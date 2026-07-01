ЕРМОЛАЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

ЕРМОЛАЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА - российский график, живописец.

Учи­лась в пе­тербургской Шко­ле жи­во­пи­си , ри­со­ва­ния и скульп­ту­ры М.Д. Берн­штей­на и Л.В. Шер­ву­да (1911-1914). Окон­чи­ла Ар­хео­ло­гический институт в Пет­ро­гра­де (1917). Член объ­е­ди­не­ний «Сво­бо­да ис­кус­ст­ву», «Ис­кус­ст­во, Ре­во­лю­ция», «На ре­во­лю­цию» (все 1917), «Уно­вис» (с 1919) и др. В 1918 году ор­га­ни­зо­ва­ла ху­дожественную ар­тель «Се­го­дня», вы­пус­кав­шую ма­ло­ти­раж­ные из­да­ния для де­тей в тех­ни­ке ли­но­гра­вю­ры с ис­поль­зо­ва­ни­ем сти­ли­сти­ки луб­ка («Пе­тух», 1918, ГРМ). В 1918-1919 годах со­труд­ник Му­зея го­ро­да, с 1918 года член Кол­ле­гии От­де­ла ИЗО Нар­ком­про­са в Пет­ро­гра­де. В 1919 году пе­ре­еха­ла в Ви­тебск, где ру­ко­во­ди­ла мас­тер­ской в Народном художественном училище, за­тем бы­ла рек­то­ром Ху­дожественно-прак­тического института (1919-1922). По­сле при­ез­да в Ви­тебск К.С. Ма­ле­ви­ча (1919) ста­ла его по­сле­до­ва­те­лем, ис­пол­ни­ла ряд про­ек­тов су­пре­ма­ти­че­ских рос­пи­сей об­щественных зда­ний.

В 1923-1926 годах ра­бо­та­ла в ла­бо­ра­то­рии цве­та Государственного института ху­дожественной куль­ту­ры (ГИНХУК) в Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де). С 1925 года ху­дож­ник Дет­ги­за и дет­ских жур­на­лов «Чиж» и «Ёж»; ил­лю­ст­ри­ро­ва­ла про­из­ве­де­ния обэ­риу­тов («Мно­го зве­рей» А.И. Вве­ден­ско­го, 1928; «Хо­ро­шие са­по­ги» Н.А. За­бо­лоц­ко­го, 1928; «Иван Ива­но­вич Са­мо­вар» Д.И. Харм­са, 1930), бас­ни И.А. Кры­ло­ва (1929-1930), соз­да­ва­ла ав­тор­ские книж­ки-кар­тин­ки («Со­бач­ки», 1929; «Мас­ки зве­рей», 1930). Ермолаева (на­ря­ду с В.В. Ле­бе­де­вым) - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков сис­те­мы оформ­ле­ния дет­ской кни­ги как еди­ной ком­по­зи­ции; с Л.А. Юди­ным раз­ра­бо­та­ла тип дет­ской кни­ги-иг­руш­ки. В 1930-е годы ис­пол­ни­ла цик­лы ра­бот по мо­ти­вам клас­сической литературы ( И.В. Гё­те , М. де Сер­ван­тес), вво­дя в изо­бра­же­ние современные реа­лии. От су­пре­ма­тиз­ма Ермолаева пе­ре­шла в конце 1920-х годов к но­во­му фи­гу­ра­тив­но­му син­те­зу, об­ра­зо­вав (совместно с по­сле­до­ва­те­ля­ми К.С. Ма­ле­ви­ча) «Груп­пу жи­во­пис­но-пла­сти­че­ско­го реа­лиз­ма» (1928); луч­шие её про­из­ве­де­ния на­пол­не­ны тра­ги­че­ской экс­прес­си­ей, от­ли­ча­ют­ся ши­ро­кой ма­не­рой пись­ма. Аре­сто­ва­на в 1934 гоу, по­гиб­ла в за­клю­че­нии; реа­би­ли­ти­ро­ва­на в 1989 году.

Иллюстрации:

В.М. Ер­мо­лае­ва. «Три фи­гу­ры» («Гол­го­фа»). Гу­ашь, ак­ва­рель. 1928. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург).