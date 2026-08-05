ЕРНШТЕДТ ПЁТР ВИКТОРОВИЧ

ЕРНШТЕДТ ПЁТР ВИКТОРОВИЧ - российский востоковед, член-корреспондент АН СССР.

Сын В.К. Ерн­ш­тед­та . Окон­чил клас­сическое от­де­ле­ние ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического фа­куль­те­та Санкт-Пе­тербургского университета (1913). Кро­ме клас­сических язы­ков, изу­чал древнееврейский, ара­мей­ский, ас­си­рий­ский, сирийский, сан­ск­рит, древнеперсидский, осетинский и араб­ский язы­ки. В ка­че­ст­ве дис­сер­тационной те­мы из­брал опи­са­ние ца­кон­ско­го на­ре­чия но­во­гре­че­ско­го язы­ка, од­на­ко ис­сле­до­ва­тель­скую по­езд­ку в Гре­цию при­шлось пре­рвать из-за вой­ны (1914). Вёл пе­да­го­гическую и научную ра­бо­ту в ЛГУ (профессор с 1939), Эр­ми­та­же, Ле­нинградском от­де­ле­нии Института язы­ко­зна­ния (1950-1954) и др. Ве­ду­щее ме­сто в на­учной дея­тель­но­сти Ернштедта за­ни­ма­ло из­да­ние греческих и копт­ских па­пи­ру­сов. Опи­сал со­б­ра­ния копт­ских па­пи­ру­сов Эр­ми­та­жа и ГМИИ имени А.С. Пуш­ки­на. За­ни­мал­ся изы­ска­ния­ми по ис­то­рии греческого язы­ка ан­тич­но­го и ви­зантийского пе­рио­дов и по коп­то­ло­гии. Ав­тор «Ис­сле­до­ва­ний по грам­ма­ти­ке копт­ско­го язы­ка» (изданы в 1986 году).

Сочинения:

Еги­пет­ские за­им­ст­во­ва­ния в гре­че­ском язы­ке. М.; Л., 1953;

Копт­ские тек­сты Го­су­дар­ст­вен­но­го му­зея изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств им. А. С. Пуш­ки­на. М.; Л., 1959;

Копт­ские тек­сты Го­су­дар­ст­вен­но­го Эр­ми­та­жа. М.; Л., 1959.