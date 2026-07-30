ЕРЁМЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
Из крестьян. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1935). На военной службе с 1913 года, участник 1-й мировой войны.
После Февральской революции 1917 демобилизовался и возвратился в родное село. Во время Гражданской войны 1917–1922 в октябре 1918 года организовал партизанский отряд, впоследствии влившийся в РККА. С середине 1919 года участвовал в боях на Южном, Кавказском и Юго-Западном фронтах, был командиром взвода, начальником разведки, начальником штаба кавалерийской бригады 1-й Конной армии.
В 1922–1938 годах на различных командных должностях в кавалерийских частях РККА. С июня 1938 года командующий 6-го кавалерийского корпуса (с которым участвовал в походе Красной Армии 1939 года в Западную Белоруссию), с июня 1940 года – 3-го механизированного корпуса Белоруского Особого ВО.
С декабря 1940 года командовал войсками Северо-Кавказского ВО, с января 1941года – 1-й Краснознамённой отдельной армией на Дальнем Востоке, с июня – 16-й армией Забайкальского ВО.
С начала Великой Отечественной войны Еременко – командующий (30 июня – 2 июля 1941), заместитель командующего (июль – август) Западным фронтом. В августе – октябре 1941 года командовал Брянским фронтом, прикрывавшим подступы к Москве с юго-запада. Войска фронта не смогли предотвратить выход противника в тыл войскам Юго-Западного фронта и остановить его наступление на Тулу.
С декабря командовал 4-й ударной армией Северо-Западного (с 22 января 1942 года Калининского) фронта, войска которой отличились на заключительном этапе Московской битвы 1941–1942 года. В январе 1942 года тяжело ранен. С августа 1942 года командующий Юго-Восточным (с 28 сентября Сталинградским) фронтом, внёс большой вклад в организацию героической обороны Сталинграда (Волгограда) в ходе Сталинградской битвы 1942–1943 годов. Упорная оборона войск под командование Еременко в декабре 1942 года на реке Мышкова не позволила германской группе армий «Дон» прорваться к окружённой группировке, вынудила её перейти к обороне и прекратить попытки деблокирования. С января 1943 года командующий Южным фронтом, в феврале по состоянию здоровья и личной просьбе Еременко освобождён от должности.
В апреле назначен командующим Калининским фронтом, а в ноябре 1943 – феврале 1944 года Еременко в резерве Ставки Верховного Главнокомандования.
С февраля 1944 года командующий Отдельной Приморской армией, с апреля – 2-м Прибалтийским фронтом, войска которого совместно с войсками 1-го и 3-го Прибалтийских фронтов участвовали в освобождении Латвии.
С марта 1945 года командующий 4-м Украинским фронтом, войска которого провели Моравско-Остравскую наступательную операцию и во взаимодействии с войсками 1-го и 2-го Украинского фронтов участвовали в Пражской операции 1945.
После окончания войны командовал войсками Прикарпатского (июль 1945 – октябрь 1946), Западно-Сибирского (октябрь 1946 – ноябрь 1953) и Северо-Кавказского (ноябрь 1953 – апрель 1958) военных округов.
С 1958 года в Группе генеральных инспекторов МО СССР.
Награждён 5 орденами Ленина (первый - в 1938), 4 орденами Красного Знамени (1926 и др.), 3 орденами Суворова 1-й степени (1943 и др.), орденом Кутузова 1-й степени (1943) и др.
Сочинения:
Боевые эпизоды. Походы Первой Конной армии. Ростов н/Д., 1957;
На западном направлении. М., 1959;
Против фальсификации истории второй мировой войны. 2-е изд. М., 1960;
Сталинград. М., 1961;
В начале войны. М., 1965;
Годы возмездия, 1943–1945. 2-е изд. М., 1985.
Иллюстрации:
Фотография А.И. Еременко. Архив БРЭ.