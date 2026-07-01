ЕРМОЛИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ЕРМОЛИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ - русский подрядчик, зодчий.

Был ор­га­ни­за­то­ром рес­тав­рационных, скульп­тур­ных ра­бот. Про­ис­хо­дил из бо­га­то­го ку­печеского ро­да. Дед мас­те­ра - Ер­мо­ла Вас­кин (в мо­на­ше­ст­ве Еф­рем), был на­стоя­те­лем Ан­д­ро­ни­ко­ва монастыря в Мо­ск­ве; отец - Дмит­рий, при­нял по­стриг в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре с име­нем Дио­ни­сий. Ермолин воз­глав­лял стро­ительную ар­тель. В 1460-е годы ра­бо­тал в Мо­с­ков­ском Крем­ле: по­стро­ил ка­мен­ную цер­ковь Святого Афа­на­сия Алек­сан­д­рий­ско­го у Фро­лов­ских во­рот (ос­вя­ще­на в 1462 году; не сохранилась), об­но­вил бе­ло­ка­мен­ные сте­ны от Свиб­ло­вой баш­ни до Бо­ро­виц­ких во­рот (1462); пе­ре­стро­ил Фро­лов­ские во­ро­та (1462-1464; на мес­те ны­неш­них Спас­ских), ук­ра­сив их бе­ло­ка­мен­ны­ми рель­е­фа­ми с изо­бра­же­ния­ми святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца на внеш­ней сто­ро­не (1464; фраг­мен­ты - в ГТГ, Му­зе­ях Мо­с­ков­ско­го Крем­ля ; один из луч­ших об­раз­цов русской скульп­ту­ры XV века, вос­при­ни­мав­шей влия­ния западно-европейской пла­сти­ки) и святого Дмит­рия Со­лун­ско­го на внут­рен­ней сто­ро­не (1466; не сохранились); об­но­вил со­бор Воз­не­сен­ско­го монастыря (1467-1468; не сохранился). Сре­ди других ра­бот Ермолина: воз­ве­де­ние од­но­столп­ной тра­пез­ной па­ла­ты и по­вар­ни в Трои­це-Сер­гие­вом монастыре (1469; не сохранились), об­нов­ле­ние церк­вей во Вла­ди­ми­ре (1469-1470) - церкви Воз­дви­же­ния на тор­гу (1218; сне­се­на в начале XVIII века) и над­врат­ной церкви Ри­зо­по­ло­же­ния на Зо­ло­тых во­ро­тах (1164, пе­ре­строе­на в начале XIX века); вос­ста­нов­ле­ние рух­нув­ше­го в середине 1460-х годов Ге­ор­ги­ев­ско­го со­бо­ра в Юрь­е­ве-Поль­ском с по­пыт­кой вос­соз­да­ния це­ло­ст­но­сти рель­еф­ных ком­по­зи­ций (1471; «со­брал из­но­ва», но бы­ли из­ме­не­ны про­пор­ции верх­ней час­ти). В 1472 году по­сле ссо­ры с под­ряд­чи­ком Ива­ном Го­ло­вой от­ка­зал­ся от уча­стия в со­ору­же­нии Ус­пен­ско­го со­бо­ра в Мо­с­ков­ском Крем­ле . По за­ка­зу мас­те­ра со­став­ле­на Ер­мо­лин­ская ле­то­пись с опи­са­ни­ем московских со­бы­тий до 1488 года (вме­сте с пись­мом Ермолина к сек­ре­та­рю Ка­зи­ми­ра IV Яку­бу и «Хо­же­ни­ем за три мо­ря» Афа­на­сия Ни­ки­ти­на во­шла в Тро­иц­кий сбор­ник начала XVI века, РГБ); в ней во­про­сы ар­хи­тек­ту­ры до 1481 года из­ло­жил, ве­ро­ят­но, сам Ермолин. Воз­мож­но, при­нял по­стриг в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре.

Сочинения:

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 2004. Т. 23: Ер­мо­лин­ская ле­то­пись.

Иллюстрации:

В.Д. Ер­мо­лин и ар­тель. Фраг­мент рель­е­фа с изо­бра­же­ни­ем свя­то­го Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца. 1464. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва).