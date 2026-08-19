ЭРИДАН (др.-греч. Ἠριδανός)

В древнегреческой мифологии божество – олицетворение легендарной реки.

Эридан – детище Океана и Тифиды (Hesiod. Theog,, 338). Эридан течет на крайнем Западе, куда и пришел Геракл, чтобы у нимф узнать путь к саду Гесперид (Apollod., II, 5, 11). Вергилий считает Эридан одной из рек Аида (Aen., VI, 659).

Уже Гесиод упоминает миф о падении в Эридан Фаэтона , не удержавшего божественных коней своего отца – бога солнца Гелиоса. Согласно Аполлонию Родосскому, когда аргонавты плыли по Эридану, они еще видели дым и пожарище, которые напоминали о падении в Эридан Фаэтона (Apoll. Rhod., IV, 596-604).

Другой популярный в античной традиции миф – о том, что Эридан богат янтарем, в который превратились слезы сестер Фаэтона – гелиад , оплакивавших брата на берегу этой реки (по другой версии, это были слезы Аполлона, который горевал по своему сыну Асклепию) (Apoll. Rhod., IV, 601-626).

В античной литературе не раз делались попытки локализовать Эридан: реку чаще всего отождествляли с Роданом (Роной) и Падом (По) (ср.: Apoll. Rhod., IV, 627-656). Геродот передает рассказы о том, что Эридан впадает в cеверное море, откуда привозят янтарь, хотя сам сомневается в существовании этой реки (III, 115). Примечательно заявление Страбона о том, что Эридана «нет нигде на земле, хотя, как говорят, он находится поблизости от Пада» (V, 1, 9, p, 215, пер. Г. А. Стратановского).

Иллюстрация :

Морское божество (?Илисс или Эридан). Статуя западного фронтона Парфенона. Мастерская Фидияю 438-432 гг. до н.э. Лондон, Британский музей (выставка в Эрмитаже «Шедевр из Британского музея», декабрь 2014 г.).

Автор статьи: О.В. Кулишова