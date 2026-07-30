ЕРОХИН Владимир Николаевич

Родился 24.05.1966. Окончил исторический факультет Омского государственного университета.

Кандидатская диссертация : Пуританское движение в Англии в XVI – начале XVII вв. в послевоенной англо-американской историографии (Томский государственный университет, 1996).

Доктор исторических наук : диссертация "Религиозная история Англии XVI - первой половины XVII века в освещении современной британской историографии".

Работает профессором кафедры документоведения и всеобщей истории Гуманитарного факультета Нижневартовского государственного университа.

Область интересов : Современная британская историография, история Англии XVI – XVII вв., история религиозной Реформации в Европе, методология исторических исследований

Сочинения: Пуританское движение в Англии в XVI – начале XVII вв. в освещении современной англо-американской историографии. Екатеринбург, 2001;

История религиозной Реформации в Европе в XVI – начале XVII веков: Учебное пособие. Нижневартовск, 2004;

Современная британская историография о пуританском движении в Англии в правление королевы Елизаветы I (1558 – 1603) // Clio Moderna. Зарубежная история и историография: Сб. науч. ст. Вып. 2. Казань, 2001;

Характеристика положения католиков в Англии в XVI – первой половине XVII века в современной британской историографии // Европа. Межд. альманах. Вып. IV. / Под ред. С.В. Кондратьева. Тюмень, 2004.

Британская идентичность в общественном мнении и научно-исторической и учебной литературе // Преподавание истории и обществознания в школе. 2013. № 5. С.61-66