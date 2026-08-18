ЕРМОЛОВА Ирина Евгеньевна

Родилась 01.04.1954. Окончила МГУ в 1978 г.

Кандидатская диссертация : Северное Причерноморье в представлении римлян первых веков нашей эры (по данным Аммиана Марцеллина) (1985).

Работает доцентом кафедры всеобщей истории факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета;

Член Российской ассоциации антиковедов.

Область интересов : История поздней Римской империи и окружающих народов, переводы позднеримских историков.

Сочинения: Аммиан Марцеллин и античная традиция о Северном Причерноморье // Древнейшие государства Восточной Европы. 1996–1997 гг. Северное Причерноморье в античности. Вопросы источниковедения. М., 1999;

Рим и варвары по данным императорских конституций // Норция. Проблемы археологии и древней истории цивилизаций европейского Средиземноморья и соседних с ним областей в контексте мировой истории. Вып. 6–7. Воронеж, 2003;

Исторические принципы Аммиана Марцеллина и их практическое воплощение в тексте «Деяний» // Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его текст. XV Чтения пам. чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто: Материалы конференции. М., 2003;

Варвары в кодексах Феодосия и Юстиниана // Античность в современном из-мерении: Тезисы докладов Все-российской научной конферен-ции. Казань: Новое знание, 2001.