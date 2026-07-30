ЕСЕНСКИЙ ЯНКО
ЕСЕНСКИЙ ЯНКО - словацкий писатель, переводчик.
Окончил университет в Клуже (1901). Участник 1-й мировой войны; военный опыт отражён в поэтическом сборнике «Из плена» («Zo zájatia», 1919). Печатался с 1897 года. Поэзия Есенского связана с традицией экспрессионизма: сборник «Стихотворения-2» («Verše 2», 1922) и др. В творчестве 1930-1940-х годов философско-медитативная лирика [сборники «После бурь» («Po búrkach», 1932), «Против ночи» («Proti noci», 1945)] постепенно вытесняется антифашистской сатирой [сборник «На злобу дня» («Na zlobu dńa», 1945)]. В прозе Есенского, сочетающей лирическое и сатирическое начала, ощущается влияние русской литературы: сборник «Провинциальные рассказы» («Maloměstské rozprávky», 1913, русский перевод 1958 года), социально-критический роман «Демократы» («Demokrati», 1934-1938, русский перевод 1957 года) и др. Переводил поэзию А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, А.А. Блока.
Сочинения:
Sobrané spisy. Liptovskÿ Svaty Mikuláš, 1944–1948. Sv. 1–21; Стихи. М., 1981.