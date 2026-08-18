ЕРОФЕЕВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ

Из потомственных почетных граждан. Окончил Псковскую военную прогимназию. 7.7.1874 поступил вольноопределяющимся в 146-й пехотный Царицынский полк. 4.9.1874 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 6.11.1875 получил звание портупей-юнкера. 22.12.1875 получил звание взводного портупей юнкера. 10.8.1876 окончил училище и произведен в подпоручики с зачислением по с прикомандированием к лейб-гвардии Московскому полку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 8.8.1877 переведен в лейб-гвардии Московский полк прапорщиком. 30.8.1877 произведен в подпоручики. 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 7.8.1882 окончил академию по 2-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Кавказский военный округ. 30.8.1882 произведен в поручики. 24.11.1882 переведен в Генеральный штаб с переименованием в штабс-капитаны и назначением старшим адъютантом штаба 19-й пехотной дивизии. 30.8.1884 произведен в капитаны. С 19.11.1885 по 19.4.1886 прикомандирован к 75-му пехотному Севастопольскому полку для цензового командования ротой. 15.2.1888 назначен и. д. штаб-офицера при управлении начальника 23-й местной бригады. 24.4.1888 произведен в подполковники с утверждением в должности. С 1.5.1891 по 1.9.1891 прикомандирован к 77-му пехотному Тенгинскому полку для цензового командования батальоном. 5.4.1892 произведен в полковники за отличие по службе. 2.5.1895 назначен начальником штаба 21-й пехотной дивизии. 24.2.1900 назначен командиром 84-го пехотного Ширванского полка. 10.3.1903 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником военных сообщений Кавказского военного округа. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 8.12.1904 назначен начальником военных сообщений 3-й Маньчжурской армии. 30.4.1905 назначен командиром 2-й бригады 39-й пехотной дивизии. 3.6.1906 назначен командиром 1-й бригады 21-й пехотной дивизии. 20.6.1907 назначен комендантом Карсской крепости. 30.7.1907 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 2.2.1909 назначен начальником Кавказской гренадерской дивизии. 15.1.1913 назначен командиром 1-го Туркестанского армейского корпуса. 14.4.1913 произведен в генералы от инфантерии. Участник Первой мировой войны. 5.12.1914 назначен в резерв чинов при штабе Двинского военного округа. 17.6.1915 назначен командиром 7-го Сибирского армейского корпуса. 12.7.1915 назначен в резерв чинов при штабе Двинского военного округа. 11.6.1916 командирован в Ташкент для временного исполнения обязанностей помощника Туркестанского генерал-губернатора и командующего войсками Туркестанского военного округа. 5.5.1917 назначен в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. 29.1.1919 поступил в ВСЮР из отставки. Назначен начальником Минераловодского района. Эмигрировал в Константинополь, затем переехал в Болгарию, затем во Францию. С 1933 г. проживал в Ницце. Погребен на русском кладбище Кокад в Ницце.

Жена (1-я): дочь полковника Любовь Александровна (урожденная Алферова), брак расторгнут 22.6.1907. Жена (2-я): разведенная жена полковника Клавдия Семеновна (урожденная Прокопович, в 1-м браке Вальтер) (?–24.2.1949, Ницца). Дети (от 1-го брака): Александр (род. 22.11.1886), Евгения (род. 1.12.1887).