ЭРМАНДAДЫ (от исп. hermandades - братства)
Объединения или союзы, характерные для испанского Средневековья, которые создавались как отдельными лицами и социальными группами (горожане, феодалы или духовенство), так и целыми городами для реализации общих целей и задач.
Эрмандады образовывались из экономических, политических и профессиональных соображений, имели торговые или судебно-полицейские функции. Они появились в XII веке и просуществовали вплоть до XVIII (Святая Эрмандада – до конца XV).
Эрмандады принимали разные формы союзов: союзы горожан против своего сеньора, объединения монастырей, епископов, светских феодалов друг с другом или с городом, а также союзы городов, получившие широкое распространение в Кастильском королевстве.
Городские союзы создавались для защиты жителей городов, а также бесперебойного и безопасного прогона скота на территории городских округов. Их деятельность регулировалась посредствам межгородских судов, чьи полномочия фиксировались специальными уставами.
Существовали локальные и генеральные Эрмандады. Первые опирались на муниципальное устройство, местные фуэрос, королевское законодательство и юрисдикцию. Вторые, в которых ведущую роль играли города, сложились как особый институт с собственной организацией, финансами, правом, юрисдикцией и представительством.
До первой половины XIII века преобладали локальные Эрмандады, которые создавались для противодействия власти короля в его стремлении унифицировать управление и ограничить автономность городов.
С конца XIII века – начала XIV в. преобладают генеральные Эрмандады, что связано, в первую очередь, с политической нестабильностью и ослаблением королевской власти.
В этих условиях Эрмандады брали на себя часть обязанностей центральной власти, функции по охране общественного порядка, защите прав, как целых городов, так и частных лиц.
Эрмандады нередко становились участниками Реконкисты, иногда использовались королями для борьбы с грандами.
С XIV века наблюдается тенденция по ослаблению генеральных Эрмандад, большее распространение получают Эрмандады, образованные по профессиональному признаку, или торговые союзы.
В конце XIV века генеральные Эрмандады исчезают, а локальные возрождаются, причем их основной функцией становится военно-полицейская.
Новый этап в истории Эрмандад связан с созданием в 1476 году т.н «Святой Эрмандады», охватившей территорию почти всей Кастилии, с помощью которой Католические короли боролись с сепаратизмом местной аристократии.
Через Святую Эрмандаду организовывался сбор части налогов в казну, а ее войска участвовали в подавлении очагов сопротивления.
В 1498 году Святая Эрмандада была упразднена, выполнив свои основные функции по укреплению королевской власти.
Автор статьи: Конюшихина Н.Л.