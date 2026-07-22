ЕРНШТЕДТ, ПЕТР ВИКТОРОВИЧ

Ернштедт, Петр Викторович (09[21].06.1890, Санкт-Петербург — 25.12.1966, Санкт-Петербург) — выдающийся российский коптолог, специалист по грамматике и лексике коптского языка и папирологии.

Родился в семье филолога-классика академика В.К. Ернштедта . В 1913 окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета по специальности «история греческого языка»; оставлен при кафедре классической филологии; в 1918 окончил его же факультет восточных языков (санскрит, среднеперсидский, еврейский); оставлен на кафедре санскритской филологии. Сотрудник Института востоковедения АН СССР и Института народов Азии АН СССР. В 1918—1950 работал в Азиатском музее (ныне Институт восточных рукописей РАН): до 1936 хранителем в Рукописном отделе, с 1936 научным сотрудником Кабинета по изучению древнего Востока. В 1942—1945 — в эвакуации в Ташкенте. В 1950—1954 работал в Институте языкознания АН СССР. Преподавал греческий и коптский языки и палеографию на восточном факультете Ленинградского государственного университета, в Среднеазиатском университете, в Институте востоковедения АН СССР. В 1935 — кандидат, в 1941 — доктор филологических наук (степени присвоены без защиты диссертаций). С 1946 член-корреспондент АН СССР. Награжден орденом «Знак почета» и медалями. Получил признание в мировой науке; выведенное немецким египтологом Людвигом Штерном синтаксическое правило было дополнено и уточнено Е. и получило в коптологии название «правило Ернштедта», или «закон Штерна-Ернштедта».

Соч.: Papyri russischer und georgischer Sammlungen hrsg. von G. Zereteli. III. Spätrömische und byzantinische /Texte bearbeitet von G. Zereteli und P. Yernstedt. Tiflis, 1930. IV. Die KomeAphroditopapyri der Sammlung Lichacob. 1927. 138 S. III. V. Varia. Tiflis, 1935. (Переиздание: Amsterdam, 1966.); Египетские заимствования в греческом языке. М.–Л., 1953; Коптские тексты ГМИИ им. А. С. Пушкина. М.–Л., 1959; Коптские тексты Государственного Эрмитажа. М.–Л., 1959; Исследования по грамматике коптского языка. М., 1986.

Лит.: Гранстрем Е. Э. Петр Викторович Ернштедт (памяти учителя) // ИАН СССР. 1967. 26. Вып. 3. С. 294—295; Еланская А. И. Петр Викторович Ернштедт (Некролог) // Народы Азии и Африки, 1967, 3, 223—227 (список трудов: 226—227); Ее же. Коптология // Азиатский Музей. Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР. Л., 1972. С. 522—525; Хосроев А. Л., Четверухин А. С. Вступительная статья // Ернштедт П. В. Исследования по грамматике коптского языка. М., 1986. С. 20—26; Гранстрем Е. Э., Шандровская В. С. Список опубликованных трудов П. В. Ернштедта // Там же. С. 51—55.