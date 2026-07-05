ЕРМОЛОВ Алексей Петрович (государственный и военный деятель)

Российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии , генерал от артиллерии.

Обу­чал­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Моск. ун-те (1784–1791). На во­ен. служ­бе с 1791, в 44-м Ни­же­го­род­ском дра­гун­ском пол­ку. В 1793 пе­ре­шёл в ар­тил­ле­рию, пре­по­да­вал в Арт. и инж. шля­хет­ском ка­дет­ском кор­пу­се. Уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 и в Пер­сид­ском по­хо­де 1796 . В 1798 за соз­да­ние и ак­тив­ное уча­стие в дея­тель­но­сти Смо­лен­ско­го офи­цер­ско­го по­ли­тич. круж­ка (гл. ор­га­ни­за­тор – А. М. Ка­хов­ский) аре­сто­ван, уво­лен со служ­бы, за­тем со­слан в Ко­ст­ро­му. В 1801 (по­сле во­ца­ре­ния имп. Алек­сан­д­ра I) по­ми­ло­ван, воз­вра­щён на служ­бу и на­зна­чен ко­ман­ди­ром кон­но-арт. ро­ты в Виль­ну. Уча­ст­во­вал в рус.-ав­ст­ро-­франц. вой­не 1805 и рус.-прус.-франц. вой­не 1806–07, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях под Крем­сом, Ау­стер­ли­цем, Гут­штад­том, Прёй­сиш-Эй­лау и Фрид­лан­дом. В мар­те 1808 на­зна­чен ин­спек­то­ром кон­но-­арт. рот. С 1809 ко­ман­до­вал ре­зерв­ны­ми вой­ска­ми в Ки­ев­ской, Пол­тав­ской и Чер­ни­гов­ской гу­бер­ни­ях, и. о. ки­ев­ско­го ко­мен­дан­та. С 1811 ком. гв. арт. бри­га­ды в С.-Пе­тер­бур­ге, за­тем од­но­вре­мен­но ко­ман­до­вал гв. пех. бри­га­дой.

В Оте­че­ст­вен­ную вой­ну 1812 Е. – нач. Гл. шта­ба 1-й Зап. ар­мии (глав­ноко­манд. – ген. от инф. М. Б. Барк­лай де Тол­ли). Спо­соб­ст­во­вал нор­ма­ли­за­ции взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду Барк­ла­ем де Тол­ли и глав­но­ко­манд. 2-й Зап. ар­ми­ей ген. от инф. П. И. Баг­ра­тио­ном, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке прак­ти­че­ски всех круп­ных опе­ра­ций рос. ар­мии в Отеч. вой­не 1812. Ру­ко­во­дил рос. вой­ска­ми в сра­же­нии у Ва­лу­ти­ной Го­ры, ус­пех в ко­то­ром по­зво­лил со­еди­нить­ся двум рос. ар­ми­ям. В Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 вы­пол­нял обя­зан­но­сти нач. шта­ба М. И. Ку­ту­зо­ва, в раз­гар сра­же­ния ор­га­ни­зо­вал и лич­но воз­гла­вил контр­ата­ку рос. войск на за­хва­чен­ную Кур­ган­ную ба­та­рею (т. н. Ба­та­рея Ра­ев­ско­го). На Со­ве­те в Фи­лях вы­сту­пил про­тив ос­тав­ле­ния Мо­ск­вы. При­да­вал боль­шое зна­че­ние раз­вёр­ты­ва­нию пар­ти­зан­ской борь­бы, под­дер­жал план Д. В. Да­вы­до­ва. В 1812 от­ли­чил­ся в Та­ру­тин­ском и Ма­ло­яро­сла­вец­ком сра­же­ни­ях, а так­же в сра­же­ни­ях под Вязь­мой и Крас­ным. С дек. 1812 нач. ар­тил­ле­рии дей­ст­вую­щей ар­мии, в этой долж­но­сти уча­ст­во­вал в за­гра­нич­ных по­хо­дах рос­сий­ской ар­мии 1813–14. Од­на­ко в апр. 1813 глав­но­ко­манд. рос. ар­ми­ей ген. от инф. П. Х. Вит­ген­штейн не­обос­но­ван­но объ­я­вил Е. ви­нов­ни­ком по­ра­же­ния рос. войск в Лют­цен­ском сра­же­нии 1813 и на­зна­чил нач. 2-й гв. пех. ди­ви­зии. Ко­ман­дуя ею в 1813, уча­ст­во­вал в Бау­цен­ском и Лейп­циг­ском сра­же­ни­ях, от­ли­чил­ся в сра­же­нии под Куль­мом, где фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил дей­ст­вия­ми всех рос. войск, за­ме­нив ра­не­но­го ген.-л. А. И. Ос­тер­ма­на-Тол­сто­го, а так­же при взя­тии Па­ри­жа, ко­ман­дуя рос. и прус. гвар­ди­ей. С мая 1814 ко­ман­до­вал Об­сер­ва­ци­он­ной ар­ми­ей на австр. гра­ни­це, с мая 1815 – Гре­на­дер­ским кор­пу­сом.

Ле­том 1816 на­зна­чен ком. Отд. Груз. (с 1820 – Кавк.) кор­пу­са, глав­но­управ­ляю­щим гражд. ча­стью в Гру­зии, Ас­т­ра­хан­ской и Кав­каз­ской гу­бер­ни­ях, а так­же чрез­вы­чай­ным и пол­но­моч­ным по­слом в Пер­сии. Во вре­мя пе­ре­го­во­ров с Фетх-Али-ша­хом, не имея ре­ко­мен­да­ций Мин-ва иностр. дел, дей­ст­во­вал ре­ши­тель­но и су­мел от­сто­ять все тер­ри­то­ри­аль­ные при­об­ре­те­ния Рос­сии по Гю­ли­стан­ско­му ми­ру 1813. Для со­хра­не­ния рос. кон­тро­ля над За­кав­казь­ем Е. при­ори­тет­ной за­да­чей счи­тал фак­тич. вклю­че­ние в со­став Рос. им­пе­рии тер­ри­то­рии Сев. Кав­ка­за. Для это­го пе­ре­смот­рел так­ти­ку рос. войск и пре­кра­тил ма­ло­ус­пеш­ные пря­мо­ли­ней­ные по­хо­ды в глубь Сев. Кав­ка­за, соз­дал сис­те­му фрон­таль­но­го про­дви­же­ния и проч­но­го за­кре­п­ле­ния на по­ко­рён­ной тер­ри­то­рии (руб­ка ле­сов для сво­бод­но­го дос­ту­па к ау­лам вме­сте с по­строй­кой но­вых рос. ук­ре­п­ле­ний и по­сте­пен­ным вы­дав­ли­ва­ни­ем про­тив­ни­ка с од­но­вре­мен­ным унич­то­же­ни­ем не­по­кор­ных ау­лов). По при­ка­зу Е. по­строи­ли це­лый ряд ук­ре­п­ле­ний (Гроз­ная, Вне­зап­ная, Пре­град­ный Стан, Бур­ная, Гер­зель-Аул и др.), став­ших опор­ны­ми пунк­та­ми рос. войск. План Е. за­клю­чал­ся в том, что­бы при об­щей бло­ка­де Чеч­ни и Да­ге­ста­на с се­ве­ра раз­ре­зать всю тер­ри­то­рию Сев. Кав­ка­за на неск. изо­ли­ро­ван­ных зон, где гор­цы уже не смог­ли бы поль­зо­вать­ся пре­иму­ще­ст­ва­ми ме­ст­но­сти. Бло­кад­ные ме­ро­прия­тия со­че­тал со стре­мит. вне­зап­ны­ми уда­ра­ми по стра­те­гич. пунк­там про­тив­ни­ка. Рос. вой­ска под лич­ным ко­ман­до­ва­ни­ем Е. одер­жа­ли по­бе­ды над авар­ским ха­ном Сул­тан-Ах­ме­дом у ау­ла Па­ра­ул (1818), над сою­зом аку­шин­ских об­ществ (1819) и раз­гро­ми­ли ка­зи-ку­мух­ско­го пра­ви­те­ля Сур­хай-ха­на (1820). Это по­зво­ли­ло рос. вой­скам в нач. 1820-х гг. кон­тро­ли­ро­вать зна­чит. часть Да­ге­стана, а ряд ре­ши­тель­ных уда­ров по че­чен­цам при­вёл к при­зна­нию рос. вла­сти боль­шей ча­стью че­чен­ских об­ществ и рос­ту влия­ния ад­ми­ни­ст­ра­ции во гла­ве с Е. В 1818–20, со­глас­но пла­ну Е., ка­бар­дин­цев вы­се­ли­ли из рай­она Пя­ти­го­рья, ме­ж­ду­ре­чья Ку­мы и Мал­ки, при од­но­вре­мен­ном уч­ре­ж­де­нии но­вых рос. ук­ре­п­ле­ний и ка­зачь­их ста­ниц. Эти ме­ро­прия­тия по­зво­ли­ли раз­де­лить еди­ный гор­ский по­яс на два отд. уча­ст­ка – За­ку­бан­ский и Че­чен­ско-Тав­лин­ский, т. е. Сев.-Зап. и Сев.-Вост. Кав­каз. Е. ввёл в ши­ро­кую прак­ти­ку удер­жа­ние за­лож­ни­ков (ама­на­тов) в за­лог вер­но­сти ме­ст­ных вла­де­те­лей, по­ощ­рял ко­ло­ни­за­цию края рус. и нем. пе­ре­се­лен­ца­ми из Центр. Рос­сии, по­кро­ви­тель­ст­во­вал куп­цам и тор­гов­цам За­кав­ка­зья. При нём строи­лись но­вые го­ро­да (ос­но­вал Пя­ти­горск и Ки­сло­водск) и вы­де­ля­лись ка­зён­ные сред­ст­ва на улуч­ше­ние су­ще­ст­во­вав­ших, осо­бен­но го­ро­дов За­кав­ка­зья [на­чал ре­кон­ст­рук­цию Тиф­ли­са (ны­не Тби­ли­си) в ев­роп. сти­ле], а так­же на улуч­ше­ние и строи­тель­ст­во пу­тей со­об­ще­ния (в пер­вую оче­редь, Во­ен­но-Гру­зин­ской до­ро­ги). Е. по­да­вил ряд ан­ти­рос­сий­ских вы­сту­п­ле­ний, в ча­ст­но­сти в 1819–20 в Име­ре­ти, Гу­рии и Мег­ре­лии, а так­же че­чен­ское вос­ста­ние под рук. Бей-Бу­ла­та (1825). Жё­ст­ки­ми и ре­зуль­та­тив­ны­ми ме­ра­ми рез­ко под­нял ав­то­ри­тет рос. ад­ми­ни­ст­ра­ции и войск в гор­ных рай­онах края, поль­зо­вал­ся по­пу­ляр­но­стью в рос. ар­мии. Во вре­мя ме­ж­ду­цар­ст­во­ва­ния в 1825 вы­жи­дал, за­дер­жав на неск. дней при­не­се­ние при­ся­ги Отд. Кавк. кор­пу­са имп. Ни­ко­лаю I, по­кро­ви­тель­ст­во­вал де­каб­ри­стам и пред­ста­ви­те­лям ли­бе­раль­ных кру­гов (напр., А. С. Гри­бое­до­ву , ко­то­ро­го фак­ти­че­ски спас от уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния по де­лу де­каб­ри­стов). В на­ча­ле рус.-перс. вой­ны 1826–28 Е. вы­звал не­удо­воль­ст­вие Ни­ко­лая I из-за втор­же­ния перс. войск в За­кав­ка­зье, им­пе­ра­тор по­слал в по­мощь Е. ген. от инф. И. Ф. Пас­ке­ви­ча (пер­во­на­чаль­но под­чи­нён­но­го Е.). Ме­ж­ду ни­ми воз­ник кон­фликт, и для его раз­ре­ше­ния был на­прав­лен нач. Гл. шта­ба ген. от инф. И. И. Ди­бич, под­дер­жав­ший Пас­ке­ви­ча. В на­ча­ле мар­та 1827 Е. по­дал в от­став­ку, 28 мар­та был от­стра­нён от ко­ман­до­ва­ния кор­пу­сом, а 25 но­яб. уво­лен в от­став­ку «по до­маш­ним об­стоя­тель­ст­вам» с мун­ди­ром и пен­сио­ном пол­но­го жа­ло­ва­нья. В но­яб. 1831 вновь при­нят на служ­бу и на­зна­чен со­сто­ять по ар­мии без долж­но­сти, с де­каб­ря – чл. Гос. со­ве­та, но в 1839 по про­ше­нию уво­лен «в от­пуск до из­ле­че­ния бо­лез­ни». В Крым­скую вой­ну 1853–56 Е. из­бран в февр. 1855 нач. опол­че­ния сра­зу в 7 гу­бер­ни­ях (С.-Пе­терб., Моск., Смо­лен­ской, Ка­луж­ской, Псков­ской, Нов­го­род­ской и Ря­зан­ской), при­нял долж­ность толь­ко в Мо­ск­ве, но в мае ос­та­вил этот пост. В за­кон­ном бра­ке не со­сто­ял, на Кав­ка­зе за­клю­чил три ке­бин­ных бра­ка с му­суль­ман­ка­ми, от ко­то­рых имел 5 сы­но­вей и дочь. Всех сы­но­вей Е. за­брал в Рос­сию, где они бы­ли при­зна­ны его за­кон­ны­ми на­след­ни­ка­ми и по­лу­чи­ли все пра­ва (вклю­чая по­томств. дво­рян­ст­во). Воз­вра­ще­ние в 1850-е гг. к так­ти­ке Е. на Кав­ка­зе по­зво­ли­ло А. И. Ба­ря­тин­ско­му одер­жать по­бе­ду над има­мом Ша­ми­лем.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ге­ор­гия 4-й (1795), 3-й (1807) и 2-й (1814) сте­пе­ней, Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1813), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1821), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1835) и др.

Сочинения:

За­пис­ки. М., 1865–1868. Ч. 1–2. М., 1991;

Пись­ма. Ма­хач­ка­ла, 1926.

Исторически ис­точники:

Ак­ты, со­б­ран­ные Кав­каз­ской Ар­хео­гра­фи­че­ской ко­мис­си­ею. Тиф­лис, 1874–1875. Т. 6. Ч. 1–2.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: В. М. Му­ха­нов.