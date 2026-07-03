ЕРМОЛАЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Из дворян Воронежской губернии. Окончил Михайловский Воронежский кадетский корпус. 29.6.1855 поступил в Константиновский кадетский корпус. 30.6.1857 зачислен на действительную службу. 30.6.1858 окончил корпус и произведен в прапорщики с назначением в лейб-гвардии Финляндский полк и прикомандированием к Михайловской артиллерийской академии для обучения. 6.8.1860 окончил академию по 1-му разряду и прикомандирован к Брянскому арсеналу. 17.10.1860 произведен в подпоручики. 10.6.1861 переведен в лейб-гвардии Конную артиллерию с оставлением в Брянском арсенале. 19.6.1863 назначен заведующим сверлильной, диоптрической и чеканной мастерскими Брянского арсенала. 2.12.1863 переведен в Брянский арсенал с зачислением по гвардейской конной артиллерии. 28.11.1864 назначен заведующим мастерской по нарезке орудий Брянского арсенала. 30.8.1865 произведен в поручики. 16.9.1866 переведен в Главное артиллерийское управление. 22.9.1866 назначен помощником столоначальника чертежного стола и управляющего чертежной Главного артиллерийского управления. 1.5.1867 назначен помощником заведующего чертежной Главного артиллерийского управления. 31.3.1868 произведен в штабс-капитаны. 10.12.1869 назначен заведующим чертежной Главного артиллерийского управления. 15.4.1883 назначен совещательным членом Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления с оставлением в должности. 30.8.1872 произведен в капитаны (со старшинством с 30.8.1870). 30.8.1873 произведен в полковники за отличие по службе. 22.3.1885 назначен и. д. редактора "Артиллерийского журнала" с оставлением совещательным членом Артиллерийского комитета. 29.7.1885 утвержден в должности. 30.8.1885 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 6.12.1895 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 13.4.1913 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. Скончался от бугорчатки легких. Погребен на кладбище Петроградского Воскресенского Новодевичьего монастыря. 20.12.1914 исключен из списков умершим.

Жена: дочь отставного штабс-капитана Юлия Васильевна (урожденная Бахтина) (на декабрь 1914 г. – 64 года). Дети: Николай (род. 8.5.1869), генерал-майор.