ЕРМАКОВ ФЛОР ЯКОВЛЕВИЧ

ЕРМАКОВ ФЛОР ЯКОВЛЕВИЧ - российский предприниматель, один из крупнейших благотворителей, действительный статский советник.

Московский ку­пец 1-й гиль­дии (1839). За бла­го­тво­рительную дея­тель­ность воз­ве­дён в по­том­ст­вен­ное дво­рян­ст­во (1877). От от­ца и дя­ди унас­ле­до­вал сит­це­на­бив­ную и кра­силь­ную фаб­ри­ку в Мо­ск­ве и бу­ма­гот­кац­кую фаб­ри­ку в селе Ме­ще­ри­но, вла­дел так­же шер­стя­ной и кам­воль­ной фаб­ри­кой в Мо­ск­ве и тек­стиль­ной фаб­ри­кой в Выш­нем Во­лоч­ке, до­ход­ны­ми до­ма­ми в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге, лес­ной да­чей близ села Те­ши­ло­во Дмит­ров­ско­го уезда Московской губернии; воз­глав­лял уч­ре­ж­дён­ный от­цом тор­го­вый дом «Яков Ер­ма­ков с сы­новь­я­ми». С 1854 года ка­зна­чей Пре­снен­ско­го от­де­ле­ния Московского дам­ско­го по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных. По­сле смер­ти ро­ди­те­лей, же­ны и двух сы­но­вей в 1870-х годах по­сто­ян­но за­ни­мал­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью, в том числе за счёт про­да­жи час­ти сво­его иму­ще­ст­ва. На свои сред­ст­ва от­крыл бо­га­дель­ню в Мо­ск­ве (на 1 тысячу человек) и две бо­га­дель­ни в Мо­с­ков­ской и Твер­ской гу­бер­ни­ях. По­стро­ил и со­дер­жал дом для се­мей ссыль­ных, в 1890 году пе­ре­дал его Главному тю­рем­но­му управ­ле­нию МВД. Тог­да же пе­ре­дал Москвской городской ду­ме 300 тысяч рублей для при­зре­ния ду­шев­но­боль­ных (в 1896 году в Алек­се­ев­ской пси­хи­ат­рической боль­ни­це уст­рое­но Ер­ма­ков­ское от­де­ле­ние на 100 человек). В сво­ём до­ме в Мо­ск­ве от­крыл бес­плат­ную народную сто­ло­вую на 500 человек (1893). За­ве­щал Московской городской ду­ме свыше 1 млн. рублей на строи­тель­ст­во ре­мес­лен­но­го училища (от­кры­то в 1907 году, на­зва­но его име­нем, го­то­ви­ло тех­ни­ков и элек­тро­тех­ни­ков), 800 тысяч рублей на строи­тель­ст­во ноч­леж­но­го до­ма для ра­бо­чих (в 1909 году и 1915 году воз­ве­де­ны два кор­пу­са, ка­ж­дый на 1,5 тысячи человек), 100 тысяч рублей на по­со­бия бед­ным не­вес­там и столь­ко же московским уча­ст­ко­вым по­пе­чи­тель­ст­вам о бед­ных. Все­го на бла­го­тво­рительные це­ли по­жерт­во­вал свыше 3 млн. рублей.