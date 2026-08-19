ЕРШОВ
ЕРШОВ - город в России, в восточной части Саратовской области, центр Ершовского района.
Население 23,6 тысяч человек (2006). Расположен в Заволжье, в верховьях реки Малая Узень. Узел железных и автомобильных дорог. Возник в 1893 году как посёлок при станции Ершов Рязано-Уральской железной дороги (открыта в 1894 году, названа в честь инженера. А.П. Ершова). В 1898 году построены локомотивное депо и мастерские по мелкому ремонту узкоколейных паровозов. В 1928-1934 годах районный центр Нижневолжского края, в 1934-1936 годах - Саратовского края, с 1936 года - Саратовской области. С 1963 года город. Ремонт различной железнодорожной и сельскохозяйственной техники; маслокомбинат и мелькомбинат.
Близ Ершова - бальнеогрязевой курорт имени В.И. Чапаева.