ЕРМОЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

ЕРМОЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА - российская актриса, народный артист Республики (1920), Герой Труда.

Ро­ди­лась в се­мье суф­лё­ра Ма­ло­го те­ат­ра Н.А. Ер­мо­ло­ва. В 9 лет по­сту­пи­ла в ба­лет­ный класс Московского те­ат­раль­но­го училища. В 1866 году на сце­не Ма­ло­го те­ат­ра сыг­ра­ла в бе­не­фис­ном спек­так­ле сво­его от­ца Фан­шет­ту в во­де­ви­ле «Же­них на­рас­хват» Д.Т. Лен­ско­го, но эта роль не при­нес­ла ей ус­пе­ха. Да­ро­ва­ние Ермоловой впер­вые рас­кры­лось в ро­ли Эми­лии Га­лот­ти («Эми­лия Га­лот­ти» Г.Э. Лес­син­га), ко­то­рую она сыг­ра­ла 30 января 1870 года в бе­не­фис Н.М. Мед­ве­де­вой (Ермолова за­ме­ни­ла за­бо­лев­шую Г.Н. Фе­до­то­ву), об­на­ру­жив ис­клю­чительные ар­ти­стические дан­ные - мощь кон­траль­то­во­го го­ло­са, си­лу и за­ра­зи­тель­ность тем­пе­ра­мен­та, тра­гический та­лант. По­сле это­го, ещё ос­та­ва­ясь в училище, Ермолова на­ча­ла вы­сту­пать на сце­не Ма­ло­го те­ат­ра; с 1871 года в труп­пе это­го те­ат­ра. В 1873 году ис­пол­ни­ла роль Ка­те­ри­ны в «Гро­зе» А.Н. Ост­ров­ско­го и про­дол­жа­ла ра­бо­тать над ней в те­че­ние многих лет. За­мет­ной ве­хой в твор­че­ст­ве Ермоловой ста­ла роль Лау­рен­сии («Ове­чий ис­точ­ник» Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, 1876; пье­са спе­ци­аль­но пе­ре­ве­де­на С.А. Юрь­е­вым для бе­не­фи­са Ермоловой). Не­смот­ря на ко­лос­саль­ный ус­пех, спек­такль вско­ре был снят с ре­пер­туа­ра по тре­бо­ва­нию по­ли­ции. Ермолова сыг­ра­ла бо­лее 300 ро­лей: Со­фья («Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва), Ма­ри­ан­на («Тар­тюф» Моль­е­ра), Би­ан­ка, Офе­лия («Ук­ро­ще­ние строп­ти­вой», «Гам­лет» У. Шек­спи­ра ), Мар­га­ри­та («Фа­уст» И.В. Гё­те), Юдифь («Ури­эль Ако­ста» К. Гуц­ко­ва), Эст­ре­лья («Зве­зда Се­ви­льи» Ло­пе де Ве­ги Кар­пьо), Фед­ра («Фед­ра» Ж. Ра­си­на), ле­ди Мак­бет («Мак­бет» Шек­спи­ра), Са­фо («Са­фо» Ф. Гриль­пар­це­ра) и др. Выс­шим про­яв­ле­ни­ем тра­ге­дий­но­го да­ро­ва­ния Ермоловой ста­ла роль Ио­ан­ны Д’Арк («Ор­ле­ан­ская де­ва» Ф. Шил­ле­ра; впер­вые сыг­ра­ла эту роль в 1884 году, в по­след­ний раз - в 1902 году). Из-за ог­ром­но­го чис­ла же­лаю­щих по­пасть на этот спек­такль пред­став­ле­ния с 1893 года бы­ли пе­ре­не­се­ны на сце­ну Боль­шо­го те­ат­ра. Тро­га­тель­ная гра­ция и ве­ли­чие, об­ре­чён­ность и од­но­вре­мен­но ду­хов­ная си­ла, ха­рак­тер­ные для Ио­ан­ны-Ермоловой, яр­ко про­яви­лись и в об­ра­зе Ма­рии Стю­арт («Ма­рия Стю­арт» Шил­ле­ра). Сре­ди луч­ших ро­лей - ге­рои­ни в пье­сах А.Н. Ост­ров­ско­го : Не­ги­на («Та­лан­ты и по­клон­ни­ки»), Ва­си­ли­са Ме­лен­ть­е­ва («Ва­си­ли­са Ме­лен­ть­е­ва»), Ла­ри­са («Бес­при­дан­ни­ца»), Па­ра­ша («Го­ря­чее серд­це»), Ев­ла­лия («Не­воль­ни­цы»), Юлия Ту­ги­на («По­след­няя жерт­ва»), Олё­на («Вое­во­да»), Люд­ми­ла («Позд­няя лю­бовь»), Кру­чи­ни­на («Без ви­ны ви­но­ва­тые»). В 1880-1890-х годах Ермолова соз­да­ла га­ле­рею об­ра­зов со­вре­мен­ниц, по­лу­чив­ших на­ри­цательное название «ер­мо­лов­ские жен­щи­ны», - во­ле­вых, сво­бо­до­лю­би­вых и вме­сте с тем чис­тых ду­шой по­этических на­тур (Ло­ни­на - «На по­ро­ге к де­лу» Н.Я. Со­ловь­ё­ва, и др.). Вы­сту­па­ла на эс­т­ра­де с чте­ни­ем сти­хов А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва , Н.А. Не­кра­со­ва, Н.П. Ога­рё­ва, И.С. Ни­ки­ти­на и др. 2 мая 1920 года со­стоя­лось че­ст­во­ва­ние Ермоловой в свя­зи с 50-ле­ти­ем в Ма­лом те­ат­ре, при­об­рет­шее об­ще­куль­тур­ное зву­ча­ние. Ермолова пер­вой по­лу­чи­ла зва­ние народный артист Рес­пуб­ли­ки. Ос­та­ви­ла сце­ну в 1921 году.