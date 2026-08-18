ЕРСИКА

ЕРСИКА - средневековый замок с прилегающим поселением на правом берегу реки Западная Двина (ныне городище в 2 км от современного поселения Ерсика в Прейльском районе Латвии), центр одноименного латгальского княжества.

Од­но­знач­но­го объ­яс­не­ния эти­мо­ло­гии то­по­ни­ма «Ер­си­ка» нет; наи­бо­лее ве­ро­ят­но его при­бал­тий­ско-финское про­ис­хо­ж­де­ние (сравнение с эстонским jär­sak - «об­рыв», «кру­тиз­на»). Со­глас­но ар­хео­ло­гическим дан­ным, по­се­ле­ние, из ко­то­ро­го вы­рос­ла Ерсика, воз­ник­ло в пе­ри­од ран­не­го ме­тал­ла (I тысячелетие до н. э. - I век н. э.). Све­де­ния о Ерсике со­дер­жат­ся в «Хро­ни­ке Ли­во­нии» Ген­ри­ха Лат­вий­ско­го и ак­то­вых до­ку­мен­тах Риж­ско­го епи­скоп­ст­ва (все - 1-я треть XIII века). Со­глас­но этим ис­точ­ни­кам, Ерсика пред­став­ля­ла со­бой хо­ро­шо ук­ре­п­лён­ный за­мок с боль­шим тор­го­во-ре­мес­лен­ным по­са­дом, по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­се­ле­ния ко­то­ро­го со­став­ля­ли лат­га­лы. В со­став княжества Ерсика, ох­ва­ты­вав­ше­го тер­ри­то­рию ме­ж­ду современными го­ро­да­ми Кру­ст­пил­сом и Дау­гав­пил­сом и на­хо­див­ше­го­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от По­лоц­ко­го кня­же­ст­ва, вхо­ди­ло 5 зам­ко­вых ок­ру­гов (три из них бы­ли пра­во­слав­ны­ми).

В начале XIII века из­вес­тен на­следственный «ко­роль Гер­ци­ке» Вис­це­во­лод (Вис­це­валь­де, Вис­се­вал­де, Вис­се­вал­дус, Вис­вал­дис). По од­ной вер­сии, он про­ис­хо­дил из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей (по­лоц­кой или смо­лен­ской вет­вей, при этом наи­бо­лее обос­но­ва­но его ото­жде­ст­в­ле­ние с сы­ном смо­лен­ско­го, а позд­нее ки­ев­ско­го князя Мсти­сла­ва Ро­ма­но­ви­ча - Все­во­ло­дом Мсти­сла­ви­чем), по дру­гой - из ме­ст­ной лат­галь­ской зна­ти. В 1209 году Ерсику за­хва­ти­ло вой­ско риж­ско­го епископа Аль­бер­та. В плен бы­ла взя­та же­на Вис­це­во­ло­да - Дау­ге­ру­те, дочь од­но­го из ли­товских кня­зей. Вис­це­во­лод при­знал се­бя вас­са­лом епи­ско­па и пе­ре­дал ему два ок­ру­га. В 1214 году Ерсика бы­ла раз­граб­ле­на вой­ском ме­че­нос­цев ор­де­на . В 1224 году во вла­де­ние риж­ско­го епи­ско­па пе­ре­шли по­ло­ви­на зам­ка Ерсика и часть зе­мель кня­же­ст­ва, ко­то­рый, в свою оче­редь, да­ро­вал их «Кон­ра­ду, ры­ца­рю из Ике­скюл­ле». По­сле 1230 года за­мок Ерсика по не­из­вест­ным при­чи­нам был раз­ру­шен. В конце 1230-х годов вся тер­ри­то­рия «ко­ро­лев­ст­ва Гер­ци­ке» во­шла в со­став Риж­ско­го епи­скоп­ст­ва.

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