ЕРОПКИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
ЕРОПКИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ - российский архитектор.
Родился в обедневшей дворянской семье. В 1716-1724 годах в качестве пенсионера Петра I в Италии обучался архитектуре у С. Чиприани; испытал влияние А. Палладио (позднее перевёл несколько глав его трактата «Об архитектуре») и Л.Б. Альберти. В 1724 году принимал участие в строительных работах в Москве, затем в Петергофе (с 1725 года); с 1732 года главный архитектор Полицеймейстерской канцелярии Санкт-Петербурга, с 1737 года главный архитектор Комиссии о Санкт-Петербургском строении. Создал первый перспективный план Санкт-Петербурга, разработав 3-лучевую систему проспектов, которая легла в основу современной планировки исторического центра города. По проектам Еропкина в Москве были возведены 3 триумфальные арки по случаю прибытия Петра II (1727), в Санкт-Петербурге - особняки вельмож (А.М. Черкасского, И.Ю. Трубецкого, А.И. Остермана, А.Л. Нарышкина, А.П. Волынского и др.; все 1730-е годы); в декабре 1739 года - январе 1740 года построил на реке Нева знаменитый Ледяной дом для свадьбы придворных шутов императрицы Анны Ивановны. Возглавлял создание первого русского архитектурно-строительного кодекса «Должность архитектурной экспедиции» (1737-1741; закончен М.Г. Земцовым). Входил в близкое окружение А.П. Волынского; вместе с ним был арестован по обвинению в подготовке госсийского переворота и казнён.