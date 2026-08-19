ЕРШОВ

ЕРШОВ - город в России, в восточной части Саратовской области, центр Ершовского района.

Население 23,6 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен в За­вол­жье, в вер­ховь­ях реки Ма­лая Узень. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Воз­ник в 1893 году как по­сё­лок при станции Ер­шов Ря­за­но-Ураль­ской железной дороги (от­кры­та в 1894 году, на­зва­на в честь инженера. А.П. Ер­шо­ва). В 1898 году по­строе­ны ло­ко­мо­тив­ное де­по и мас­тер­ские по мел­ко­му ре­мон­ту уз­ко­ко­лей­ных па­ро­во­зов. В 1928-1934 годах рай­он­ный центр Ниж­не­волж­ско­го края, в 1934-1936 годах - Са­ра­тов­ско­го края, с 1936 года - Са­ра­тов­ской области. С 1963 года го­род. Ре­монт различной железнодорожной и сельскохозяйственной тех­ни­ки; мас­ло­ком­би­нат и мель­ком­би­нат.

Близ Ершова - баль­не­ог­ря­зе­вой ку­рорт имени В.И. Ча­пае­ва.

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