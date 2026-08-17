ЕРОФЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕРОФЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк.
Из крестьянской семьи. Трудовую деятельность начал в 1922 году переплётчиком в местечке Городище Киевской губернии. В 1931-1933 годах учился в Институте журналистики. В 1931-1937 годах работал журналистом в газете «Известия», в 1937-1938 годах - в журнале «Историк-марксист». В 1938 году сдал экстерном экзамены за 4 курса исторического фаукльтета МГУ и поступил на 5-й курс (закончил в 1940 году). В июле - ноябре 1941 года сражался в рядах народного ополчения, был тяжело контужен. В 1946-1968 годах сотрудник Института истории АН СССР. В 1968-1974 годах заведующий сектором истории Великобритании Института всеобщей истории АН СССР. Внёс значительный вклад в изучение социально-экономической истории Великобритании в Новое время, истории колониализма, разработку вопросов методологии исторической науки и историографии.
Сочинения:
Очерки по истории Англии 1815-1917. М., 1959;
Чартистское движение. М., 1961;
Народная эмиграция и классовая борьба в Англии в 1825–1850 гг. М., 1962;
Промышленная революция в Англии. М., 1963;
Империя создавалась так… Английский колониализм в XVIII в. М., 1964;
Закат Британской империи. М., 1967;
Английский колониализм в середине XIX в. М., 1977;
«Туманный Альбион». Англия и англичане глазами русских. М., 1982.