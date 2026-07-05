ЕРМОЛОВ Алексей Петрович (государственный и военный деятель)
Российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, генерал от артиллерии.
Обучался в Благородном пансионе при Моск. ун-те (1784–1791). На воен. службе с 1791, в 44-м Нижегородском драгунском полку. В 1793 перешёл в артиллерию, преподавал в Арт. и инж. шляхетском кадетском корпусе. Участвовал в подавлении Польского восстания 1794 и в Персидском походе 1796. В 1798 за создание и активное участие в деятельности Смоленского офицерского политич. кружка (гл. организатор – А. М. Каховский) арестован, уволен со службы, затем сослан в Кострому. В 1801 (после воцарения имп. Александра I) помилован, возвращён на службу и назначен командиром конно-арт. роты в Вильну. Участвовал в рус.-австро-франц. войне 1805 и рус.-прус.-франц. войне 1806–07, отличился в сражениях под Кремсом, Аустерлицем, Гутштадтом, Прёйсиш-Эйлау и Фридландом. В марте 1808 назначен инспектором конно-арт. рот. С 1809 командовал резервными войсками в Киевской, Полтавской и Черниговской губерниях, и. о. киевского коменданта. С 1811 ком. гв. арт. бригады в С.-Петербурге, затем одновременно командовал гв. пех. бригадой.
В Отечественную войну 1812 Е. – нач. Гл. штаба 1-й Зап. армии (главнокоманд. – ген. от инф. М. Б. Барклай де Толли). Способствовал нормализации взаимоотношений между Барклаем де Толли и главнокоманд. 2-й Зап. армией ген. от инф. П. И. Багратионом, участвовал в разработке практически всех крупных операций рос. армии в Отеч. войне 1812. Руководил рос. войсками в сражении у Валутиной Горы, успех в котором позволил соединиться двум рос. армиям. В Бородинском сражении 1812 выполнял обязанности нач. штаба М. И. Кутузова, в разгар сражения организовал и лично возглавил контратаку рос. войск на захваченную Курганную батарею (т. н. Батарея Раевского). На Совете в Филях выступил против оставления Москвы. Придавал большое значение развёртыванию партизанской борьбы, поддержал план Д. В. Давыдова. В 1812 отличился в Тарутинском и Малоярославецком сражениях, а также в сражениях под Вязьмой и Красным. С дек. 1812 нач. артиллерии действующей армии, в этой должности участвовал в заграничных походах российской армии 1813–14. Однако в апр. 1813 главнокоманд. рос. армией ген. от инф. П. Х. Витгенштейн необоснованно объявил Е. виновником поражения рос. войск в Лютценском сражении 1813 и назначил нач. 2-й гв. пех. дивизии. Командуя ею в 1813, участвовал в Бауценском и Лейпцигском сражениях, отличился в сражении под Кульмом, где фактически руководил действиями всех рос. войск, заменив раненого ген.-л. А. И. Остермана-Толстого, а также при взятии Парижа, командуя рос. и прус. гвардией. С мая 1814 командовал Обсервационной армией на австр. границе, с мая 1815 – Гренадерским корпусом.
Летом 1816 назначен ком. Отд. Груз. (с 1820 – Кавк.) корпуса, главноуправляющим гражд. частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях, а также чрезвычайным и полномочным послом в Персии. Во время переговоров с Фетх-Али-шахом, не имея рекомендаций Мин-ва иностр. дел, действовал решительно и сумел отстоять все территориальные приобретения России по Гюлистанскому миру 1813. Для сохранения рос. контроля над Закавказьем Е. приоритетной задачей считал фактич. включение в состав Рос. империи территории Сев. Кавказа. Для этого пересмотрел тактику рос. войск и прекратил малоуспешные прямолинейные походы в глубь Сев. Кавказа, создал систему фронтального продвижения и прочного закрепления на покорённой территории (рубка лесов для свободного доступа к аулам вместе с постройкой новых рос. укреплений и постепенным выдавливанием противника с одновременным уничтожением непокорных аулов). По приказу Е. построили целый ряд укреплений (Грозная, Внезапная, Преградный Стан, Бурная, Герзель-Аул и др.), ставших опорными пунктами рос. войск. План Е. заключался в том, чтобы при общей блокаде Чечни и Дагестана с севера разрезать всю территорию Сев. Кавказа на неск. изолированных зон, где горцы уже не смогли бы пользоваться преимуществами местности. Блокадные мероприятия сочетал со стремит. внезапными ударами по стратегич. пунктам противника. Рос. войска под личным командованием Е. одержали победы над аварским ханом Султан-Ахмедом у аула Параул (1818), над союзом акушинских обществ (1819) и разгромили кази-кумухского правителя Сурхай-хана (1820). Это позволило рос. войскам в нач. 1820-х гг. контролировать значит. часть Дагестана, а ряд решительных ударов по чеченцам привёл к признанию рос. власти большей частью чеченских обществ и росту влияния администрации во главе с Е. В 1818–20, согласно плану Е., кабардинцев выселили из района Пятигорья, междуречья Кумы и Малки, при одновременном учреждении новых рос. укреплений и казачьих станиц. Эти мероприятия позволили разделить единый горский пояс на два отд. участка – Закубанский и Чеченско-Тавлинский, т. е. Сев.-Зап. и Сев.-Вост. Кавказ. Е. ввёл в широкую практику удержание заложников (аманатов) в залог верности местных владетелей, поощрял колонизацию края рус. и нем. переселенцами из Центр. России, покровительствовал купцам и торговцам Закавказья. При нём строились новые города (основал Пятигорск и Кисловодск) и выделялись казённые средства на улучшение существовавших, особенно городов Закавказья [начал реконструкцию Тифлиса (ныне Тбилиси) в европ. стиле], а также на улучшение и строительство путей сообщения (в первую очередь, Военно-Грузинской дороги). Е. подавил ряд антироссийских выступлений, в частности в 1819–20 в Имерети, Гурии и Мегрелии, а также чеченское восстание под рук. Бей-Булата (1825). Жёсткими и результативными мерами резко поднял авторитет рос. администрации и войск в горных районах края, пользовался популярностью в рос. армии. Во время междуцарствования в 1825 выжидал, задержав на неск. дней принесение присяги Отд. Кавк. корпуса имп. Николаю I, покровительствовал декабристам и представителям либеральных кругов (напр., А. С. Грибоедову, которого фактически спас от уголовного преследования по делу декабристов). В начале рус.-перс. войны 1826–28 Е. вызвал неудовольствие Николая I из-за вторжения перс. войск в Закавказье, император послал в помощь Е. ген. от инф. И. Ф. Паскевича (первоначально подчинённого Е.). Между ними возник конфликт, и для его разрешения был направлен нач. Гл. штаба ген. от инф. И. И. Дибич, поддержавший Паскевича. В начале марта 1827 Е. подал в отставку, 28 марта был отстранён от командования корпусом, а 25 нояб. уволен в отставку «по домашним обстоятельствам» с мундиром и пенсионом полного жалованья. В нояб. 1831 вновь принят на службу и назначен состоять по армии без должности, с декабря – чл. Гос. совета, но в 1839 по прошению уволен «в отпуск до излечения болезни». В Крымскую войну 1853–56 Е. избран в февр. 1855 нач. ополчения сразу в 7 губерниях (С.-Петерб., Моск., Смоленской, Калужской, Псковской, Новгородской и Рязанской), принял должность только в Москве, но в мае оставил этот пост. В законном браке не состоял, на Кавказе заключил три кебинных брака с мусульманками, от которых имел 5 сыновей и дочь. Всех сыновей Е. забрал в Россию, где они были признаны его законными наследниками и получили все права (включая потомств. дворянство). Возвращение в 1850-е гг. к тактике Е. на Кавказе позволило А. И. Барятинскому одержать победу над имамом Шамилем.
Награждён орденами Св. Георгия 4-й (1795), 3-й (1807) и 2-й (1814) степеней, Св. Александра Невского (1813), Св. Владимира 1-й степени (1821), Св. Андрея Первозванного (1835) и др.
Сочинения:
Записки. М., 1865–1868. Ч. 1–2. М., 1991;
Письма. Махачкала, 1926.
Исторически источники:
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссиею. Тифлис, 1874–1875. Т. 6. Ч. 1–2.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: В. М. Муханов.