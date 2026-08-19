ЕРЁМИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЕРЁМИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский трубач, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
В 1930 году окончил Московскую консеравторию по классу М.П. Адамова, в 1932 году - аспирантуру под руководством М.И. Табакова. 2-я премия Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1935). Играл в оркестре московского Большого театра (1922-1924, 1929-1938, 1941-1947), Симфоническом оркестре Московской филармонии (1928-1935), Государственном симфоническом оркестре СССР (1937-1941). В 1938-1941 годах заместитель директора по художественной части Московской филармонии. Одним из первых среди исполнителей на медных духовых инструментах давал сольные концерты. Первый исполнитель посвящённых ему произведений А.Ф. Гедике, концертов для трубы с оркестром Б.А. Александрова, С.В. Василенко, А.Э. Спадавеккиа и др. В 1930-1969 годах преподавал в Московской консерватории (с 1939 года профессор, в 1935-1941 годах заведующий духовым отделением, в 1955-1969 годах заведующий кафедрой). Среди учеников: С.В. Болотин, Л.В. Володин, Ю.А. Усов. Автор переложений, составитель сборников произведений для трубы.