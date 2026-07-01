ЕРМОЛИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЕРМОЛИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ - русский подрядчик, зодчий.
Был организатором реставрационных, скульптурных работ. Происходил из богатого купеческого рода. Дед мастера - Ермола Васкин (в монашестве Ефрем), был настоятелем Андроникова монастыря в Москве; отец - Дмитрий, принял постриг в Троице-Сергиевой лавре с именем Дионисий. Ермолин возглавлял строительную артель. В 1460-е годы работал в Московском Кремле: построил каменную церковь Святого Афанасия Александрийского у Фроловских ворот (освящена в 1462 году; не сохранилась), обновил белокаменные стены от Свибловой башни до Боровицких ворот (1462); перестроил Фроловские ворота (1462-1464; на месте нынешних Спасских), украсив их белокаменными рельефами с изображениями святого Георгия Победоносца на внешней стороне (1464; фрагменты - в ГТГ, Музеях Московского Кремля; один из лучших образцов русской скульптуры XV века, воспринимавшей влияния западно-европейской пластики) и святого Дмитрия Солунского на внутренней стороне (1466; не сохранились); обновил собор Вознесенского монастыря (1467-1468; не сохранился). Среди других работ Ермолина: возведение одностолпной трапезной палаты и поварни в Троице-Сергиевом монастыре (1469; не сохранились), обновление церквей во Владимире (1469-1470) - церкви Воздвижения на торгу (1218; снесена в начале XVIII века) и надвратной церкви Ризоположения на Золотых воротах (1164, перестроена в начале XIX века); восстановление рухнувшего в середине 1460-х годов Георгиевского собора в Юрьеве-Польском с попыткой воссоздания целостности рельефных композиций (1471; «собрал изнова», но были изменены пропорции верхней части). В 1472 году после ссоры с подрядчиком Иваном Головой отказался от участия в сооружении Успенского собора в Московском Кремле. По заказу мастера составлена Ермолинская летопись с описанием московских событий до 1488 года (вместе с письмом Ермолина к секретарю Казимира IV Якубу и «Хожением за три моря» Афанасия Никитина вошла в Троицкий сборник начала XVI века, РГБ); в ней вопросы архитектуры до 1481 года изложил, вероятно, сам Ермолин. Возможно, принял постриг в Троице-Сергиевой лавре.
Сочинения:
Полное собрание русских летописей. М., 2004. Т. 23: Ермолинская летопись.
Иллюстрации:
В.Д. Ермолин и артель. Фрагмент рельефа с изображением святого Георгия Победоносца. 1464. Третьяковская галерея (Москва).