ЕРШОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕРШОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - российский певец, педагог , народный артист СССР.

В 1893 году окон­чил Пе­тербургскую консерваторию (класс пе­ния С.И. Га­бе­ля, опер­ный класс О.О. Па­ле­че­ка) и де­бю­ти­ро­вал в Ма­ри­ин­ском те­ат­ре в пар­тии Фау­ста (од­но­именная опе­ра Ш. Гу­но ). В 1893-1894 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ми­ла­не у Э. Рос­си, вы­сту­пал в опер­ном те­ат­ре Фор­кат­ти (Ред­жо-­нель-­Эми­лия). В 1894 году со­лист Харь­ков­ско­го опер­но­го те­ат­ра, в 1895-1929 годах - Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра. Об­ла­дал го­ло­сом ред­кой кра­со­ты и си­лы, яр­ким дра­ма­тическим да­ро­ва­ни­ем, в его ис­пол­не­нии со­че­та­лись эмо­цио­наль­ность и вы­со­кая музыкальная куль­ту­ра. Центральное ме­сто в ре­пер­туа­ре за­ни­ма­ли пар­тии в опе­рах Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва: Бе­рен­дей («Сне­гу­роч­ка»), Ми­хай­ло Ту­ча («Пско­ви­тян­ка»), Сад­ко («Сад­ко»), Кащей («Ка­щей Бес­смерт­ный»), Ва­ку­ла («Ночь пе­ред Ро­ж­де­ст­вом»; пер­вый ис­пол­ни­тель), Ва­ле­рия («Сер­ви­лия»; пер­вый ис­пол­ни­тель); вер­ши­на твор­че­ст­ва Ершова - об­раз Гриш­ки Ку­терь­мы («Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии», 1907). Про­сла­вил­ся так­же в пар­ти­ях Тан­гей­зе­ра, Ло­эн­гри­на, Зиг­фри­да (од­но­именные опе­ры Р. Ваг­не­ра), Три­ста­на, Зиг­мун­да («Три­стан и Изоль­да», «Валь­ки­рия» Ваг­не­ра), Отел­ло («Отел­ло» Дж. Вер­ди). Сре­ди других пар­тий: Со­би­нин, Финн («Жизнь за ца­ря», «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки ), Орест («Оре­стея» С.И. Та­нее­ва), Са­мо­зва­нец, Го­ли­цын («Бо­рис Го­ду­нов», «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го), Фло­ре­стан («Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на), Ирод («Са­ло­мея» Р. Штрау­са), Труф­фаль­ди­но («Лю­бовь к трём апель­си­нам» С.С. Про­кофь­ева). С 1900-х годов вы­сту­пал в кон­цер­тах, ис­пол­нял соль­ные пар­тии в Ре­к­вие­ме В.А. Мо­цар­та, Ре­к­вие­ме Вер­ди, ора­то­рии «Сам­сон» Г.Ф. Ген­де­ля, «Стра­стях по Мат­фею» И.С. Ба­ха и др., во­каль­ный цикл «Пес­ни и пля­ски смер­ти» Му­сорг­ско­го. С 1916 года профессор Пет­роградской консерватории, один из соз­да­те­лей Опер­ной сту­дии при ней, где по­ста­вил опе­ры «Ка­мен­ный гость» А.С. Дар­го­мыж­ско­го , «Цар­ская не­вес­та» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Свадь­ба Фи­га­ро» Мо­цар­та. Сре­ди уче­ни­ков - С.П. Пре­об­ра­жен­ская, Т.Н. Лав­ро­ва, А.П. Ива­нов. На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

И.В. Ер­шов в ро­ли Гриш­ки Ку­терь­мы («Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва). Архив БРЭ.