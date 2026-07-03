ЭРЛАНГЕР АНТОН МАКСИМОВИЧ

Предприниматель и меценат, «мучной король».

Его отец, дирижер и композитор Максимилиан Э., держал муз. нотный м-н «Лира» (ул. Б. Лубянка, 18), а дед по материнской линии - живописцем из Голландии. В кон. 1860-х Э. стал директором моск. паровой вальцовой мукомольн. мельницы на Сокольничьем поле (близ Гаврикова пер.; учредитель - А.И. Ценгер), построенной в 1881 г. Она обладала небывалой, по тем временам, производительностью – обрабатывала до 170 тонн зерна в сутки. В 1887 г. Эрлангер организовал «Товарищество для устройства мукомольных мельниц Антон Эрлангер и К°». Открыл в 1892 первую в России шк. мукомолов, которая за 20 лет выпустила ок. 200 специалистов мельничн. произ-ва (ныне – технико-экон. колледж). В том же 1892 начал издавать перв. в России профес. ж-л по мукомольн. делу и хлебной торговле. К 1910 г. этой фирмой было оборудовано около 800 мельниц по всей России.

Жертвовал деньги на строительство костелов (Э. был католиком, а все члены его семьи – православными), устроил в Москве Дом отдыха для престарелых артистов, посылал за свой счет молодежь за границу учиться мукомольн. делу. Жил на Рождественском бул., 14; с 1869 – в соб. д. по адресу: Мал. Кисельном пер., 5 (перестроен). Усыпальница рода Э., возведена по проекту Ф.О. Шехтеля с мозаикой К.С. Петрова-Водкина «Христос-сеятель» (1914) на 11 участке, является ныне православной часовней и достопримечательностью Введенского кладбища.