ЕРЁМЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза .

Из кре­сть­ян. Окон­чил Во­енную ака­де­мию им. М. В. Фрун­зе (1935). На во­енной служ­бе с 1913 года, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 де­мо­би­ли­зо­вал­ся и воз­вра­тил­ся в род­ное се­ло. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917–1922 в октябре 1918 года ор­га­ни­зо­вал пар­ти­зан­ский от­ряд, впо­след­ст­вии влив­ший­ся в РККА. С середине 1919 года уча­ст­во­вал в бо­ях на Южном, Кавказском и Юго-Западном фрон­тах, был командиром взво­да, начальником раз­вед­ки, начальником шта­ба кавалерийской бри­га­ды 1-й Кон­ной ар­мии.

В 1922–1938 годах на различных ко­манд­ных долж­но­стях в кавалерийских час­тях РККА. С ию­ня 1938 года командующий 6-го кавалерийского кор­пу­са (с ко­то­рым уча­ст­во­вал в по­хо­де Крас­ной Ар­мии 1939 года в Западную Бе­ло­рус­сию), с ию­ня 1940 года – 3-го ме­ха­ни­зированного кор­пу­са Бе­ло­руского Осо­бо­го ВО.

С декабря 1940 года ко­мандовал вой­ска­ми Се­ве­ро-­Кавказского ВО, с января 1941года – 1-й Крас­но­зна­мён­ной отдельной ар­ми­ей на Даль­нем Вос­то­ке, с ию­ня – 16-й ар­ми­ей За­бай­каль­ско­го ВО.

С начала Великой Отечественной вой­ны Еременко – ко­мандующий (30 ию­ня – 2 ию­ля 1941), заместитель ко­мандующего (июль – ав­густ) Западным фрон­том. В августе – октябре 1941 года ко­ман­до­вал Брян­ским фрон­том, при­кры­вав­шим под­сту­пы к Мо­ск­ве с юго-за­па­да. Вой­ска фрон­та не смог­ли пре­дот­вра­тить вы­ход про­тив­ни­ка в тыл вой­скам Юго-Западного фрон­та и ос­та­новить его на­сту­п­ле­ние на Ту­лу.

С де­каб­ря ко­ман­до­вал 4-й удар­ной ар­ми­ей Северо-Западного (с 22 января 1942 года Ка­ли­нин­ско­го) фрон­та, вой­ска ко­то­рой от­ли­чи­лись на за­клю­чительном эта­пе Мо­с­ков­ской бит­вы 1941–1942 года. В январе 1942 года тя­же­ло ра­нен. С августа 1942 года ко­мандующий Юго-Восточным (с 28 сентября Ста­линградским) фрон­том, внёс боль­шой вклад в ор­га­ни­за­цию ге­ро­ической обо­ро­ны Ста­лин­гра­да (Вол­го­гра­да) в хо­де Ста­лин­град­ской бит­вы 1942–1943 годов. Упор­ная обо­ро­на войск под ко­мандование Еременко в декабре 1942 года на реке Мыш­ко­ва не по­зво­ли­ла германской груп­пе ар­мий «Дон» про­рвать­ся к ок­ру­жён­ной груп­пи­ров­ке, вы­ну­ди­ла её пе­рей­ти к обо­ро­не и пре­кра­тить по­пыт­ки де­бло­ки­ро­ва­ния. С января 1943 года ко­мандующий Южным фрон­том, в фев­ра­ле по со­стоя­нию здо­ро­вья и лич­ной прось­бе Еременко ос­во­бо­ж­дён от долж­но­сти.

В апреле на­зна­чен ко­мандующим Ка­ли­нин­ским фрон­том, а в но­ябре 1943 – феврале 1944 года Еременко в ре­зер­ве Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния .

С февраля 1944 года ко­мандующий От­дель­ной При­мор­ской ар­ми­ей, с апреля – 2-м При­балтийским фрон­том, вой­ска ко­то­ро­го совместно с вой­ска­ми 1-го и 3-го При­балтийских фрон­тов уча­ст­во­ва­ли в ос­во­бо­ж­де­нии Лат­вии.

С мар­та 1945 года ко­мандующий 4-м Украинским фрон­том, вой­ска ко­то­ро­го про­ве­ли Мо­рав­ско-Ост­рав­скую на­сту­па­тель­ную опе­ра­цию и во взаи­мо­дей­ст­вии с вой­ска­ми 1-го и 2-го Украинского фрон­тов уча­ст­во­ва­ли в Праж­ской опе­ра­ции 1945 .

По­сле окон­ча­ния вой­ны ко­ман­до­вал вой­ска­ми При­кар­пат­ско­го (июль 1945 – октябрь 1946), Западно-Сибирского (октябрь 1946 – но­ябрь 1953) и Северо-­Кавказского (но­ябрь 1953 – апрель 1958) во­енных ок­ру­гов.

С 1958 года в Груп­пе ге­не­раль­ных ин­спек­то­ров МО СССР.

На­гра­ж­дён 5 ор­де­на­ми Ле­ни­на (первый - в 1938), 4 ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни (1926 и др.), 3 ор­де­на­ми Су­во­ро­ва 1-й сте­пе­ни (1943 и др.), ор­де­ном Ку­ту­зо­ва 1-й сте­пе­ни (1943) и др.

Сочинения:

Бое­вые эпи­зо­ды. По­хо­ды Пер­вой Кон­ной ар­мии. Рос­тов н/Д., 1957;

На за­пад­ном на­прав­ле­нии. М., 1959;

Про­тив фаль­си­фи­ка­ции ис­то­рии вто­рой ми­ро­вой вой­ны. 2-е изд. М., 1960;

Ста­лин­град. М., 1961;

В на­ча­ле вой­ны. М., 1965;

Го­ды воз­мез­дия, 1943–1945. 2-е изд. М., 1985.

Иллюстрации:

Фотография А.И. Еременко. Архив БРЭ.