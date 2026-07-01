ЕРМОЛЬЕВ ИОСИФ НИКОЛАЕВИЧ
ЕРМОЛЬЕВ ИОСИФ НИКОЛАЕВИЧ - один из первых российских кинопредпринимателей.
Окончил юридический факультет Московского университета. В 1907 году, ещё будучи студентом, поступил на службу в московское отделение французской кинофирмы «Братья Пате», в 1910 году генеральный представитель «Пате» в России. С 1912 года совладелец прокатной фирмы «Ермольев, Зархин и Сегель» (Ростов-на-Дону). В 1915 году основал в Москве собственное кинопредприятие «И. Ермольев», которое выпустило более 120 фильмов. Среди них (1915-1918): «Петербургские трущобы» (4 серии), «На бойком месте», «Пиковая дама», «Драма на охоте», «Сатана ликующий», «Отец Сергий», «Николай Ставрогин», «Прокурор». В фирме Ермольева работали режиссёры Я.А. Протазанов, В.Р. Гардин, актёры И.И. Мозжухин, О.В. Гзовская и др. В 1915-1918 годах редактор-издатель журнала «Проектор» (Москва). В 1918 году открыл филиал своей фирмы в Ялте. В 1920 году эмигрировал. В начале 1920-х годов основал кинофирмы «Ermolieff-Cinéma» (Монтрё), «Ermolieff-Orbis» (Монако). До весны 1922 года продюсер во Франции, до середины 1930-х годов в Германии, затем в Мексике и в Голливуде. В 1924 году как режиссёр совместно с С.С. Стрижевским поставил фильм «Тарас Бульба». Автор сценария фильмов «Тысяча и одна ночь» (1933), «Мигель Строгов» (1944), «Застава в Марокко» (1949).