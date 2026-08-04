ЕРОПКИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

ЕРОПКИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ - российский архитектор.

Ро­дил­ся в обед­нев­шей дво­рян­ской се­мье. В 1716-1724 годах в ка­че­ст­ве пен­сио­не­ра Пет­ра I в Ита­лии обу­чал­ся ар­хи­тек­ту­ре у С. Чи­приа­ни; ис­пы­тал влия­ние А. Пал­ла­дио (позд­нее пе­ре­вёл несколько глав его трак­та­та «Об ар­хи­тек­ту­ре») и Л.Б. Аль­бер­ти . В 1724 году при­ни­мал уча­стие в строительных ра­бо­тах в Мо­ск­ве, за­тем в Пе­тер­го­фе (с 1725 года); с 1732 года главный архитектор По­ли­цей­мей­стер­ской кан­це­ля­рии Санкт-Пе­тер­бур­га, с 1737 года главный архитектор Ко­мис­сии о Санкт-Пе­тербургском строе­нии. Соз­дал пер­вый пер­спек­тив­ный план Санкт-Пе­тер­бур­га, раз­ра­бо­тав 3-лу­че­вую сис­те­му про­спек­тов, ко­то­рая лег­ла в ос­но­ву современной пла­ни­ров­ки ис­то­рического цен­тра го­ро­да. По про­ек­там Еропкина в Мо­ск­ве бы­ли воз­ве­де­ны 3 три­ум­фаль­ные ар­ки по слу­чаю при­бы­тия Пет­ра II (1727), в Санкт-Пе­тер­бур­ге - особ­ня­ки вель­мож (А.М. Чер­кас­ско­го, И.Ю. Тру­бец­ко­го, А.И. Ос­тер­ма­на, А.Л. На­рыш­ки­на, А.П. Во­лын­ско­го и др.; все 1730-е годы); в декабре 1739 года - январе 1740 года по­стро­ил на реке Не­ва зна­ме­ни­тый Ле­дя­ной дом для свадь­бы при­двор­ных шу­тов императрицы Ан­ны Ива­нов­ны. Воз­глав­лял соз­да­ние пер­во­го русского ар­хитектурно-строительного ко­дек­са «Долж­ность ар­хи­тек­тур­ной экс­пе­ди­ции» (1737-1741; за­кон­чен М.Г. Зем­цо­вым). Вхо­дил в близ­кое ок­ру­же­ние А.П. Во­лын­ско­го; вме­сте с ним был аре­сто­ван по об­ви­не­нию в под­го­тов­ке госсийского пе­ре­во­ро­та и каз­нён.