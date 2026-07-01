ЕРМОЛАЙ-ЕРАЗМ

Древнерусский книжник 16 века.

В 1540-х гг. жил в Пско­ве. Осенью 1546, во вре­мя пре­бы­ва­ния на Псков­щи­не вел. кн. мос­ков­ско­го Ива­на IV Ва­силье­ви­ча Гроз­но­го , по­зна­ко­мил­ся с цар­ским чте­цом («кни­го­чи­ем») Соф­ро­ни­ем и ус­та­но­вил свя­зи с моск. книж­ни­ка­ми. В кон. 1540-х – нач. 1550-х гг. пе­ре­се­лил­ся в Мо­ск­ву, по-ви­ди­мо­му, был про­то­по­пом двор­цо­во­го Спас­ско­го со­бо­ра. Вхо­дил в круг книж­ни­ков митр. Ма­ка­рия, по по­ру­че­нию ко­то­ро­го со­ста­вил 3 про­из­ве­де­ния (2 из них, ве­ро­ят­но, жи­тия «По­весть о Пет­ре и Фев­ро­нии» и «По­весть о ря­зан­ском епи­ско­пе Ва­си­лии»). Е.-Е. так­же при­над­ле­жат про­из­ве­де­ния на­зи­да­тель­но­го («Гла­вы о уве­ща­нии уте­ши­тель­нем ца­рем, аще хо­ще­ши и вель­мож», «По­уче­ние к сво­ей ду­ше», «Сло­во о рас­су­ж­де­нии люб­ви и прав­де и о по­бе­ж­де­нии вра­ж­де и лже») и бо­го­слов­ско­го («Кни­га о Трои­це», «Зря­чая пас­ха­лия») ха­рак­те­ра. В по­уче­ни­ях Е.-Е. до­ми­ни­ру­ют мо­ти­вы ми­ло­сер­дия, хри­сти­ан­ской люб­ви, об­ли­че­ния не­прав­ды бо­яр. Е.-Е. на­пра­вил лич­ное по­сла­ние «Мо­ле­ние к ца­рю», в ко­то­ром на­пом­нил Ива­ну IV об их дав­нем зна­ком­ст­ве, сво­ей вер­ной служ­бе и пред­ло­жил ис­поль­зо­вать свой опыт в про­ве­де­нии гос. ре­форм, при­зна­вал, что у не­го мно­го силь­ных и ко­вар­ных вра­гов, от ко­то­рых его мо­жет за­щи­тить толь­ко царь, жа­ло­вал­ся на тя­жё­лое ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние се­мьи. Не по­лу­чив под­держ­ки у ца­ря, под­верг­нув­шись го­не­ни­ям бо­яр, в нач. 1560-х гг. по­стриг­ся в мо­на­хи под име­нем Еразм и за­нял­ся во­про­са­ми цер­ков­ной дог­ма­ти­ки. Опи­ра­ясь на хри­сти­ан­ское ве­роу­че­ние, по­пы­тал­ся сов­ме­стить про­ти­во­по­лож­ные точ­ки зре­ния иоси­флян и не­стя­жа­те­лей. В трак­та­те «Бла­го­хо­тя­щим ца­рем пра­ви­тель­ни­ца» (из­ве­стен в двух ре­дак­ци­ях) пред­ла­гал Ива­ну IV про­ве­сти ре­фор­му по­дат­ной си­сте­мы, пе­ре­уст­ро­ить зе­мель­ное обес­пе­че­ние во­ен. служ­бы, пре­об­ра­зо­вать су­щест­вую­щие эко­но­мич. от­но­ше­ния в об­щест­ве. Е.-Е. ис­хо­дил из мы­сли, что царь ос­тал­ся един­ст­вен­ным пра­во­слав­ным го­су­да­рем в ми­ре и что это обя­зы­ва­ло его за­бо­тить­ся об ук­реп­ле­нии Рус. гос-ва и бла­ге под­дан­ных. По мне­нию Е.-Е., пре­об­ра­зо­ва­ния важ­ны бы­ли как для дво­рян­ст­ва и бо­яр­ст­ва, так и для кре­стьян­ст­ва, не­су­ще­го осн. на­ло­го­вые тя­го­ты. Пред­ла­гал за­ме­нить мно­го­числ. по­бо­ры еди­ным на­ло­гом, а по­дать с кресть­ян со­би­рать хле­бом в раз­ме­ре 1/5 ча­сти уро­жая. Сбор­щи­ков на­ло­гов, до­пус­кав­ших слу­жеб­ные зло­упот­реб­ле­ния и обо­га­щав­ших­ся за счёт «ра­та­ев», по мы­сли Е.-Е., сле­до­ва­ло «ка­рать без ми­ло­сти». Счи­тал не­об­хо­ди­мым пе­ре­ло­жить ям­скую по­вин­ность с крес­ть­ян на го­ро­да, на­се­ле­ние ко­то­рых поль­зо­ва­лось ям­ской служ­бой и бо­га­те­ло от тор­гов­ли. При­зы­вал от­ме­нить все тор­го­вые пош­ли­ны и раз­ре­шить сво­бод­ную тор­гов­лю ку­пе­чест­ву. В зем­ле­уст­рой­ст­ве ре­ко­мен­до­вал при­нять но­вую еди­ни­цу из­ме­ре­ния – квад­рат­ную вер­сту, что да­ва­ло преи­му­щест­во в ско­ро­сти под­счё­тов и уст­ра­ня­ло по­во­ды к тяж­бам. Уде­лял вни­ма­ние и нрав­ст­вен­ным проб­ле­мам, преж­де все­го пьян­ст­ву как ис­точ­ни­ку уго­лов­ных пре­ступ­ле­ний; пред­ла­гал ца­рю за­крыть корч­мы, за­пре­тить «вся­ко пьян­ст­ве­ное жи­тие» и уни­что­жить по­сад­ки хме­ля.

Наи­бо­лее из­вест­ное про­из­ве­де­ние Е.-Е. – «По­весть о Пет­ре и Фев­ро­нии», жи­тие му­ром­ских кня­зей-суп­ру­гов, на­пи­сан­ное на ос­но­ве сю­же­тов бы­лин и вол­шеб­ных ска­зок о змее­бор­че­ст­ве и сю­же­та бы­то­вых ска­зок о муд­рой де­ве. Фольк­лор­ные мо­ти­вы в по­вес­ти хри­стиа­ни­зи­ро­ва­ны: по­бе­да над зми­ем пред­став­ле­на как сим­во­лич. одо­ле­ние зла – дья­во­ла, а же­нить­ба Пет­ра на Фев­ро­нии, по-ви­ди­мо­му, сим­во­ли­зи­ру­ет со­юз пра­ви­те­ля-змее­бор­ца и под­вла­ст­ной кня­зю зем­ли; по­бе­да над зми­ем со­от­не­се­на с празд­ни­ком Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня. К тра­диц. жи­тий­ным эле­мен­там от­но­сят­ся всту­п­ле­ние ис­то­ри­ко-бо­го­слов­ско­го со­дер­жа­ния и опи­са­ния чу­дес. По­весть не бы­ла вклю­че­на в со­став­лен­ные под на­ча­лом митр. Ма­ка­рия «Ве­ли­кие Че­тьи-Ми­неи», воз­мож­но, по при­чи­не не­обыч­ной для жи­тия лит. фор­мы.

Су­щест­ву­ет мне­ние (В. Ф. Ржи­га), что Е.-Е. был и гим­но­гра­фом , со­ста­вив­шим или по край­ней ме­ре соб­рав­шим мно­го­числ. тро­па­ри и кон­да­ки, в т. ч. Кон­дак свя­щен­но­му­че­ни­ку Ераз­му.

Издания:

Ржига В. Ф. Литературная де­ятель­ность Ермолая-Еразма // Летопись занятий Ар­хе­о­гра­фической комиссии за 1923–1925 гг. Л., 1926. Вып. 33;

Клибанов А. И. Сборник сочинений Ермолая-Еразма // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1960. Т. 16. С. 178–207;

«Из­бор­ник»: (Сбор­ник про­из­ве­де­ний ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си). М., 1969. С. 454–463;

По­весть о Пет­ре и Фев­ро­нии / Под­гот. тек­стов и ис­след. Р. П. Дмит­рие­вой. Л., 1979;

Па­мят­ни­ки ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. Ко­нец XV – 1-я пол. XVI в. М., 1984. С. 626–663;

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2000. Т. 9. С. 452–485.

Дополнительная литература:

Бус­ла­ев Ф. И. Пес­ни древ­ней Эд­ды о Зи­гур­де и му­ром­ская ле­ген­да // Бус­ла­ев Ф. И. Ис­то­ри­че­ские очер­ки рус­ской на­род­ной сло­вес­но­сти и ис­кус­ст­ва. СПб., 1861. Т. 1;

Ве­се­лов­ский А. Н. Но­вые от­но­ше­ния му­ром­ской ле­ген­ды о Пет­ре и Фев­ро­нии и са­га о Раг­на­ре Лод­бро­ке // Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния. 1871. № 4;

Ржи­га В. Ф. Кто был мо­нах Еразм? // Из­ве­стия об­щест­ва рус­ско­го язы­ка и сло­вес­но­сти Ака­де­мии наук. 1916. Кн. 2;

Явор­ский Ю. А. К во­про­су о ли­те­ра­тур­ной дея­тель­но­сти Ер­мо­лая Ераз­ма, пи­са­те­ля XVI в. // Slavia. 1930. Roč. 10. Seš. 1–2;

Скри­пиль М. О. По­весть о Пет­ре и Фев­ро­нии му­ром­ских в ее от­но­ше­нии к рус­ской сказ­ке // Тру­ды От­де­ла древ­не­рус­ской ли­те­ра­ту­ры. М.; Л., 1949. Т. 7;

Зи­мин А. А. Ер­мо­лай-Еразм и По­весть о Пе­тре и Фев­ро­нии // Тру­ды От­де­ла древ­не­рус­ской ли­те­ра­ту­ры. М.; Л., 1958. Т. 14; он же. И. С. Пе­ре­све­тов и его сов­ре­мен­ни­ки. М., 1958;

Кли­ба­нов А. И. «По­весть о Пе­тре и Фев­ро­нии» как па­мят­ник об­щест­вен­ной мы­сли // Ис­то­ри­чес­кие за­пи­ски. М., 1959. Т. 65; он же. Ре­фор­ма­ци­он­ные дви­же­ния в Рос­сии в XIV – 1-й пол. XVI вв. М., 1960;

Плю­ха­но­ва М. Б. Сю­же­ты и сим­во­лы Мос­ков­ско­го цар­ст­ва. СПб., 1995. Гл. 6.

Автор статьи: А. М. Ран­чин.