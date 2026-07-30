ЕСЕНСКИЙ ЯНКО

ЕСЕНСКИЙ ЯНКО - словацкий писатель, переводчик.

Окон­чил университет в Клу­же (1901). Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны ; во­енный опыт от­ра­жён в по­этическом сборнике «Из пле­на» («Zo zájatia», 1919). Пе­ча­тал­ся с 1897 года. По­эзия Есенского свя­за­на с тра­ди­ци­ей экс­прес­сио­низ­ма: сборник «Сти­хо­тво­ре­ния-2» («Verše 2», 1922) и др. В твор­че­ст­ве 1930-1940-х годов фи­лософско-ме­ди­та­тив­ная ли­ри­ка [сборники «По­сле бурь» («Po búr­kach», 1932), «Про­тив но­чи» («Proti no­ci», 1945)] по­сте­пен­но вы­тес­ня­ет­ся ан­ти­фа­ши­ст­ской са­ти­рой [сборник «На зло­бу дня» («Na zlobu dńa», 1945)]. В про­зе Есенского, со­че­таю­щей ли­рическое и са­ти­рическое на­ча­ла, ощу­ща­ет­ся влия­ние русской литературы: сборник «Про­вин­ци­аль­ные рас­ска­зы» («Ma­lo­městs­ké rozprávky», 1913, русский перевод 1958 года), со­ци­аль­но-кри­тический ро­ман «Де­мо­кра­ты» («De­mokrati», 1934-1938, русский перевод 1957 года) и др. Пе­ре­во­дил по­эзию А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва , С.А. Есе­ни­на, А.А. Бло­ка.

Сочинения:

Sobrané spisy. Liptovskÿ Svaty Mikuláš, 1944–1948. Sv. 1–21; Сти­хи. М., 1981.