ЭРТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Русский писатель, муж сестры писателя и поэта В. В. Огаркова.

Происхождение.

Дед Э., немец, попавший в плен с частями армии Наполеона I и ставший позднее управляющим в имениях рус. помещиков и приписавшийся к мещанству. Отец Э. был одно время приказчиком в Москве. Мать Э. – «плод незаконной любви» помещика и крепостной (научила будущего писателя читать и писать). С 1873 г. А. И. Эртель занял должность конторщика в имении крупного землевладельца М. О. Охотникова (Усманский уезд Тамбовской губернии). В 1875 г. женился на М. И. Федотовой, дочери богатого купца и книгочея-библиофила И. В. Федотова, в доме которого собиралось культурное общество г. Усмани, писатели.

Литературная деятельность.

Большое влияние на Э. оказал писатель-народник П.В. Засодимский , содействовавший в публикации первых рассказов Э. Популярность ему принесла кн. рассказов и очерков «Записки Степняка» (в 2 т. 1883). Э. продолжил традицию тургеневск. «Записок охотника» и показал жизнь рус. пореформен. деревни: разрушение традиц. устоев жизни крест. общины, ее быстрое расслоение, взаимоотношения народа и интеллигенции.

В 1878—1880 гг. жил в Санкт-Петербурге, где заведовал народнической библиотекой П. В. Засодимского по адресу Невский, 80. Был связан с Народной Волей . В упомянутой библиотеке проводились встречи народовольцев. В 1884 г. Э. был арестован, обвинялся в связях с уч-ками рев. движения, 4 месяца провел в Петропавловск. крепости и 4 г. в ссылке в Твери.

Сотрудничал с изд-вом «Посредник», создан. в М. в сер. 1880-х по инициативе Л.Н. Толстого и выпускавшем книги для широкого нар. читателя. Там в 1886 вышла «Повесть о жадном мужике Ермиле», специально написан. писателем для «Посредника», а в 1891 выпущен сб. «Рассказы Ивана Федотыча», куда вошли главы из самого изв. произв. Э. – ром. «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (1890), где изображены судьбы провинц. интеллигенции, а также перемены в разн. слоях рус. общ-ва, вызван. кризисн., переходн. явлениями эпохи. Эти темы и проблемы получили развитие в ром. «Смена», опубл. в ж-ле «Русская мысль» в 1891. Здесь Э. по-своему предвосхитил основную идею пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Высокую оценку критиков получили повести Э. «Волхонская барышня» (1883) и «Две пары» (1887), в кот. противопоставлены взгляды на брак и семью в дворян. и нар. среде. Героиня пов. – Марья Павловна Летягина – похожа на героиню пов. «Волхонская барышня» благородством своих порывов, стремлением сблизиться с народом и облегчить его участь. Однако финал обеих повестей драматичен.

Весной 1890 г. Эртель живёт в Крыму. По возвращении он арендовал имение Емпелево в Воронежской губернии (ныне поселок Трудовое Новоусманского района Воронежской области), где прожил шесть лет. В 1894 г. едет за границу. Знакомится с жизнью Лондона, Парижа и других городов. В октябре 1895 г. в Москве А. И. Эртель встречается с И. Буниным. Повесть «Карьера Струкова», напечат. в ж-ле «Северный вестник» (1895—96), стала посл. худож. произв. Э.

Управляющий имениями.

Под гнетом тяжелых материальн. затруднений он вынужден был отказаться от литературы и поступить на службу управляющим: в 1896 г. имение Хлудовых (село Александровка Моршанского уезда Тамбовской губернии). В Александровке он построил школу (1898), где стала учительствовать его жена М. В. Эртель. С 1900 г. Эртель управлял также имением Лукутина, с 1901 г. — имениями Е. И. Чертковой, с 1903 г. — имениями Пашковых. В декабре 1906 г. Эртель поселился в Москве. Об окончании литературной карьеры писателя сожалели высоко ценившие Э. Толстой, Чехов, И.А. Бунин, М. Горький и мн. др. современники.

В 1933 г. останки Э. перенесены на Новодевичье кладб. и захоронены в непосредственной близости с новой могилой А.П. Чехова, также одновременно перенесенной с монастырского кладбища.