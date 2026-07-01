ЭРБЕН КАРЕЛ ЯРОМИР

Чешский писатель, поэт, переводчик, историк, собиратель чешского фольклора.

Был представителем романтической национальной литературы, берущей начало в художественных и идейных традициях народного творчества. В своей самой знаменитой книге «Kytice» («Букет») – сборнике стихов, пересказывающих чешские предания – он представил мир народных мифов как часть национального достояния и своеобразия чешского народа. Кроме того, Карел Яромир Эрбен проявил себя как этнограф, историк и издатель старинных литературных памятников и архивных документов.

Биография

Родился 7 ноября 1811 г. в городке Милетин на севере Чехии в семье сапожника и садовода Яна Эрбена и его жены Анны. У Карела был брат-близнец Ян, который умер вскоре после рождения. Будущий писатель был болезненным ребенком, страдал от расстройств речи. Атмосфера небольшого городка, где вырос Карел, а также любовь к музыке, царившая в его семье, во многом сформировали его как творческую личность. Начальное образование он получил в милетинской школе и сам хотел стать учителем, однако из-за дефектов речи решил заняться правоведением. В 1925 г. К.Я. Эрбен поступил в гимназию, обучение в которой оплачивал из собственных денег, которые он зарабатывал уроками игры на фортепьяно. В 1831 г. поступил на философский факультет Пражского университета, в 1833-1837 гг. своей специализацией избрал правоведение. В эти годы он уже начал публиковать свои первые стихотворные опыты в ряде чешских журналов. Живя в Праге, Эрбен сформировал круг знакомств, куда входили поэты-романтики, такие как К.Г. Маха , и чешские патриоты, как, например Ф. Палацкий .

По окончании университета Эрбен работал практикантом в пражском суде, однако эта деятельность не соответствовала его реальным интересам. Ф. Палацкий пригласил его в Чешский музей к себе в помощники, а затем – в Пражский городской архив. Там Эрбен хорошо проявил себя, публикуя неизвестные ранее исторические документы, за что в 1841 г. был избран полноправным членом Чешского королевского научного общества, а также дважды становился его председателем. В 1845 г. он был назначен членом языкового комитета Чешской матрицы и, таким образом, начал участвовать в формировании чешского литературного языка. В революционном 1848 г., не располагавшем к кабинетной и архивной работе, Эрбен занялся политической деятельностью. Как сторонник Ф. Палацкого он стал членом Национального комитета, одним из организаторов Славянского конгресса и редактором либеральной газеты «Пражске новины». В 1849 г. Эрбен отправился в миссию в Хорватию, чтобы налаживать связи между югославянскими землями и Чехией, информировать обе стороны о происходящем, также работал переводчиком в краевом правительстве. В 1850 г. он вернулся в Прагу, чтобы занять пост секретаря Чешского музея (ныне Национальный музей), а годом позже – пост архивариуса города Праги. Кроме того, в эти годы Эрбен стал одним из основателей юридического журнала «Правовед» («Pravník»), выходящего и поныне, а также участвовал в создании научного и критического издания «Obzor». В 1864 г. К.Я. Эрбен был назначен директором канцелярий города Праги. Он умер там же 21 ноября 1870 г. от туберкулеза.

Творчество

Работая в архиве, Эрбен опубликовал целый ряд исторических документов: рукописи, в том числе древнерусские; самые древние из дошедших до нас чешских документов, датирующиеся до 1253 г.; собрание сочинений Яна Гуса. Также он был одним из авторов перевода на чешский язык древних законников, писал научные трактаты о различных личностях древней чешской истории. В 1857-1868 гг. он создал монументальный двухтомный труд «Избранные сочинения старой чешской литературы» («Výbor ze starší české literatury»).

Однако, его главным интересом была этнография и фольклор, в особенности чешские народные песни и сказки. Прежде чем опубликовать тексты, он сравнивал их различные варианты, находя наиболее близкий к оригиналу. Песни он рассматривал как напетые тексты, классифицировал их по тематике, времени и периоду создания, профессиональной среде их создателей. В 1842-1845 гг. вышли три части его «Чешских народных песен» («Písně národní v Čechách»), в 1864 г. – более обстоятельное собрание «Простонародных чешских песен и рифм» («Prostonárodní české písně a říkadla»). Эрбен внес огромный вклад в систематизацию целого корпуса чешских народных сказок, опубликовав их в сборниках «Славянское чтение» («Slovanská čítanka», 1865), «Избранные народные легенды и предания других ветвей славянских» («Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, 1869), «Чешские сказки» («České pohádky») и др.

Собственное поэтическое творчество Эрбена также насквозь пропитано народным духом. Вдохновляясь чешским народным искусством, он не просто пересказывает народные сказания, но осмысливает их с общечеловеческой точки зрения. Его поэтический сборник «Букет народных сказаний» («Kytice z pověstí národních», 1853), в котором пересказаны старочешские предания, - это не формальное объединение под одной обложкой стихов на народную тематику. Оно не служит какой-либо идеологии, не проповедует ничего кроме универсальных общечеловеческих ценностей. Здесь моральные установки чешского народа объединены в определенные тематические единицы, связанные в основном с различными жизненными ситуациями человека: отношениями между матерью и ребенком, проблемами вины и наказания, чувством одиночества и покинутости и т.д.

Понятие «сказаний» или «преданий» К.Я. Эрбен трактовал очень широко, включая туда легенды о сверхъестественных существах (таких как водяной, полудница, снегурочка), этимологические легенды (о тимьяне), исторические сказания (о Предсказательнице), сказания об обычаях, связанных с определенными праздниками (о Сочельнике), сказки («Золотой коловрат»), народные баллады («Свадебная сорочка», «Голубчик», «Проклятие дочери») и мн. др. В амбициозные планы писателя входило объединить в единый корпус всю славянскую мифологию, однако его жизни не хватило на то, чтобы реализовать эту идею.