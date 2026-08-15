ЕРШОВ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

ЕРШОВ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ - российский кораблестроитель, генерал-лейтенант Корпуса корабельных инженеров.

На­чал служ­бу мач­то­вым уче­ни­ком при Санкт-Пе­тербургском пор­те (1791); с 1821 года ко­ра­бель­ный мас­тер. В 1811-1823 годах ра­бо­тал на вер­фях Санкт-Пе­тер­бур­га и Крон­штад­та , где при­ни­мал уча­стие в строи­тель­ст­ве пер­вых экс­пе­диционных су­дов - шлю­пов «Вос­ток», «Мир­ный», «Ла­до­га», «Пред­при­ятие», «Апол­лон», «Бла­го­на­ме­рен­ный» и фре­га­та «Крей­сер». С 1824 года стро­ил су­да в Ар­хан­гель­ске (с 1833 года начальник Со­лом­баль­ской вер­фи): ко­раб­ли «Азов» (1826) и «Ие­зе­ки­иль», от­ли­чив­шие­ся в На­ва­рин­ском сра­же­нии 1827 года; фре­гат «Ма­рия» и др. Ру­ко­во­дил по­строй­кой бо­та «Но­вая Зем­ля» для экс­пе­ди­ции П.К. Пах­ту­со­ва. Под руководством Ершова по­строе­но бо­лее 60 различных су­дов. В 1847 году на­зна­чен стар­шим про­из­во­ди­те­лем су­до­строительных ра­бот в Крон­штадт­ском пор­ту; с 1853 года член Ко­раб­ле­стро­ительного учё­но­го комитета. В честь Ершова на­зван мыс на Но­вой Зем­ле.