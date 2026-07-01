ЕРМОЛАЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
ЕРМОЛАЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА - российский график, живописец.
Училась в петербургской Школе живописи, рисования и скульптуры М.Д. Бернштейна и Л.В. Шервуда (1911-1914). Окончила Археологический институт в Петрограде (1917). Член объединений «Свобода искусству», «Искусство, Революция», «На революцию» (все 1917), «Уновис» (с 1919) и др. В 1918 году организовала художественную артель «Сегодня», выпускавшую малотиражные издания для детей в технике линогравюры с использованием стилистики лубка («Петух», 1918, ГРМ). В 1918-1919 годах сотрудник Музея города, с 1918 года член Коллегии Отдела ИЗО Наркомпроса в Петрограде. В 1919 году переехала в Витебск, где руководила мастерской в Народном художественном училище, затем была ректором Художественно-практического института (1919-1922). После приезда в Витебск К.С. Малевича (1919) стала его последователем, исполнила ряд проектов супрематических росписей общественных зданий.
В 1923-1926 годах работала в лаборатории цвета Государственного института художественной культуры (ГИНХУК) в Петрограде (Ленинграде). С 1925 года художник Детгиза и детских журналов «Чиж» и «Ёж»; иллюстрировала произведения обэриутов («Много зверей» А.И. Введенского, 1928; «Хорошие сапоги» Н.А. Заболоцкого, 1928; «Иван Иванович Самовар» Д.И. Хармса, 1930), басни И.А. Крылова (1929-1930), создавала авторские книжки-картинки («Собачки», 1929; «Маски зверей», 1930). Ермолаева (наряду с В.В. Лебедевым) - один из основоположников системы оформления детской книги как единой композиции; с Л.А. Юдиным разработала тип детской книги-игрушки. В 1930-е годы исполнила циклы работ по мотивам классической литературы (И.В. Гёте, М. де Сервантес), вводя в изображение современные реалии. От супрематизма Ермолаева перешла в конце 1920-х годов к новому фигуративному синтезу, образовав (совместно с последователями К.С. Малевича) «Группу живописно-пластического реализма» (1928); лучшие её произведения наполнены трагической экспрессией, отличаются широкой манерой письма. Арестована в 1934 гоу, погибла в заключении; реабилитирована в 1989 году.
Иллюстрации:
В.М. Ермолаева. «Три фигуры» («Голгофа»). Гуашь, акварель. 1928. Русский музей (С.-Петербург).