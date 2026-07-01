ЕРМОЛАЙ-ЕРАЗМ
Древнерусский книжник 16 века.
В 1540-х гг. жил в Пскове. Осенью 1546, во время пребывания на Псковщине вел. кн. московского Ивана IV Васильевича Грозного, познакомился с царским чтецом («книгочием») Софронием и установил связи с моск. книжниками. В кон. 1540-х – нач. 1550-х гг. переселился в Москву, по-видимому, был протопопом дворцового Спасского собора. Входил в круг книжников митр. Макария, по поручению которого составил 3 произведения (2 из них, вероятно, жития «Повесть о Петре и Февронии» и «Повесть о рязанском епископе Василии»). Е.-Е. также принадлежат произведения назидательного («Главы о увещании утешительнем царем, аще хощеши и вельмож», «Поучение к своей душе», «Слово о рассуждении любви и правде и о побеждении вражде и лже») и богословского («Книга о Троице», «Зрячая пасхалия») характера. В поучениях Е.-Е. доминируют мотивы милосердия, христианской любви, обличения неправды бояр. Е.-Е. направил личное послание «Моление к царю», в котором напомнил Ивану IV об их давнем знакомстве, своей верной службе и предложил использовать свой опыт в проведении гос. реформ, признавал, что у него много сильных и коварных врагов, от которых его может защитить только царь, жаловался на тяжёлое материальное положение семьи. Не получив поддержки у царя, подвергнувшись гонениям бояр, в нач. 1560-х гг. постригся в монахи под именем Еразм и занялся вопросами церковной догматики. Опираясь на христианское вероучение, попытался совместить противоположные точки зрения иосифлян и нестяжателей. В трактате «Благохотящим царем правительница» (известен в двух редакциях) предлагал Ивану IV провести реформу податной системы, переустроить земельное обеспечение воен. службы, преобразовать существующие экономич. отношения в обществе. Е.-Е. исходил из мысли, что царь остался единственным православным государем в мире и что это обязывало его заботиться об укреплении Рус. гос-ва и благе подданных. По мнению Е.-Е., преобразования важны были как для дворянства и боярства, так и для крестьянства, несущего осн. налоговые тяготы. Предлагал заменить многочисл. поборы единым налогом, а подать с крестьян собирать хлебом в размере 1/5 части урожая. Сборщиков налогов, допускавших служебные злоупотребления и обогащавшихся за счёт «ратаев», по мысли Е.-Е., следовало «карать без милости». Считал необходимым переложить ямскую повинность с крестьян на города, население которых пользовалось ямской службой и богатело от торговли. Призывал отменить все торговые пошлины и разрешить свободную торговлю купечеству. В землеустройстве рекомендовал принять новую единицу измерения – квадратную версту, что давало преимущество в скорости подсчётов и устраняло поводы к тяжбам. Уделял внимание и нравственным проблемам, прежде всего пьянству как источнику уголовных преступлений; предлагал царю закрыть корчмы, запретить «всяко пьянственое житие» и уничтожить посадки хмеля.
Наиболее известное произведение Е.-Е. – «Повесть о Петре и Февронии», житие муромских князей-супругов, написанное на основе сюжетов былин и волшебных сказок о змееборчестве и сюжета бытовых сказок о мудрой деве. Фольклорные мотивы в повести христианизированы: победа над змием представлена как символич. одоление зла – дьявола, а женитьба Петра на Февронии, по-видимому, символизирует союз правителя-змееборца и подвластной князю земли; победа над змием соотнесена с праздником Воздвижения Креста Господня. К традиц. житийным элементам относятся вступление историко-богословского содержания и описания чудес. Повесть не была включена в составленные под началом митр. Макария «Великие Четьи-Минеи», возможно, по причине необычной для жития лит. формы.
Существует мнение (В. Ф. Ржига), что Е.-Е. был и гимнографом, составившим или по крайней мере собравшим многочисл. тропари и кондаки, в т. ч. Кондак священномученику Еразму.
Издания:
Ржига В. Ф. Литературная деятельность Ермолая-Еразма // Летопись занятий Археографической комиссии за 1923–1925 гг. Л., 1926. Вып. 33;
Клибанов А. И. Сборник сочинений Ермолая-Еразма // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1960. Т. 16. С. 178–207;
«Изборник»: (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. С. 454–463;
Повесть о Петре и Февронии / Подгот. текстов и исслед. Р. П. Дмитриевой. Л., 1979;
Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – 1-я пол. XVI в. М., 1984. С. 626–663;
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. 9. С. 452–485.
Дополнительная литература:
Буслаев Ф. И. Песни древней Эдды о Зигурде и муромская легенда // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 1;
Веселовский А. Н. Новые отношения муромской легенды о Петре и Февронии и сага о Рагнаре Лодброке // Журнал Министерства народного просвещения. 1871. № 4;
Ржига В. Ф. Кто был монах Еразм? // Известия общества русского языка и словесности Академии наук. 1916. Кн. 2;
Яворский Ю. А. К вопросу о литературной деятельности Ермолая Еразма, писателя XVI в. // Slavia. 1930. Roč. 10. Seš. 1–2;
Скрипиль М. О. Повесть о Петре и Февронии муромских в ее отношении к русской сказке // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1949. Т. 7;
Зимин А. А. Ермолай-Еразм и Повесть о Петре и Февронии // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1958. Т. 14; он же. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958;
Клибанов А. И. «Повесть о Петре и Февронии» как памятник общественной мысли // Исторические записки. М., 1959. Т. 65; он же. Реформационные движения в России в XIV – 1-й пол. XVI вв. М., 1960;
Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. Гл. 6.
Автор статьи: А. М. Ранчин.