ЭРДЕЛИ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ

Из потомственных дворян Херсонской губернии, православный. Окончил Николаевский кадетский корпус. 1.9.1888 поступил Николаевское кавалерийское училище. 10.8.1889 получил звание портупей-юнкера. 22.11.1889 получил звание взводного портупей-юнкера. 10.8.1890 окончил училище по 1-му разряду и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Гусарский полк. 30.8.1894 произведен в поручики (со старшинством с 10.8.1894). 9.10.1894 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 6.12.1895 произведен в штабс-ротмистры. 26.5.1897 окончил академию по 1-му разряду и причислен к Генеральному штабу с назначением на службу в Киевский военный округ. 6.12.1897 произведен в ротмистры. С 4.9.1898 по10.9.1899 прикомандирован к 26-му драгунскому Бугскому полку для цензового командования эскадроном. 27.11.1899 переведен в Генеральный штаб с переименованием в подполковники с назначением штаб-офицером для поручений при штабе Киевского военного округа. 15.11.1900 назначен старшим адъютантом штаба генерал-инспектора кавалерии. 22.6.1905 назначен старшим делопроизводителем канцелярии Совета государственной обороны. С 30.3.1905 по 2.9.1905 прикомандирован к лейб-гвардии Гусарскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства. 6.12.1905 произведен в полковники за отличие по службе. 9.6.1907 назначен командиром 22-го драгунского Астраханского полка (с 6.12.1907 – 8-й драгунский Астраханский полк). 15.5.1910 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром лейб-гвардии Драгунского полка. 21.3.1911 зачислен в Свиту его императорского величества. 6.11.1912 назначен генерал-квартирмейстером штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. Участник Первой мировой войны 19.7.1914 назначен генерал-квартирмейстером штаба 6-й армии. 9.8.1914 назначен генерал-квартирмейстером штаба 9-й армии. 7.9.1914 назначен вр. командующим 14-й кавалерийской дивизией. С 18.10.1914 назначен командующим 14-й кавалерийской дивизией. 13.5.1915 назначен командующим 2-й гвардейской пехотной дивизией. 15.5.1916 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 23.11.1916 назначен начальником 64-й пехотной дивизии. 6.4.1917 назначен командиром 18-го армейского корпуса. 30.5.1917 назначен командующим 11-й армией. 18.6.1917 произведен в генералы от инфантерии. 12.7.1917 назначен командующим Особой армией. Участвовал в выступлении генерала Л.Г. Корнилова. 29.8.1917 отстранен от командования, арестован и помещен в Быховскую тюрьму. 9.9.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. В годы Гражданской войны один из организаторов Белого движения на Юге России.

В ноябре 1917 г. освобожден и уехал на Дон, участвовал в формировании Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода. В январе–марте 1918 г. представитель Добровольческой армии при Кубанском краевом правительстве. В марте-апреле 1918 г. командовал Отдельной конной бригадой. В июне 1918 г. назначен командующим 1-й конной дивизией. 31.10.1918 назначен в распоряжение главнокомандующего ВСЮР. Был переименован в генералы от кавалерии. 16.4.1919 назначен главноначальствующим и командующим войсками Терско-Дагестанского края. 25.4.1920 переведен в резерв чинов при Военном управлении ВСЮР. Эвакуирован в Варну. 24.8.1920 возвратился в Русскую Армию в Крым и назначен распоряжение главнокомандующего. В эмиграции во Франции. 21.3.1930 назначен председателем Союза офицеров - участников войны. 29.6.1934 назначен начальником 1-го отдела РОВС. Председатель французского отделения Союза участников 1-го Кубанского похода. Член правления Общества взаимопомощи бывших юнкеров Николаевского кавалерийского училища. Член Общества офицеров Генерального штаба. 5.10.1937 назначен председателем комиссии по расследованию дела генерал-майора Н.В. Скоблина. Погребен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа.

Жена: Мария Александровна (урожденная Кузьминская) (1867–27.7.1928, Панчево). Дети: Иван (р. 28.7.1892), Мария (р. 22.11.1895), Георгий (р. 4.4.1901), Александр (р. 2.7.1904).