ЕРОФЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЕРОФЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Тру­до­вую дея­тель­ность на­чал в 1922 году пе­ре­плёт­чи­ком в местечке Го­ро­ди­ще Ки­ев­ской губернии. В 1931-1933 годах учил­ся в Институте жур­на­ли­сти­ки. В 1931-1937 годах ра­бо­тал жур­на­ли­стом в газете «Из­вес­тия», в 1937-1938 годах - в журнале «Ис­то­рик-мар­ксист». В 1938 году сдал экс­тер­ном эк­за­ме­ны за 4 кур­са ис­то­рического фаукльтета МГУ и по­сту­пил на 5-й курс (за­кон­чил в 1940 году). В ию­ле - но­ябре 1941 года сра­жал­ся в ря­дах народного опол­че­ния, был тя­жело кон­ту­жен. В 1946-1968 годах со­труд­ник Института ис­то­рии АН СССР. В 1968-1974 годах заведующий сек­то­ром ис­то­рии Ве­ли­ко­бри­та­нии Института все­об­щей ис­то­рии АН СССР. Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние со­ци­аль­но-эко­но­мической ис­то­рии Ве­ли­ко­бри­та­нии в Но­вое вре­мя , ис­то­рии ко­ло­ниа­лиз­ма, раз­ра­бот­ку во­про­сов ме­то­до­ло­гии ис­то­рической нау­ки и ис­то­рио­гра­фии.

Сочинения:

Очер­ки по ис­то­рии Анг­лии 1815-1917. М., 1959;

Чар­ти­ст­ское дви­же­ние. М., 1961;

На­род­ная эмиг­ра­ция и клас­со­вая борь­ба в Анг­лии в 1825–1850 гг. М., 1962;

Про­мыш­лен­ная ре­во­лю­ция в Анг­лии. М., 1963;

Им­пе­рия соз­да­ва­лась так… Анг­лий­ский ко­ло­ниа­лизм в XVIII в. М., 1964;

За­кат Бри­тан­ской им­пе­рии. М., 1967;

Анг­лий­ский ко­ло­ниа­лизм в се­ре­ди­не XIX в. М., 1977;

«Ту­ман­ный Аль­би­он». Анг­лия и анг­ли­ча­не гла­за­ми рус­ских. М., 1982.