ЕРМОЛЬЕВ ИОСИФ НИКОЛАЕВИЧ

ЕРМОЛЬЕВ ИОСИФ НИКОЛАЕВИЧ - один из первых российских кинопредпринимателей.

Окон­чил юри­дический факультет Московского университета . В 1907 году, ещё бу­ду­чи сту­ден­том, по­сту­пил на служ­бу в московское от­де­ле­ние французской ки­но­фир­мы «Бра­тья Па­те», в 1910 году ге­не­раль­ный пред­ста­ви­тель «Па­те» в Рос­сии. С 1912 года сов­ла­де­лец про­кат­ной фир­мы «Ер­моль­ев, Зар­хин и Се­гель» (Рос­тов-­на-­До­ну). В 1915 году ос­но­вал в Мо­ск­ве собственное ки­но­пред­прия­тие «И. Ер­моль­ев», ко­то­рое вы­пус­ти­ло бо­лее 120 филь­мов. Сре­ди них (1915-1918): «Пе­тер­бург­ские тру­що­бы» (4 се­рии), «На бой­ком мес­те», «Пи­ко­вая да­ма», «Дра­ма на охо­те», «Са­та­на ли­кую­щий», «Отец Сер­гий», «Ни­ко­лай Став­ро­гин», «Про­ку­рор». В фир­ме Ермольева ра­бо­та­ли ре­жис­сё­ры Я.А. Про­та­за­нов, В.Р. Гар­дин, ак­тё­ры И.И. Моз­жу­хин, О.В. Гзов­ская и др. В 1915-1918 годах ре­дак­тор-из­да­тель журнала «Про­ек­тор» (Мо­ск­ва). В 1918 году от­крыл фи­ли­ал сво­ей фир­мы в Ял­те. В 1920 году эмиг­ри­ро­вал. В начале 1920-х годов ос­но­вал ки­но­фир­мы «Er­mo­lieff-Cinéma» (Мон­трё), «Er­mo­lieff-­Or­bis» (Мо­на­ко). До вес­ны 1922 года про­дю­сер во Фран­ции, до середины 1930-х годов в Гер­ма­нии, за­тем в Мек­си­ке и в Гол­ли­ву­де . В 1924 году как ре­жис­сёр совместно с С.С. Стри­жев­ским по­ста­вил фильм «Та­рас Буль­ба». Ав­тор сце­на­рия филь­мов «Ты­ся­ча и од­на ночь» (1933), «Ми­гель Стро­гов» (1944), «За­ста­ва в Ма­рок­ко» (1949).