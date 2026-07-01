ЕРХАН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

ЕРХАН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ - священник, регент, учитель церковного пения.

Сын псаломщика . Обучался в Кишинёвской ДС (1876-1879 годы). Служил псаломщиком в Николаевской церкви г. Ахтырка Харьковской губ. (1885-1888 годы), затем в Тамбове, в церкви Мариинского детского приюта (1892-1898 годы). В конце 80-х годов пел в хоре П.Н. Гордовского.

С октября 1890 года М.Д. Ерхан - учитель пения Тамбовской ДС, руководил хором этого учебного заведения, повысил его исполнительский уровень. Хор семинарии стал участником духовных бесед, впервые организованных епархиальным руководством с целью изучения истории русского раскола, сектантства и его критики. На этих собраниях в исполнении семинаристов звучали концерты Д.С. Бортнянского («Блажен муж, бояйся Господа», «Возведох очи мои», «Господи, кто обитает в жилище Твоем»), М.С. Березовского («Не отвержи мене во время старости»), А.Л. Веделя («Помилуй мя, Господи»), композиции прот. Петра Турчанинова, Н.И. Бахметева, С.А. Дегтярёва, свящ. Василия Старорусского и других авторов. В 1895 и 1897 годы М.Д. Ерхвн руководил курсами церковного пения для учителей церковноприходских школ Тамбовской епархии, проводившимися на базе ДС.

Деятельность М.Д. Ерхана как регента была хорошо известна в Тамбове по выступлениям хора старейшей Знаменской церкви и архиерейского хора. В 1893-1898 годы он являлся регентом обоих коллективов. М.Д. Ерхан вдвое увеличил состав архиерейского хора (125 человек). В обязанности хора входило участие в собраниях Казанско-Богородичного братства, Тамбовского отд-ния ИППО, а также в духовных чтениях. К 90-м годам в Тамбове уже сложилась практика духовных концертов церковных хоров. Публика и критика всегда горячо приветствовали выступления хоров под управлением М.Д. Ерхана.

В 1893 году в отзывах на выступления архиерейского хора писали: «Коллектив подготовлен был прекрасно... даже такие трудные духовно-музыкальные произведения, как, например, четырехголосный концерт Дегтярёва «Днесь Владыка твари» или в особенности 4-голосный концерт Бортнянского «Скажи ми, Господи, кончину мою», исполнены были с замечательным искусством». В рецензии на духовный концерт в пользу Попечительства о бедных воспитанниках семинарии (15 декабря 1894 года) говорилось: «Прекрасно поставленный хор в 100 с лишним человек высокопрофессиональным исполнением духовно-музыкальных произведений произвел на публику глубокое впечатление. Весь концерт прошел весьма стройно и с одинаковым для слушателей интересом».

Звучали концерты С.А. Дегтярёва («Боже, во имя Твое») и Л.С. Гурилёва («Гласом моим»), сочинения П.М. Воротникова, прот. Петра Турчанинова, С.Г. Грибовича, А.Ф. Львова. Столь же высокую оценку получил и концерт 3 марта 1896 года, где были исполнены 2-хорный концерт «Хвалите имя Господне » М.П. Строкина, 4-голосные «На реках Вавилонских» Веделя и «Помилуй мя, Боже» А.Г. Полуэктова, а также «Достойно есть» Н.А. Римского-Корсакова, «Верую» прот. Сергия Протопопова, «Ядый Мою плоть» прот. Михаила Виноградова, «Союзом любве» А.В. Никольского.

Дирижер постоянно обновлял репертуар архиерейского хора, включая в него такие сложные сочинения, как 2-хорные концерты С.И. Давыдова («Слава в вышних Богу»), Львова («Глаголы моя внуши, Господи»). Кроме того, исполнялись псалом «Внуши, Боже, молитву мою» А.А. Архангельского, «Блажен яже избрал» Г.Ф. Львовского, «Что унываеши, душе моя» Е.С. Азеева, «От юности моея» Ф.А. Багрецова и др. песнопения, а также сочинения М.Д. Ерхана «О, Всепетая Мати», «Взбранной Воеводе», трио «Воскресни, Боже, суди земли».

Критика была благосклонна к сочинениям регента. Она, в частности, отнесла песнопение «О, Всепетая Мати» к «разряду пьес с простым построением и выразительностью, основанного, главным образом, на мысли и благоговейных чувствах, заключающихся в тексте... вся композиция названной пьесы обнаруживает в г. Ерхане то музыкальное направление, которое всего более одобряется лучшими авторитетами». О песнопении «Благослови, душе моя, Господа» было сказано, что оно написано в «диатоническом стиле без хроматических изменений, а потому имеет строго церковный характер и обнаруживает в авторе весьма недюжинные музыкальные способности».

Не раз М.Д. Ерхан выступал в концертах во главе объединенных хоров Знаменской и Уткинской (Архидиаконо-Стефановской) церквей. Так, 31 января 1892 года выступление сводного хора в городской библотеке на благотворительном духовном концерте в пользу бедных учеников церковноприходских школ епархии подтвердило его славу прекрасного певч. ансамбля с замечательными голосами. В таких концертах публику восхищал и красивый теноровый тембр голоса М.Д. Ерхана -солиста.

11 февраля 1898 года архиерейский хор проводил М.Д. Ерхан на новое место службы, в Новочеркасск. В 1900-1910 годы преподаватель Новочеркасской учительской семинарии и регент Новочеркасского архиерейского хора.