. Шас­се­рио (1841, Лувр, Па­риж). В рус. ико­но­пи­си те­ма Е. при­об­ре­ла ак­ту­аль­ность в по­след­ней четв. 17 в., по­сле бра­ка ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча с На­таль­ей Ки­рил­лов­ной На­рыш­ки­ной, ко­то­рую упо­доб­ля­ли Е.: «под­во­ло­ки» с ис­то­ри­ей Е. в цар­ских па­ла­тах в Крем­ле (1674), изо­бра­же­ние Е. на ра­ме к ико­не «Бо­го­ма­терь Дон­ская» из Бла­го­ве­щен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля (кон. 17 в.), ико­на в ико­но­ста­се Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра в С.-Пе­тер­бур­ге ра­бо­ты Ан­д­рея Мер­курь­е­ва (По­спе­ло­ва) с то­ва­ри­ща­ми (1728–29).

Авторы статьи: И. Л. Бусева-Давыдова и О. А. Назарова (иконография).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)