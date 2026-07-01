ЭСЭРЫ

Социалисты революционеры, члены Партии социалистов-революционеров (ПСР), крупнейшей партии революционного народничества в ХХ в.

Партия возникла в декабре 1901 г. - январе 1902 г. из нескольких подпольных народнических групп (Южная партия социалистов-революционеров, Союз социалистов-революционеров и др.). Выпускали газету «Революционная Россия». Выступали за свержение самодержавия, парламентскую демократию, передачу всей земли в распоряжение крестьянских общин, а промышленного производства - в руки государства и рабочих организаций. Выступали за народную революцию. Подражая " Народной воле ", вели террористическую борьбу. В России стала действовать Боевая организация ПСР. Эсеры приняли активное участие в Первой русской революции . На I съезде ПСР 29.12.1905 – 04.01.1906 гг. была принята программа и временный устав. От партии откололись народные социалисты и максималисты. Высшим органом партии был съезд, избиравший Совет и более узкий ЦК партии (его состав мог менять Совет). После дела Е. Азефа авторитет партии был подорван, ее террористическая деятельность была парализована. Во время Первой мировой войны разделились на оборонцев и интернационалистов. Часть эсеров участвовала в Циммервальдском движении. Влияние партии быстро восстановилось после Февральской революции 1917 г. , эсеры лидировали в крестьянских Советах, а вместе с меньшевиками — в рабочих и солдатских. Всероссийский крестьянский совет возглавлял эсер Н. Авксентьев. Эсеры выступали за демократию и постепенное движение к социализму с учетом общинных традиций страны, за передачу земли крестьянам, что привлекло на сторону ПСР большинство крестьян. 5 мая 1917 г. вошли во Временное правительство , лидер партии В. Чернов стал министром земледелия и пытался провести ограниченные земельные преобразования. Полную реализацию своей программы земельного передела эсеры планировали осуществить, победив на выборах в Учредительное собрание. В партии выделилось левое течение, выступавшее за скорейшие социальные преобразования, прекращение войны, сотрудничество с большевиками. 8 июля 1917 Временное правительство возглавил член ПСР А. Керенский. В ходе Октябрьского переворота 1917 от ПСР откололась Партия левых эсеров. Эсеры боролись с большевизмом, в том числе вооруженным путем. Боролись за влияние на Съезды крестьянских депутатов с левыми эсерами. Участвовали в создании Комитета спасения родины и революции. За эсеров проголосовало около половины участников выборов в Учредительное собрание , лидер ПСР В. Чернов стал его председателем. Разгон собрания нанес тяжелый удар по партии, предпочитавшей политическое решение противоречий с большевиками. Эсеры пытались вооруженным путем отстоять развитие России по демократическому пути, были правящей партией Комуча. В июне 1918 г. были изгнаны большевиками из Советов. Но после установления диктатуры Колчака выступали против белого движения. Участвовали в создании Иркутского политцентра. Эсеровская группа «Народ» признала Советскую власть. В 1919-1920 гг. действовали полулегально на советской территории, но репрессии против них нарастали. Выступали против режима « военного коммунизма », продразверстки, красного террора , за созыв старого состава Учредительного собрания. Требования эсеров поддерживала часть повстанческих движений 1918-1922 гг. В 1922 лидеры СССР были осуждены на процессе эсеров. Бывшие участники ПСР были репрессированы в 30-е. В 20-е гг. эсеры активно участвовали в политической жизни российской эмиграции, издавали журнал «Революционная Россия» и др. В 1926 г. заграничная делегация партии раскололась. Проходили съезды заграничных делегаций ПСР. Эсеры сохраняли общественную активность до 50-х гг.

Исторические источники:

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 1996-2000;

Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь – август 1922 г.). М., 2002;

Чернов В. М. К обоснованию партийной программы. Пг., 1918;

Чернов В. М. Конструктивный социализм. М., 1997;

Чернов В. М. Перед бурей. М., 1993;

Чернов В.И. В партии социалистов-революционеров. Воспоминания о восьми лидерах. СПб., 2007.

Автор статьи: Шубин А.В.