ЕРМИТИАН ИОАНН

ЕРМИТИА́Н ИОА́НН [Иероним Иоанн, Гермоним Харитоним] - византийский писатель XV века, ученик Плифона Георгия Гемиста, переписчик рукописей.

Учитель детей византийского деспота Фомы Палеолога: Андрея, Мануила и Зои. Родоначальство в Спарте.

В 50-60-х годах XV века жил в Спарте или в Мистре. В 1460 году, спасаясь от турок, присоединился к свите Фомы Палеолога и перебрался на о-в Корфу (Керкира). В 1465 году переехал через Анкону в Рим, где получил финансовую поддержку от кард. Виссариона и папы Павла II.

Ученик и восторженный поклонник Плифона, И. Ермитиан не был членом основанного его учителем тайного союза (Encomium Plethonis. Col. 811). Как переписчик греческой рукописей, И. Ермитиан принимал участие в создании знаменитой библиотеки кард. Виссариона.

Автор монодий на смерть Плифона, на смерть Катерины Палеологини, жены деспота Фомы Палеолога, панегирика Андрею и Мануилу Палеологам. Из богословских произведений И.Ермитиана известен трактат «Главы о Христе ».

Сочинения:

Hieronymi Charitonymi Encomium Plethonis // PG. 160. Col. 805-812