ЕРЛЫКОВ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ

Торговая деятельность

Семен Васильевич Ерлыков (по другим данным – Ярлыков) родился в 1806 г. (точная дата рождения не установлена). Происходил из простой семьи. Отец, Василий Петрович, был цеховым. Помимо Семена в семье были братья Федор и Александр.

Проживая в Томске, Е. занялся торговлей. В 1841 г. он записался во 2-ю купеческую гильдию, пробыв в ней вплоть до 1847 г. Позднее записался в 1-ю купеческую гильдию. С 1858 г. Е. числился купцом 2-й гильдии.

Перебравшись на Енисей, записался в купечество 1-й гильдии. Однако здесь он прожил немного времени, и уже в 1868 г. вернулся домой. В Томске он оставался до конца своих дней, числясь купцом 1-й гильдии.

Е. интересовался золотопромышленностью. Вместе с другими томскими купцами-промышленниками был собственником золотых приисков в Енисейской губернии. Но основной деятельностью Е. продолжала оставаться торговля. Специализировался на выполнении различных подрядов на поставку товаров. Дела шли с переменным успехом. Под конец жизни торговые дела Е. ухудшились, и уже спустя месяц после его смерти 7 февраля 1870 г. он был признал Томским окружным судом несостоятельным должником.

Общественная деятельность

Не остался в стороне Е. от общественной жизни Томска. В 1837 г. его избрали гласным Томской городской думы; проверял он и торговые документы.

Е. состоял членом многих обществ. С 1844 г. – заместитель (товарищ) директора Сибирского общественного банка.

Благотворительность

Е. активно выделял средства на благотворительность. В 1848 г. он направил деньги на сооружение каменной трехпрестольной церкви во имя преображения господня. Однако его планы не реализовались до конца. Окончание строительства относится к 1868 г. Церковь была выполнена в дереве. На ее сооружение средства выделил уже другой купец Е.И. Королев. Но, памятуя о вкладе Е. в сооружение храма, приход принял решение похоронить его в ограде начатой им церкви. Церковь в простонародье называлась Ярлыковской. Фамилию купца носила и улица, на которой была построена церковь. Только в 1929 г. она была переименована в Садовую.

Семья

До сорока трех лет Е. не обзавелся семьей. Проживал в доме брата Александра. Впоследствии женился на Марье Михайловне. У пары детей не было. На воспитании находилась Екатерина.