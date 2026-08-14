ЕРЗАКОВИЧ БОРИС ГИРШЕВИЧ

ЕРЗАКОВИЧ БОРИС ГИРШЕВИЧ - музыковед, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.

В 1949 году окон­чил Ал­ма-­Атин­скую консерваторию. В 1938-1943 годах начальник музыкального от­де­ла Уп­рав­ле­ния по де­лам ис­кус­ств Ка­захской ССР. С 1945 года стар­ший на­учный со­труд­ник, в 1950-1961 годах заведующий сек­то­ром ис­кус­ст­во­ве­де­ния АН Ка­захской ССР; в 1961-1968 годах заведующий от­де­лом те­ат­раль­но­го и изо­бра­зительного ис­кус­ст­ва , с 1969 года заведующий от­де­лом музыкального ис­кус­ст­ва Института ли­те­ра­ту­ры и ис­кус­ст­ва АН Ка­захской ССР. В 1961-1987 годах на­учный кон­суль­тант фольк­лор­но­го ка­би­не­та и пре­по­да­ва­тель ис­то­рии ка­захской му­зы­ки в Ал­ма-Атин­ской консерватории (с 1970 года профессор). За­пи­сал и ис­сле­до­вал бо­лее 2500 ка­захских пе­сен и ин­ст­ру­мен­таль­ных пьес - кю­ев, большая часть ко­то­рых из­да­на в ви­де сборников: «Ка­зах­ский му­зы­каль­ный фольк­лор» (1982), «Ан­то­ло­гия ка­зах­ской на­род­ной ли­ри­чес­кой пе­сни» (1994; оба - на ка­захском языке). Ав­тор ос­но­во­по­ла­гаю­щих тру­дов по музыкальной куль­ту­ре Ка­зах­ста­на.

Сочинения:

На­род­ные пес­ни Ка­зах­ста­на. А.-А., 1955 (сост.);

Му­зы­каль­ное во­пло­ще­ние ка­зах­ско­го эпо­са. А.-А., 1959;

Твор­че­ские свя­зи ка­зах­ской и рус­ской му­зы­ки. А.-А., 1962;

Пе­сен­ная куль­ту­ра ка­зах­ско­го на­ро­да. А.-А., 1966;

Му­зы­каль­ное на­сле­дие ка­зах­ско­го на­ро­да. А.-А., 1979;

Ис­то­рио­гра­фия ка­зах­ско­го му­зы­каль­но­го фольк­ло­ра. А.-А., 1986 (совм. с З. Кос­па­ко­вым);

У ис­то­ков ка­зах­ско­го му­зы­коз­на­ния (по ма­те­риа­лам рус­ских уче­ных XIX в.). А.-А., 1987.