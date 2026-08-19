ЕРШОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ЕРШОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - российский певец, педагог, народный артист СССР.
В 1893 году окончил Петербургскую консерваторию (класс пения С.И. Габеля, оперный класс О.О. Палечека) и дебютировал в Мариинском театре в партии Фауста (одноименная опера Ш. Гуно). В 1893-1894 годах совершенствовался в Милане у Э. Росси, выступал в оперном театре Форкатти (Реджо-нель-Эмилия). В 1894 году солист Харьковского оперного театра, в 1895-1929 годах - Мариинского театра. Обладал голосом редкой красоты и силы, ярким драматическим дарованием, в его исполнении сочетались эмоциональность и высокая музыкальная культура. Центральное место в репертуаре занимали партии в операх Н.А. Римского-Корсакова: Берендей («Снегурочка»), Михайло Туча («Псковитянка»), Садко («Садко»), Кащей («Кащей Бессмертный»), Вакула («Ночь перед Рождеством»; первый исполнитель), Валерия («Сервилия»; первый исполнитель); вершина творчества Ершова - образ Гришки Кутерьмы («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», 1907). Прославился также в партиях Тангейзера, Лоэнгрина, Зигфрида (одноименные оперы Р. Вагнера), Тристана, Зигмунда («Тристан и Изольда», «Валькирия» Вагнера), Отелло («Отелло» Дж. Верди). Среди других партий: Собинин, Финн («Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» М.И. Глинки), Орест («Орестея» С.И. Танеева), Самозванец, Голицын («Борис Годунов», «Хованщина» М.П. Мусоргского), Флорестан («Фиделио» Л. ван Бетховена), Ирод («Саломея» Р. Штрауса), Труффальдино («Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева). С 1900-х годов выступал в концертах, исполнял сольные партии в Реквиеме В.А. Моцарта, Реквиеме Верди, оратории «Самсон» Г.Ф. Генделя, «Страстях по Матфею» И.С. Баха и др., вокальный цикл «Песни и пляски смерти» Мусоргского. С 1916 года профессор Петроградской консерватории, один из создателей Оперной студии при ней, где поставил оперы «Каменный гость» А.С. Даргомыжского, «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Свадьба Фигаро» Моцарта. Среди учеников - С.П. Преображенская, Т.Н. Лаврова, А.П. Иванов. Награждён орденом Ленина.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
И.В. Ершов в роли Гришки Кутерьмы («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова). Архив БРЭ.