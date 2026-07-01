ЕРШОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ
Русский писатель.
Из семьи чиновника. С 1830 года жил в Санкт-Петербурге; в 1834 году окончил философско-юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1836 году уехал в Тобольск; служил учителем, с 1844 года - инспектором гимназии и дирекции училищ губернии. Главное произведение Ершова - сказка в стихах «Конёк-горбунок» (1834, полное издание - 1856 год; одноименные балеты - Ч. Пуньи, 1864; Р.К. Щедрина, 1960), в которой отразилось влияние сказок А.С. Пушкина. Основанная на контаминации нескольких фольклорных сюжетов (об Иване-дураке, Жар-птице и др.), сказка Ершова оригинально сочетает манеру устного сказа с приёмами литературного повествования; в ней широко использованы народно-поэтические формулы, просторечная и диалектная лексика. Среди произведений Ершова: поэма «Сузге» (1838) - обработка сибирского предания, цикл рассказов «Осенние вечера» (1857), пьеса «Суворов и станционный смотритель» (1836).
Сочинения:
Конек-горбунок. Стихотворения. Л., 1976;
Сузге. Стихотворения, драматические произведения, проза, письма. Иркутск, 1984.