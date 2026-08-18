ЕРМАКОВ Александр Михайлович

Родился в 1967 г. Окончил Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского в 1991 г.

Кандидатская диссертация : Имперская трудовая повинность в национал-социалистической Германии (1933–1945) (Нижегородский государственный университет, 1996).

Докторская диссертация : Нацистские девичьи и женские организации в системе гендерных отношений Третьего рейха (Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова, ноябрь 2010)

С 1999 года доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Ярославского государственного педагогического института им. К.Д. Ушинского.

Член Северо-западного центра германских исторических исследований. Член Ассоциации европейских исследований

Область интересов : История гитлеровского вермахта, история Холокоста, история женщин в нацистской Германии.

Сочинения: Всего более 130 публикаций объёмом 349 п.л.

Nazi Germany and the Status of Women in the USSR in the 1930s // Women’s History in Russia: (Re)Establishing the Field. Edited by Marianna Muravyeva and Natalia Novikova. - Cambridge, 2014. - P. 156-174.

Ректоры ЯГПУ (1908 2013): очерки/ под ред. д-ра ист. наук, проф. М. В. Новикова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. Ярославль, 2013. 128 с.

Нацистское воспитание в женских трудовых лагерях // Социальная история. Ежегодник 2011. СПб., 2012. – С. 326-357.

Австрийский взгляд на советскую оккупацию 1945-1955 гг. // Вопросы истории. 2012. №12. С. 164-170. (в соавторстве)

Вермахт против евреев. Война на уничтожение. М., 2009. 416 с.

История ЯГПУ за 100 лет. Ярославль, 2008. 344 с. (в соавторстве с М.В. Талашовым, А.В. Ереминым, М.В. Новиковым)

«Из благодарности фюреру, из любви к родине»: Нацистское женское движение в Германии (1921-1945 гг.). Ярославль, 2008. 259 с.

Союз немецких девушек в нацистской Германии. Ярославль, 2007. 227 с.

«Школа немецкой нации»: женская Служба труда в гитлеровской Германии. Ярославль, 2006. 260 с.

Оруженосцы нации. Вермахт в нацистской Германии. М., 2006. 384 с.

Германская армия и Холокост. Ярославль, 2004. 200 с.

Женщины в Германии в первой половине XX века: Практикум. Ярославль, 2003. – 96 с.

Германский национал-социализм: Практикум. Ярославль, 2002. 160 с.

«Имперская трудовая повинность» в нацистской Германии (1933-1945 гг.). Ярославль, 1998. 196 с. (в соавторстве с М.Е. Ериным)