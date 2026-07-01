ЕРОПКИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ

ЕРОПКИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ - государственный деятель , автор песнопений.

Из потомственных дворян . Родственник в семье рижского генерал-губернатора.

До 1763 года находился на военной службе: участвовал в Семилетней войне (1756-1763 годы), отличился в бою под Кольбергом (ныне Колобжег, Польша). С 1765 года сенатор. В 1769-1771 годы возглавлял Главную соляную контору в Москве. С 25 марта 1771 года осуществлял «надзирание за здравием всего города Москвы». С 1773 года действительный тайный советник. С 1774 по 1786 годы в отставке. С 28 июня 1786 года главнокомандующий (градоначальник) Москвы (с этого времени генерал-аншеф).

При П.Д. Еропкине был завершен ряд значительных построек: Мытищинский водопровод, здание Присутственных мест в Кремле , Пашков дом и др., были приняты меры по благоустройству города. За труды по управлению Москвой П.Д. Еропкин был награжден орденом св. Владимира 1-й степени (1788 год). 19 февраля 1790 года уволился с государственной службы.

П.Д. Еропкину посвящены повесть «Валерия» (М., 1773 год) и комедия «Добродетель, увенчанная верностью» (М., 1774 год) М.И. Прокудина-Горского.

Сохранился портрет П.Д. Еропкина (определение личности на картине принадлежит Б.А. Косолапову) работы неизвестного художника. Поэт Д.И. Хвостов написал «Стихи на смерть П.Д. Еропкина», которые были опубликованы в журнале «Друг просвещения» (1805 год. Ч. 2. № 5. С. 99-101), а затем в немецком переводе в журнале «Konstantinopel und St. Petersburg, der Orient und der Norden» (St.-Pb.; Penig, 1806. Bd. 1. S. 107-110).

По просьбе П.Д. Еропкина Киевский митр. Самуил (Миславский) командировал А.Л. Веделя для устройства домашней капеллы московского главнокомандующего. Ведель руководил капеллой с 1788 по 1792 годы Капелла Е., согласно традиции екатерининской эпохи и статусу хозяина, должна была содержать не менее 60 певчих и оркестрантов, что сравнимо с числом музыкантов в капеллах Н.П. Шереметева, Г.И. Бибикова, В.Г. Орлова.

Сохранились сведения, что П.Д. Еропкин писал хоровую музыку. В «Каталоге певческой ноте» (1793 год) - описи нотной библиотеки неизвестного владельца - упоминаются его хоры «О, дар небес неоцененный» и «Щастливые» с краткими мелодиями, в перечне имеется указание: «хор с музыкой» на 11 и на 12 голосов. Вероятно, это были торжественные славильные хоры типа кантат. Церковное песнопение П.Д. Еропкина - «Слава Отцу и Сыну» (вероятно, гимн «Единородный Сыне».- Ред.) - помещено в объявлении о продаже нот в московском магазине Х.Б. Гене (Реестр о продаже нот № 3 // Моск. вед. 1797. № 22. Л. 13-14). Скорее всего в продаже имелись рукописные списки песнопения, как это было принято в то время. В настоящее время ни одно из музыкальных произведений П.Д. Еропкина не найдено.