ЕРМОЛОВ Алексей Петрович

Русский военачальник и государственный деятель, генерал от инфантерии (1818) и генерал от артиллерии (1837).

Участник войны с Польшей (1794) (см. разделы Польши) и Персидского похода 1796 г . В 1798 г. арестован за причастность к Смоленскому кружку и отправлен в ссылку. После смерти Павла I помилован в 1801 г. Участвовал в русско-австро-французской войне 1805 г. и русско-прусско-французской войне 1806-1807 гг. Отличился под Амштеттеном, Аустерлицем и Прейсиш-Эйлау в качестве офицера конной артиллерии. Участник Отечественной войны 1812 г . Начальник Главного штаба 1 Западной армии. Во время Бородинского сражения лично руководил контратакой на батарею Н. Раевского. Во время Заграничного похода русской армии командовал артиллерией союзников, затем дивизиями, гвардией. Отличился под Кульмом, в Лейпцигской битве 1813 г. и при взятии Парижа 1814 г. С 1816 г. — командир отдельного Грузинского (позже Кавказского) корпуса и управляющий гражданской частью Грузии, Астраханской и Кавказской губерниями. Его действия положили начало Кавказской войне. Он проводил жесткую политику покорения горских народов: «лучше от Терека до Сунжи оставлю пустынные степи, нежели в тылу укреплений наших потерплю разбой». Лично руководил походами в 1818-1820 и 1825-1826 гг. Чтобы сломить сопротивление, Ермолов брал заложников (аманатов), которые служили гарантией покорности своих соплеменников, сеял вражду между горцами. Считал, что покорение Кавказа — это переход от варварства к цивилизации. Модернизировал Военно-Грузинскую дорогу. В 1818 г. была заложена крепость Грозная — российский форпост в борьбе за Чечню. В 1821 г. завершено сооружение новой оборонительной линии в непосредственной близости от высокогорных районов. Ермолов проводил тактику окружения горных районов сплошным кольцом кордонов. По мере упрочения власти России на Кавказе, усиливалась и личная власть «проконсула Кавказа» над огромной территорией. Задержка в 1825 г. Ермоловым присяги корпуса новому императору Николаю I , вызвала тревогу при дворе и породила слухи о его связях с декабристами. Ермолов оказывал покровительство сосланным на Кавказ декабристам. Успешно действовал на начальном этапе русско-иранской войны 1826-1828 гг. 27 марта 1827 г. Ермолов был отправлен в отставку. В 1853-1855 гг. возглавил Московское ополчение. После пленения Шамиля оба бывших правителя Кавказа встретились в доме Ермолова.

Исторические источники:

Записки А.П. Ермолова. 1798-1826 гг. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.