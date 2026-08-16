ЕРШОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Образование и военная карьера

Владимир Ершов родился 21 июля 1844 г. в старинной дворянской семье. Отец – полковник Иван Иванович Ершов, мать – княжна Варвара Сергеевна Вяземская.

Окончил юридический факультет Берлинского университета. 3 июня 1866 г. зачислен унтер-офицером в лейб-гвардии Гусарский полк. 25 июня 1867 г. года получил производство в корнеты. С 17 апреля 1870 г. – поручик.

В 1871 г. В.И. Ершов перешел на должность полкового казначея и полкового квартирмейстера. С 16 апреля 1872 г. – штабс-капитан. В 1874 г. временно исправлял обязанности полкового адъютанта, затем, после производства в ротмистры, командовал эскадроном Его Величества. 6 ноября 1876 г. получил назначение флигель-адъютантом. С 27 марта 1877 г. – полковник.

Участник Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Сражался вместе с Западным отрядом под Телишем, совершил переход через Балканы.

В 1879 г. В.И. Ершова утвердили командиром 1-го дивизиона лейб-гвардии Гусарского полка. С 5 мая 1881 г. по 9 ноября 1882 г. – командир 2-го гусарского Павлоградского полка, флигель-адъютант. За поступок, совершенный при исполнении полномочий, освобожден от должности (в ходе войной реформы 1882 г. гусарские полки были переформированы в драгунские и получили новую «мужицкую» форму. В.И. Ершов вместе с офицерами своего полка торжественно «похоронил» гусарский мундир в гробу, который под ружейный салют при стечении всего полка опустили в могилу).

Гражданская служба

С января 1884 г. В.И. Ершов был уездным предводителем подольского дворянства Московской губернии. С 1885 г. – почетный мировой судья Подольского мирового округа. В 1887 г. получил производство в генерал-майоры (старшинство от 21 января 1892 г.). В 1890 – 1892 гг. – московский губернский предводитель дворянства.

С 21 января 1892 г. по 4 августа 1899 г. сразу после возвращения на службу В.И. Ершов возглавлял Оренбургскую губернию и был наказным атаманом Оренбургского казачьего войска. При нем в крае проведена Всероссийская перепись населения.

Умер В.И. Ершов 4 августа 1899 г. в Берлине во время лечения. Похоронен в Москве на кладбище Донского монастыря.

Семья

Жена – дочь шталмейстера М.И. Леонтьева Елена Михайловна. Дети: Александр (1878), Мария (1879), Елизавета (1880), Иван (1883), Валериан (?) (1889).