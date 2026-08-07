ЕРМОЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
ЕРМОЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА - российская актриса, народный артист Республики (1920), Герой Труда.
Родилась в семье суфлёра Малого театра Н.А. Ермолова. В 9 лет поступила в балетный класс Московского театрального училища. В 1866 году на сцене Малого театра сыграла в бенефисном спектакле своего отца Фаншетту в водевиле «Жених нарасхват» Д.Т. Ленского, но эта роль не принесла ей успеха. Дарование Ермоловой впервые раскрылось в роли Эмилии Галотти («Эмилия Галотти» Г.Э. Лессинга), которую она сыграла 30 января 1870 года в бенефис Н.М. Медведевой (Ермолова заменила заболевшую Г.Н. Федотову), обнаружив исключительные артистические данные - мощь контральтового голоса, силу и заразительность темперамента, трагический талант. После этого, ещё оставаясь в училище, Ермолова начала выступать на сцене Малого театра; с 1871 года в труппе этого театра. В 1873 году исполнила роль Катерины в «Грозе» А.Н. Островского и продолжала работать над ней в течение многих лет. Заметной вехой в творчестве Ермоловой стала роль Лауренсии («Овечий источник» Лопе Ф. де Веги Карпьо, 1876; пьеса специально переведена С.А. Юрьевым для бенефиса Ермоловой). Несмотря на колоссальный успех, спектакль вскоре был снят с репертуара по требованию полиции. Ермолова сыграла более 300 ролей: Софья («Горе от ума» А.С. Грибоедова), Марианна («Тартюф» Мольера), Бианка, Офелия («Укрощение строптивой», «Гамлет» У. Шекспира), Маргарита («Фауст» И.В. Гёте), Юдифь («Уриэль Акоста» К. Гуцкова), Эстрелья («Звезда Севильи» Лопе де Веги Карпьо), Федра («Федра» Ж. Расина), леди Макбет («Макбет» Шекспира), Сафо («Сафо» Ф. Грильпарцера) и др. Высшим проявлением трагедийного дарования Ермоловой стала роль Иоанны Д’Арк («Орлеанская дева» Ф. Шиллера; впервые сыграла эту роль в 1884 году, в последний раз - в 1902 году). Из-за огромного числа желающих попасть на этот спектакль представления с 1893 года были перенесены на сцену Большого театра. Трогательная грация и величие, обречённость и одновременно духовная сила, характерные для Иоанны-Ермоловой, ярко проявились и в образе Марии Стюарт («Мария Стюарт» Шиллера). Среди лучших ролей - героини в пьесах А.Н. Островского: Негина («Таланты и поклонники»), Василиса Мелентьева («Василиса Мелентьева»), Лариса («Бесприданница»), Параша («Горячее сердце»), Евлалия («Невольницы»), Юлия Тугина («Последняя жертва»), Олёна («Воевода»), Людмила («Поздняя любовь»), Кручинина («Без вины виноватые»). В 1880-1890-х годах Ермолова создала галерею образов современниц, получивших нарицательное название «ермоловские женщины», - волевых, свободолюбивых и вместе с тем чистых душой поэтических натур (Лонина - «На пороге к делу» Н.Я. Соловьёва, и др.). Выступала на эстраде с чтением стихов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, Н.П. Огарёва, И.С. Никитина и др. 2 мая 1920 года состоялось чествование Ермоловой в связи с 50-летием в Малом театре, приобретшее общекультурное звучание. Ермолова первой получила звание народный артист Республики. Оставила сцену в 1921 году.