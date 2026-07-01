ЕРМИНИЯ

ЕРМИНИЯ - руководство, справочник для иконописцев .

Такого рода компилятивные сочинения в Греции и на Балканах назывались также «типикон», «трактат», «сказание». Круг вопросов, затрагиваемых в ерминии, касается как общих, так и конкретных наставлений по иконографии. Ерминия содержит объяснения композиций, перспективы, рассуждения о пропорциях, рисунке, прорисях, указания о технике живописи (темперной, стенной, масляной) и эмали, а также о составе красок, пигментов и связующих элементах с объяснением последовательности наложения красочных слоев, с перечнем рецептов покрывных лаков, методов реставрации и др. Иером . Дионисий Фурноаграфиот (около 1670-1744 годов) первым в ерминию (около 1730-1733 годов) объединил иконографические и технические наставления, бытовавшие до того в отдельных сочинениях.

Ерминию следует отличать от текстов, известных как подлинники иконописные, которые принадлежат к русской традиции. К ерминии примыкают тематически близкие 6 сербских рукописей XVII-XVIII веков (Гренберг. 2000 год. С. 119-145). Очевидна связь с ерминией текста русского «Троицкого сборника» (вторая половина XV века), содержащего, в частности, 16 живописных рецептов, почерпнутых из южнослав. и греческо-византийских источников (Свод письменных источников. 1995 год. С. 58-63).

Ерминии XVI-XVIII веков известны лишь по поздним рукописным спискам. Протографы сохранились только в болгарском ерминии начиная с 30-х годов XIX века. Все они, за исключением ерминии, написанной П. Доксарасом, фигурируют в контексте восточнохристианского искусства. Византийские ерминии не сохранились, поздние встроены в единую традицию, охватывающую период от античности (Витрувий, Плиний Старший) до времени их написания или составления. Цитаты из византийских трактатов о живописных техниках (рецепты приготовления твореного золота и красок, начало XVI века - Медић. 2002 год. Сн. 78) присутствуют в латинских средневековых манускриптах. Ювелир Рогер из Хельмарсхаузена, известный под псевдонимом Теофил Пресвитер, упомянул в первой четверти XII века в прологе своей кн. «О разных искусствах» (De diversis artibus) о том, что в Греции известны разные виды и способы смешивания красок (Theophil Presbyter. The various arts / Тransl. and not. Ch. R. Dodwell. L.; N. Y., 1961).

Средневековые трактаты западных авторов продолжают античную традицию компилятивных сочинений: «Рукопись из Лукки» (VIII век), сборник анонимных авторов «Ключик к живописи» (1-я редакция - IX век; 2-я, пространная - XII век) (Маррае Clavicula: A Little Key to the World of Medieval Painting / Transl. and not. J. G. Hawthorne, C. S. Smith. Phil., 1974) и трактат сходного содержания (о красках, о золочении, об обработке драгоценных камней и проч.) Ираклия «О красках и искусствах римлян» (XII-XIII века) (Heraclius. De coloribus et artibus Romanorum // Qullenschriften f. Kunstgeschichte u. Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance. W., 1873. Bd. 4. S. 1-97).

Пишущих по-гречески авторов ерминий конца XVII – первой половины XVIII веа П. Доксараса (1662-1729 годы), Дионисия Фурноаграфиота, Христофора Жефаровича (1690-1753 годы) объединяет помимо конфессиональной принадлежности ориентация на поствизантийское искусство.

В кругу исследователей интерес к ерминии появился с 1831 года, когда греческим иконописцем Е. Димитрием, работавшим в церквах Греции, Македонии и Германии (Мюнхен), было сделано сообщение в немецком журнале «Kunst-blatt» об анонимной греческой ерминии 1820 года В 1839 г. франц. археолог А. Н. Дидрон нашел на Афоне и в 1845 году опубликовал в Париже французский перевод текста Е. Дионисия Фурноаграфиота. В отличие от этой ерминии, выдержавшей не одно переиздание и переведенной на мннгие языки, труды по живописи др. греч., южнославянских и румынских авторов публиковались редко.

Типикон еп. Нектария «от серъбъский земъли от града Велеса» (до 1584 года). Протограф, написанный на греческом или, более вероятно, на церковнославянском языке, утерян. Самая ранняя рукопись Типикона - перевод на древнерусский язык находится в Киеве (НБ НАНУ. DA/212-A. Fol. 66-87v) в составе «Леопардовского сборника» (начало XVIII века). Все 28 параграфов касаются общей технологии настенной живописи, иконописи, живописи на стекле и на шерстяной ткани, а также, в частности, приготовления и использования темперных и масляных красок, чернил, золочения (изд.: Свод письменных источников. 1995. Т. 1. С. 441-448; Медић. 2002. С. 232-285 - публ. древнерус. текста; Петров. 1899 год - на русский язык; Bentchev. 2004. S. 28-38 - на нем. яз.).

Ерминии (после 1566 года) в первой Иерусалимской рукописи (XVII века) (сохранился список 1850 года - РНБ. Греч. № 214. Л. 133-175). Текст ерминии был хорошо известен в ХIХ веке среди славянских иконописцев на Балканах наравне с Е. Дионисия Фурноаграфиота. Ерминия состоит из 3 парартем (частей), каждая посвящена отдельным вопросам. По мнению еп. Порфирия (Успенского), в работе участвовали 2 анонимных составителя, одним из авторов, т. н. Анонимом I (Парартема 1), он считал критского художником Франгоса Кателаноса. Составитель этой частиерминии ссылается на достойных, по его мнению, подражания художников Мануила Панселина (Конец XIII - начало XIV веков) и Феофана Критского (первая половина XVI века).

В новогреческом языке рукописи присутствуют турецкие и итальянские слова, что может свидетельствовать об авторе текста как о выходце с о-ва Крит; часто встречается прямое обращение к читателю. Эта часть состоит из 49 параграфов с предисловием; рецепты по отделке нимбов и ассиста совпадают с техникой, используемой мастерами Западной Европы; глава «Naturale» посвящена западноевропейской традиции масляной живописи на холсте. В 2 параграфах говорится о технике иконописи критских и московских мастеров. Текст т. н. Анонима II (Парартема 2) касается только технологии настенной живописи (18 параграфов), оканчивается описанием способа раскрытия древних икон и общими наставлениями. С Е. Анонимов в отдельных параграфах обнаруживают родство Е. Дионисия Фурноаграфиота, З. Петровича, Х. Йовевича, Дичо Зографа и др. иконописцев. Последняя часть 1-й Иерусалимской рукописи (Парартема 3), состоящая из 31 параграфа, посвящена описанию системы росписи храма.

Ерминия свящ. Даниила (1674 год) во 2-й Иерусалимской рукописи (Hieros. Patr. 214. Fol. 135-175) примыкает к Е. Анонимов в виде Парартемы 4. Считается, что ее составителем был греческий иконописец, работавший в церкви свт. Николая Чудотворца монастыря Хиландар и выполнивший иконы для иконостаса храма. 75 параграфов этой ерминии посвящено проблемам иконографии праздников, святых, эпитетов Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, др.; разделена на 75 параграфов.

Перевод обеих ерминий опубликован на русском языке еп. Порфирием (Успенским) (Ерминия, или Наставление в живописном искусстве... 1867. С. 139-192; Книга о живописном искусстве… 1867. С. 463-508; др. изд.: Papadopoulo-Kérameus. 1909. С. 237-253 (Парартема 1), 255-260 (Парартема 2), 261-273 (Парартема 3), 274-301 (Парартема 4) - на греч. языке; Медић. 2002. С. 82-214 (Парартемы 1-3), 308-391 (Парартема 4) - греч. текст и серб. пер.; Bentchev. 2004. S. 41-65 (Парартемы 2 и 3) - на нем. языке).

Ерминия иером. Дионисия Фурноаграфиота (около 1730-1733 годов) Протограф не сохранился. Текст оригинала, судя по различным спискам и редакциям (около 60 - места хранения рукописей, а также список печатных изданий приведены в кн.: Bentchev. 2004. S. 122-129), предваряло благочестивое вступление, за ним следовали около 560 параграфов с описанием иконографии и 72, касающиеся технологии, из которых 66 заимствовано из 68 параграфов, входящих в Е. Анонима I и Анонима II.

Добавлены параграфы: 2 (об угольном карандаше), 13 (о золочении икон), 14-15 (о золочении иконостаса), 72 (об ассисте). Ерминия Дионисия - компилятивный труд. Составитель, привлекший к этой работе своего ученика Кирилла с Хиоса, широко использовал тексты т. н. 1-й и 2-й Иерусалимских рукописей, в качестве примера для подражания он также называет произведения Мануила Панселина, но не упоминает Феофана Критского.

Первый славянский перевод ерминии Дионисия (конец XVIII века), сделанный мон. Иларионом, не сохранился. Ранняя, 1832 году болгарская редакция ерминии Дионисия принадлежит Георгию Дамянову (Дуйчев. D. Sl. 38); ее список - «Ерминия славянски же сказание Зографическое» семьи Зографских, последняя четверть XIX века, библиотека философского факакультета в Скопье; изд.: Медић. 2002 год. С. 438-674.

После 1-го французского (1845 год) перевода ерминии Дионисия последовали выполненное с ошибками греческого (1853 год), немецкого (1855 год) издания и публикации на др. языках. Е. Дионисия наиболее известна и широко цитируема. Особо востребованы историками искусства издания греч. текста по рукописи из РНБ. Греч. № 708 (см. в кн.: Papadopoulo-Kérameus. 1909; англ. пер.: The «Painter's Manual» of Dionysius of Fourna / Transl., сomment. P. Hetherington. L., 1974. Torrance, 1996r) и рус. перевода по рукописи из Пантелеимонова мон-ря на Афоне (Ath. Pantel. gr. 258, см.: Ерминия ДФ).

Еерминия Панайотиса Доксараса (1726 год) («О живописи»). Рукопись хранится в библиотеке Историко-этнологического общества в Афинах. Ерминия содержит теоретический трактат по проблемам рисунка, живописи, композиции и представляет собой похвальное слово итальянским живописцам, особенно мастерам-венецианцам Тинторетто и Я. Бассано. В конце ерминии даны 24 рецепта покрывных лаков и указания относительно золочения, язык которых изобилует итальянизмами (изд.: Παναϒιώτου Ϫοξαρᾶ. Περ ζωϒραφίας, χειρόϒραφον τοῦ α´ψ´κ´στ´ / Νῦν τὸ πρῶτον μετὰ προλόϒου ἐκδιδόμενον ὑπὸ Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου. ᾿Αθῆναι, 1871, 1996р; Bentchev. 2004. S. 130-153 - на нем. языке).

Ерминия Христофора Жефаровича (1726 - до 1740 годы) известна в двух греческих списках: из Библиотеки Румынской АН. Бухарест - BAR. gr. 886 в, 1776-1777 годы, и Дуйчев. D. gr. 381, ок. 1807-1836 годы. Помещенная в начале теоретическая часть (BAR. gr. 886. Fol. 1-12v) в целом основывается на переводе «Трактата о живописи» Леонардо да Винчи, сделанном П. Доксарасом в 1720-1724 годы.

Вторая, более обширная часть ерминии (Ibid. Fol. 12v - 74) превосходит в подробностях все известные наставления по технологии в других ерминиях. В 172 параграфах описываются техники масляной и настенной живописи, технология приготовления эмали, говорится о золочении, покрывных лаках, реставрации икон и др. Уникальны по содержанию 2 словаря названий красок, составленные на греческом, немецком и латыни, и рецепт росписи по эмали. Ерминия Х. Жефаровича включает пояснительные рисунки. Текст переводился частично на болгарский язык, о чем свидетельствуют некоторые места еерминии З. Петровича. Впервые по двум греческим рукописям полностью опубликована на немецком языке: Bentchev. 2004. S. 154-232.

Ерминия Захария Петровича из Самокова, где в XVIII-XIX века существовала знаменитая школа иконописания, состоит из 2 частей: «Петрович I» (1834 год) и «Петрович II» (1838 год). Рукопись (117 fol.) хранится в крипте собора св. Александра Невского в Софии (изд.: Василиев. 1976 гд. С. 176-255 - на новоболгарском языке; Bentchev. 2004. S. 233-300 - частично на нем. языке).

Ерминия «Петрович I» содержит десятки рецептов красок, лаков и живописных техник, некоторые заимствованы из Ерминии Дионисия Фурноаграфиота или ерминий его предшественников. Ерминия «Петровича II» начинается описанием иконографии 31 христианских праздника и святых (компиляция текстов типа 1-й Иерусалимской рукописи или ерминии Дионисия Фурноаграфиота). Затем приведено около 200 рецептов (компиляция выдержек из ерминии Х. Жефаровича). Еерминия «Петровича II» восходит к общему типу болгарских ерминий 30-х годов XIX века, которые были написаны в Самокове или связаны с самоковской школой: 1. Е. Христо Йовевича (1836-1838 годы), иконописца из Самокова († 1872 год).

Рукопись (Исторический музей, Самоков. Slavo. 23) в настоящее время хранится в Самоковском Девичьем монастыре в честь Покрова Пресвятой Богородицы (изд.: Bentchev. 2004. S. 301-315 - частично (вопросы технологии) на нем. языке). 2. D. Slavo. 39 - рукопись ерминии из Центра византийско-славянских исследований «Проф. Иван Дуйчев», София (около 1836-1838 годов) (изд.: Bentchev. 2004. S. 316-327 - частично (описания рецептов) на нем. яз.). Написана на болгарском языке с незначительным использованием церковнославянских и греческих слов и состоит из 123 параграфов. В работе над ней принимали участие 2 чел.: один составил весь текст ерминии, за исключением текста на листах 14-15v (соответствует § 41 ерминия Дионисия Фурноаграфиота и тексту под названием «Немецкий лак»). Основное внимание обращено на технику живописи, иконографический материал представлен мало по сравнению с ерминии З. Петровича, содержится гораздо меньше рецептов. Древнейшей из 3 ерминии типа «Петрович II» признана неизданная ерминия И. Константиновича из Янины (Центр. архив, София. Ф. 1510. Оп. 1. Арх. ед. 182); судя по колофону, перевод был сделан И. Константиновичем с греч. Ерминия в 1831 году в Самокове.

1-я ерминия Дичо Зографа (около 1835-1839 годы) (Дуйчев. D. Sl. 412. 188 fol.). Условное название ерминия получила по имени иконописца Дичо Зографа, известного также как Дичо Крыстевич (1810-1872 годы) из с. Тресонче (совр. Республика Македония). Написана на славянском и греческом языках, содержит 54 оригинальных рецепта (Fol. 3-20), касающихся живописной техники, обширный иконографический раздел, множество мелких рисунков декоративного характера (изд.: Василиев. 1976. С. 33-44 - на болгарском языке; Bentchev. 2004. S. 328-346 - частично (технология) на нем. языке).

2-я ерминия Дичо Зографа (1851 год) (Музей истории г. Софии. № 1286. 256 fol.). Следует в целом ерминия Дионисия Фурноаграфиота. Написана на греческом и славянских языках, имеет часть, посвященную живописной технике, иконографический раздел и вступление, повторяющее пролог ерминии Дионисия Фурноаграфиота. Введено описание мн. новых (по сравнению с ерминией Дионисия Фурноаграфиота) иконографических схем, отчасти заимствованных из «Стематографии» (1741 год) Жефаровича, представлена иконография болгарских святых. Встречаются заимствования из ерминии свящ. Даниила. По мнению Р. Лозановой (Лозанова. 1998 год), многочисленные дополнения были сделаны на основе русских и греческих источников (изд.: Bentchev. 2004. S. 347-354 - частично (живописная техника) на немецком языке).

Eрминия Захария Зографа (около 1830-1850 годов) (СHИМ. Инв. № 11. Op. 5. P. 10. 158 fol.), иконописца и мастера монументальной живописи самоковской школы иконописания Захария Христовича Димитрова (1810-1853 годы). За исключением 2 живописных рецептов, посвящена иконографии (изд.: Bentchev. 2004. S. 355 - частично (рецепты) на немецком языке).

Eрминия Варбана Коларова (1863 год) содержит иконографический указатель (изд.: Василиев. 1977).

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