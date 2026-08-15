ЭРМАНДAДЫ (от исп. hermandades - братства)

Объединения или союзы, характерные для испанского Средневековья , которые создавались как отдельными лицами и социальными группами (горожане, феодалы или духовенство), так и целыми городами для реализации общих целей и задач.

Эрмандады образовывались из экономических, политических и профессиональных соображений, имели торговые или судебно-полицейские функции. Они появились в XII веке и просуществовали вплоть до XVIII (Святая Эрмандада – до конца XV).

Эрмандады принимали разные формы союзов: союзы горожан против своего сеньора, объединения монастырей , епископов, светских феодалов друг с другом или с городом, а также союзы городов, получившие широкое распространение в Кастильском королевстве .

Городские союзы создавались для защиты жителей городов, а также бесперебойного и безопасного прогона скота на территории городских округов. Их деятельность регулировалась посредствам межгородских судов, чьи полномочия фиксировались специальными уставами.

Существовали локальные и генеральные Эрмандады. Первые опирались на муниципальное устройство, местные фуэрос, королевское законодательство и юрисдикцию. Вторые, в которых ведущую роль играли города, сложились как особый институт с собственной организацией, финансами, правом, юрисдикцией и представительством.

До первой половины XIII века преобладали локальные Эрмандады, которые создавались для противодействия власти короля в его стремлении унифицировать управление и ограничить автономность городов.

С конца XIII века – начала XIV в. преобладают генеральные Эрмандады, что связано, в первую очередь, с политической нестабильностью и ослаблением королевской власти.

В этих условиях Эрмандады брали на себя часть обязанностей центральной власти, функции по охране общественного порядка, защите прав, как целых городов, так и частных лиц.

Эрмандады нередко становились участниками Реконкисты , иногда использовались королями для борьбы с грандами.

С XIV века наблюдается тенденция по ослаблению генеральных Эрмандад, большее распространение получают Эрмандады, образованные по профессиональному признаку, или торговые союзы.

В конце XIV века генеральные Эрмандады исчезают, а локальные возрождаются, причем их основной функцией становится военно-полицейская.

Новый этап в истории Эрмандад связан с созданием в 1476 году т.н «Святой Эрмандады», охватившей территорию почти всей Кастилии , с помощью которой Католические короли боролись с сепаратизмом местной аристократии.

Через Святую Эрмандаду организовывался сбор части налогов в казну, а ее войска участвовали в подавлении очагов сопротивления.

В 1498 году Святая Эрмандада была упразднена, выполнив свои основные функции по укреплению королевской власти.

Автор статьи: Конюшихина Н.Л.