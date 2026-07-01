ЭСЭРЫ
Социалисты революционеры, члены Партии социалистов-революционеров (ПСР), крупнейшей партии революционного народничества в ХХ в.
Партия возникла в декабре 1901 г. - январе 1902 г. из нескольких подпольных народнических групп (Южная партия социалистов-революционеров, Союз социалистов-революционеров и др.). Выпускали газету «Революционная Россия». Выступали за свержение самодержавия, парламентскую демократию, передачу всей земли в распоряжение крестьянских общин, а промышленного производства - в руки государства и рабочих организаций. Выступали за народную революцию. Подражая "Народной воле", вели террористическую борьбу. В России стала действовать Боевая организация ПСР. Эсеры приняли активное участие в Первой русской революции. На I съезде ПСР 29.12.1905 – 04.01.1906 гг. была принята программа и временный устав. От партии откололись народные социалисты и максималисты. Высшим органом партии был съезд, избиравший Совет и более узкий ЦК партии (его состав мог менять Совет). После дела Е. Азефа авторитет партии был подорван, ее террористическая деятельность была парализована. Во время Первой мировой войны разделились на оборонцев и интернационалистов. Часть эсеров участвовала в Циммервальдском движении. Влияние партии быстро восстановилось после Февральской революции 1917 г., эсеры лидировали в крестьянских Советах, а вместе с меньшевиками — в рабочих и солдатских. Всероссийский крестьянский совет возглавлял эсер Н. Авксентьев. Эсеры выступали за демократию и постепенное движение к социализму с учетом общинных традиций страны, за передачу земли крестьянам, что привлекло на сторону ПСР большинство крестьян. 5 мая 1917 г. вошли во Временное правительство, лидер партии В. Чернов стал министром земледелия и пытался провести ограниченные земельные преобразования. Полную реализацию своей программы земельного передела эсеры планировали осуществить, победив на выборах в Учредительное собрание. В партии выделилось левое течение, выступавшее за скорейшие социальные преобразования, прекращение войны, сотрудничество с большевиками. 8 июля 1917 Временное правительство возглавил член ПСР А. Керенский. В ходе Октябрьского переворота 1917 от ПСР откололась Партия левых эсеров. Эсеры боролись с большевизмом, в том числе вооруженным путем. Боролись за влияние на Съезды крестьянских депутатов с левыми эсерами. Участвовали в создании Комитета спасения родины и революции. За эсеров проголосовало около половины участников выборов в Учредительное собрание, лидер ПСР В. Чернов стал его председателем. Разгон собрания нанес тяжелый удар по партии, предпочитавшей политическое решение противоречий с большевиками. Эсеры пытались вооруженным путем отстоять развитие России по демократическому пути, были правящей партией Комуча. В июне 1918 г. были изгнаны большевиками из Советов. Но после установления диктатуры Колчака выступали против белого движения. Участвовали в создании Иркутского политцентра. Эсеровская группа «Народ» признала Советскую власть. В 1919-1920 гг. действовали полулегально на советской территории, но репрессии против них нарастали. Выступали против режима «военного коммунизма», продразверстки, красного террора, за созыв старого состава Учредительного собрания. Требования эсеров поддерживала часть повстанческих движений 1918-1922 гг. В 1922 лидеры СССР были осуждены на процессе эсеров. Бывшие участники ПСР были репрессированы в 30-е. В 20-е гг. эсеры активно участвовали в политической жизни российской эмиграции, издавали журнал «Революционная Россия» и др. В 1926 г. заграничная делегация партии раскололась. Проходили съезды заграничных делегаций ПСР. Эсеры сохраняли общественную активность до 50-х гг.
Исторические источники:
Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 1996-2000;
Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь – август 1922 г.). М., 2002;
Чернов В. М. К обоснованию партийной программы. Пг., 1918;
Чернов В. М. Конструктивный социализм. М., 1997;
Чернов В. М. Перед бурей. М., 1993;
Чернов В.И. В партии социалистов-революционеров. Воспоминания о восьми лидерах. СПб., 2007.
Автор статьи: Шубин А.В.