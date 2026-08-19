ЕРЁМИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЕРЁМИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский трубач, педагог , заслуженный деятель искусств РСФСР.

В 1930 году окон­чил Московскую консеравторию по клас­су М.П. Ада­мо­ва, в 1932 году - ас­пи­ран­ту­ру под руководством М.И. Та­ба­ко­ва. 2-я пре­мия Все­со­юз­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-­ис­пол­ни­те­лей (1935). Иг­рал в ор­ке­ст­ре московского Боль­шо­го те­ат­ра (1922-1924, 1929-1938, 1941-1947), Сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре Московской фи­лар­мо­нии (1928-1935), Государственном сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре СССР (1937-1941). В 1938-1941 годах заместитель ди­рек­то­ра по ху­дожественной час­ти Московской фи­лар­мо­нии. Од­ним из пер­вых сре­ди ис­пол­ни­те­лей на мед­ных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тах да­вал соль­ные кон­цер­ты. Пер­вый ис­пол­ни­тель по­свя­щён­ных ему про­из­ве­де­ний А.Ф. Ге­ди­ке , кон­цер­тов для тру­бы с ор­ке­ст­ром Б.А. Алек­сан­д­ро­ва, С.В. Ва­си­лен­ко, А.Э. Спа­да­век­киа и др. В 1930-1969 годах пре­по­да­вал в Московской консерватории (с 1939 года профессор, в 1935-1941 годах заведующий ду­хо­вым от­де­ле­ни­ем, в 1955-1969 годах заведующий ка­фед­рой). Сре­ди уче­ни­ков: С.В. Бо­ло­тин, Л.В. Во­ло­дин, Ю.А. Усов. Ав­тор пе­ре­ло­же­ний, со­ста­ви­тель сборников про­из­ве­де­ний для тру­бы.