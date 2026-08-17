ЕРМЕКЕЕВСКИЙ МУЗЕЙ

Ермекеевский историко-краеведческий музей был создан в 1990 году.

Музей имеет 4 экспозиционных зала: «История и развитие района в документах», «Этнография народов Республики Башкортостан », «Природа и животный мир», « Великая Отечественная война ; история предприятий, учреждений, организаций района».

В настоящее время в музее хранятся 635 экспонатов основного и 329 предметов научно-вспомогательного фондов. Ермекеевский историко-краеведческий музей принимал участие в республиканских смотрах - конкурсах государственных и общественных музеев Боевой и Трудовой Славы, 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России. Награжден Почетной грамотой Министерства образования Республики Башкортостан (2006). В 2014 году музей стал победителем республиканского конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений».

Иллюстрации:

Ермекеевский историко- краеведческий музей