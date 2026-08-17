ЕРЁМЕНКО
ЕРЁМЕНКО - семья актёров.
Николай Николаевич (17.06.1926, Новосибирск - 30.06.2000, Минск), белорусский актёр, народный артист БССР (1967), народный артист СССР (1989). В 1948 году окончил студию при Витебском драматическом театре имени Я. Коласа, до 1959 года работал в этом театре (Инсаров - «Накануне» по роману И.С. Тургенева, Бахирев - «Битва в пути» по роману Г.Е. Николаевой). С 1959 года в Белорусском драматическом театре имени Я. Купалы (Минск): Соломахин («Протокол одного заседания» А.И. Гельмана), Никитин («Берег» по роману Ю.В. Бондарева), Миканор («Люди на болоте» по роману И.П. Мележа), Вершило («Мудромер» Н.Е. Матуковского, Государственная премия БССР, 1988), Бертрам («Конец - делу венец» У. Шекспира), Вышневский («Доходное место» А.Н. Островского), Арнхольм («Женщина с моря» Г. Ибсена), сэр Джон («Костюмер» Р. Харвуда). В Театре-студии киноактёра (Минск) играл роль Бернарда Шоу («Милый лжец» Дж. Килти). Мастер перевоплощения, актёр героико-романтического плана; ему равно удавались характерные и драматические роли, отличавшиеся глубиной проникновения в образ, точностью характеристик и тонкостью нюансировки. В кино с 1960 года (фильм «Впереди - крутой поворот»). Снимался в фильмах: «Люди и звери», «Первые испытания», «Москва - Генуя», «Музыканты одного полка», «Иван Макарович», «Расписание на послезавтра», «Крушение империи»; в телесериалах «Вечный зов», «Зал ожидания» и др. Одной из последних работ в кино стала роль в фильме «Сын за отца…», режиссер Николай Ерёменко (младший). В 1987-1992 годах председатель СТД Белоруссии, с 1992 года президент Белорусской конфедерации творческих союзов и культурных фондов.
Его сын - Николай Николаевич (14.02.1949, Витебск - 27.05.2001, Москва; похоронен в Минске), российский актёр, народный артист РФ (1994). В 1971 году окончил ВГИК (мастерская С.А. Герасимова и Т.Ф. Макаровой). В 1970-х годах актёр московской Театра-студии киноактёра. В кино с 1970 года (фильм «У озера»). Роль Жюльена Сореля в снятой Герасимовым телеверсии романа Стендаля «Красное и чёрное» во многом повлияла на дальнейший творческий путь актёра. Сочетание в образе мужественного красавца темперамента и доверительной интонации, дерзкого вызова и душевного надлома определило успех Ерёменко в амплуа и искусителя, и благородного рыцаря, сделав его романтическим героем поколения. Снимался в фильмах: «Любить человека», «Возврата нет», «Горячий снег», «Пираты XX века», «Юность Петра», «В начале славных дел», «Царская охота», «Крестоносец», «Подари мне лунный свет», «Рыцарский роман»; в телефильмах «31 июня», «Солнечный ветер», «В поисках капитана Гранта», «Я буду ждать…» и др. В 1995 году поставил фильм «Сын за отца…» (при участии М.Н. Касымовой). В 2001 году советник по культуре посольства Белоруссии в Москве.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Н.Н. Ерёменко (младший) в телефильме «31 июня». 1978. Архив БРЭ.