ЭРИК V КЛИППИНГ (ERIK KLIPPING)

С 1259 года – король Дании. Сын Кристофера I и Маргрете Померанской, под покровительством которой правил до 1264 г. Из рода Эстридсенов.

Регентство Маргрете проходило под знаком борьбы с епископом Иаковом Эрладсеном, который отлучил от церкви епископа, помазавшего Эрика на царство, герцогом Вальдемаром из южной Ютландии, и Яромаром II, в результате которой королева и ее сын, оказавшись в плену, были вынуждены уступить Вальдемару всю южную Ютландию.

Вплоть до 1264 года находился в заключении в Гольштейне, а позже – в Брандербурге, откуда был освобожден при вмешательстве Папы и немецких князей. Несмотря на то, что Маргрете добилась от папы разрешения на передачу трона женщине в случае смерти молодого наследника, он все же занял престол в 1264 году.

В 1272 году Эрик получил контроль над Шлезвигом, который принадлежал его покойному двоюродному брату. В 1282 году был вынужден подписать хартию, которая ограничивала его власть и защищала некоторые древние права знати. Был убит 22 ноября 1286 года, в небольшой деревне Финнеруп недалеко от Виборга.

Иллюстрации:

Король Дании Эрик Клиппинг. Миниатюра из рукописи XIII века.

Автор статьи: Перепечкин К. В.