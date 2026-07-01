ЕРШОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ

Русский писатель.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. С 1830 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге; в 1834 году окон­чил фи­лософско-юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета. В 1836 году уе­хал в То­больск; слу­жил учи­те­лем , с 1844 года - ин­спек­то­ром гим­на­зии и ди­рек­ции учи­лищ гу­бер­нии. Главное про­из­ве­де­ние Ершова - сказ­ка в сти­хах «Ко­нёк-гор­бу­нок» (1834, пол­ное издание - 1856 год; од­но­именные ба­ле­ты - Ч. Пу­ньи, 1864; Р.К. Щед­ри­на, 1960), в ко­то­рой от­ра­зи­лось влия­ние ска­зок А.С. Пуш­ки­на. Ос­но­ван­ная на кон­та­ми­на­ции не­сколь­ких фольк­лор­ных сю­же­тов (об Ива­не-ду­ра­ке, Жар-пти­це и др.), сказ­ка Ершова ори­ги­наль­но со­че­та­ет ма­не­ру уст­но­го ска­за с приё­ма­ми литературного по­ве­ст­во­ва­ния; в ней ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ны народно-по­этические фор­му­лы, про­сто­реч­ная и диа­лект­ная лек­си­ка. Сре­ди про­из­ве­де­ний Ершова: по­эма «Суз­ге» (1838) - об­ра­бот­ка си­бир­ско­го пре­да­ния, цикл рас­ска­зов «Осен­ние ве­че­ра» (1857), пье­са «Су­во­ров и стан­ци­он­ный смот­ри­тель» (1836).

Сочинения:

Ко­нек-гор­бу­нок. Сти­хо­тво­ре­ния. Л., 1976;

Суз­ге. Сти­хо­тво­ре­ния, дра­ма­ти­че­ские про­из­ве­де­ния, про­за, пись­ма. Ир­кутск, 1984.